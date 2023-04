Se fue sin que el Gobierno nacional cumpliera con ella

Por Mariano Saravia

(Periodista, ensayista e historiador)

Rosa Grillo falleció los 114 años después de resistir la Masacre de Napalpí.

Murió sin ver ninguna de las cosas que estipuló la Justicia Federal en su sentencia por el histórico juicio del año pasado.

Una vergüenza para el Estado Argentino y para este gobierno que se dice nacional y popular.

-La Masacre de Napalpí se produjo el 19 de julio de 1924. No en dictadura, sino durante el gobierno del radical Marcelo T de Alvear. Esa mañana, la policía y latifundistas exterminaron a más de 500 qom (tobas) y mocoit (mocovíes). Entre ellos, hombres, mujeres, niños y ancianos. Todavía era el Territorio Nacional del Chaco.

-El motivo fue una huelga agraria. Los tobas y mocovíes se negaban a recoger la cosecha de algodón. Quisieron ir a la zafra en Salta y Tucumán y les cerraron las fronteras. Vivían esclavizados en la reducción de El Aguará, Napalpí, entre Machagai y Quitilipi, Chaco.

-Pasó un avión de la Aero Club, repartiendo caramelos. Luego pasó de nuevo ametrallando. Se completó con policías y agricultores haciendo tiro al blanco con personas. Luego hubo una persecución durante días con los y las sobrevivientes. Todo se encubrió durante casi 70 años.

-Salió a la luz gracias a la reconstrucción que hicieron periodistas Vidal Mario y Pedro Solans, autores de libros como Napalpí, la herida abierta y Crímenes en sangre.

-Después de mucho encubrimiento y mucha lucha de las víctimas y sus descendientes, el año pasado se hizo el juicio por la verdad histórica en la Justicia Federal del Chaco. Fue un juicio por la verdad histórica porque no tuvo consecuencias penales (todos los responsables están muertos) ni civiles (no hubo pedidos de indemnizaciones de por medio en ese juicio).

-El veredicto fue condenar al Estado Nacional por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio contra los pueblos originarios.

-La sentencia obliga al Estado Nacional a las siguientes acciones en concepto de reparación:

-Difusión profusa de los hechos históricos y de la sentencia. El Gobierno nacional NO lo hizo. Cuando quiere comunicar algo (una acción de gobierno o lo que sea) lo hace y en este caso no lo hizo, salvo algunas notas los primeros días.

-Un acto público con las víctimas reconociendo su responsabilidad. El Gobierno nacional NO lo hizo. NO fueron a Napalpí a pedir perdón ni el presidente ni ninguna otra autoridad importante. El único que lo hizo fue el gobernador Jorge Capitanich, quien pidió perdón en nombre de la provincia del Chaco varias veces.

-La constitución de un museo y sitio de memoria. La sentencia fue el 19 de mayo de 2022, se va a cumplir un año y el Gobierno nacional NO cumplió tampoco con esto.

-Capacitación de las fuerzas armadas y de seguridad ye inclusión en los planes de estudio de todo el país. El Gobierno nacional NO cumple con esto tampoco. Fuera de la provincia del Chaco, el genocidio indígena y la Masacre de Napalpí ni se conoce ni se estudia en ningún nivel educativo.

Aclaremos algo: la Argentina es un ejemplo mundial en materia de Memoria, Verdad y Justicia, por lo que se hizo a partir del 2003 con los responsables del genocidio de los años ’70.

El 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner fue a la Esma y dijo: “Las cosas hay que llamarlas por su nombre y … como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”.

En este caso el silencio del Estado Nacional va a cumplir un siglo el año que viene. Y ni con una orden la Justicia, el presidente fue a pedirle perdón a Rosa Grillo, que murió ayer. Parece que hasta en estos temas humanamente tan terribles, hay víctimas de primera y víctimas de segunda.

El mismo Estado que tuvo una actuación ejemplar con respecto a los 30 mil desaparecidos, tiene una actitud vergonzosa con los pueblos originarios, víctimas también de un genocidio. No lo digo yo, lo dice la Justicia Federal (para aquellos que hablan tanto de institucionalismo).