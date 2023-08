El cementerio de los animales

Por Mercedes Pomares Fernández

(Escritora. Granada. España)

Bien pudiera parecer por el título de este artículo que fuésemos a hablar dela novela de terror publicada en 1983 por el famoso escritor estadounidense Stephen King.

Tampoco se trata de un click bait que anime al lector a adentrase en el texto, pero el caso que nos ocupa se trata de una triste

realidad por más que esta nos sorprenda. Se trata de la denuncia que realiza el joven Plex, que se ha hecho muy famoso en Youtube, donde ha mostrado a diario su vuelta al mundo en 80 días. A través de su video blog enseña algunos emblemáticos lugares de diferentes países y otros espacios remotos de gran interés; sus comidas, su cultura, sus costumbres, etc. Llama la atención cómo un grupo de chicos tan jóvenes logran hacer su sueño realidad compartiendo estos momentos con millones de personas. El nombre de su canal es: Yo soy Plex. Seguramente un gran porcentaje de lectores ahora mismo se estarán

encogiendo de hombros y arrugando la frente, sin saber quién es ese tal Plex. Pues tiene nada más y nada menos que ¡diez millones! de suscriptores e igual número de visitas diarias. Sí, es hora de aceptar que estamos en otra era de la información.

Este joven fue criticado no hace mucho por Frank de la Jungla, por teneruna capibara en casa y realizar un vídeo sobre este animal que no es doméstico ni por asomo. Frank, con la rudeza que a veces le caracteriza y rocambolesca forma de reaccionar cuando algo no le cuadra en la vida del reino animal, se dirigió directamente hacia él a través de su canal de Youtube, rechazando completamente la llamada que por falta de consciencia estaba haciendo con esa grabación el susodicho animal, a que otros jóvenes o personas de “pocas luces” imitasen a Plex. Frank le invitó a su santuario de animales para que observase por él mismo el

comportamiento de las capibaras en estado de libertad. No por algo le ha supuesto un enorme trabajo y esfuerzo rescatar animales en pésimas condiciones, como para que alguien que no se da cuenta de lo que puede causar, le desbarate todo el trabajo realizado por el que tantas veces se ha jugado la propia vida. Esto provocó que una avalancha de “haters” arremetieran contra Plex. El joven, que recibió la crítica con madurez y de forma constructiva mostrando arrepentimiento por lo que había hecho,

aceptó la invitación que visitaría más tarde. El santuario de Frank, ese lugar donde muchos animales, además de las capibaras, habitan en perfecta armonía y libertad.

Una gran lección aprendida para Plex y sus acompañantes de aventuras, y para todos los espectadores, que estuvimos viendo aquel encuentro. Este joven, residente en un pequeño pueblo de Castilla y León, criado en una humilde familia campesina, ha seguido dando la vuelta al mundo enriquecido en muchos sentidos. Tanto, como que cuando llegó a países como Marruecos o Japón… se cruzó con gente que se lucraba de animales no domésticos. Algunas de esas impactantes imágenes fue lo que me animó a escribir este artículo.

En Japón se ha puesto de moda las cafeterías “con animalitos”. Ya empezaron hace algunos años con gatos o con perros, que aunque son domésticos, se duda un poco de la ética de estos lugares. Pero la cosa ha llegado más lejos, ha traspasado límites que no se deberían haber permitido. Se trata de la última moda en el país del sol naciente, concretamente en la región de Kyoto, donde los turistas se ven atraídos por los carteles de cafeterías con nutrias, cerditos baby o con búhos. Y muchos turistas van con la ilusión de ver a estos animales no habituales en una ciudad, pero que realmente no están a gusto, ni en buen estado, pues no

son animales domésticos y no nacieron para estar encerrados viendo cómo la gente los observa y los ceban. Es muy triste, deleznable y destructivo ver cómo las nutrias que habitan una cafetería se muerden así mismas por el estrés, hacen movimientos repetitivos por puro nerviosismo, comen en exceso, o la tristeza y la apatía en los búhos... Plex dice en ese vídeo en

concreto…”parece que no tienen alma”. Y precisamente es eso, ¿se tiene alma cuando se roba algo tan preciado como lo es la libertad? Son seres muertos en vida. Y estos lugares si parecen realmente cementerios de animales. Menos mal que siempre podemos rectificar como personas y no acudir a este tipo de lugares por muy atrayentes que puedan parecer, porque no estamos contribuyendo al bien de ese ser vivo y estamos lucrando a personas que no tienen escrúpulos de llevarse unas cuantas monedas al bolsillo a costa de la vida y la libertad de otro ser vivo. Si en esta época estamos hablando constantemente de concienciación, ecologismo y de evolución, evolucionemos de verdad.