por Néstor Perez periodista

En tiempos de tanta orfandad de liderazgos, quien alce su voz para decir verdades ante públicos adversos (el “otro”, en oposición al tan meneado “nosotros”) no debería recoger sino adhesiones. Hace falta coraje para decirle a quien no quiere escuchar lo que debe escuchar, con apego al más elemental principio democrático de hacer lugar al reproche, a la protesta, a como dé lugar.

En la “prehistoria” argentina, Sábato – cuenta Jauretche - denuncia las torturas del régimen que depuso a Perón en 1955, desde las propias páginas de uno de los diarios incautados por la dictadura y a cuyo frente estaba el escritor en tanto revolucionario convencido, cumpliendo “con el deber de denunciar el crimen”.

El indeleble Alfredo Ábalos cantándole al inexpugnable gobernador santiagueño Juarez, de modo irreverente, “Por una pocas monedas”, en donde se escuchan uno tras otro versos preñados de denuncia, en clave poética: “Dios ha´i querer que nunca por el camino me pierda, y entregue el alma al diablo por una pocas monedas”. El largo tiempo de Juárez incluyó procesos por violaciones a los DDHH, dicho sea como de paso. Y el enorme Horacio Guaraní, “si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan, quien habrá de luchar por sus salarios”.

Es tarea del hombre de cultura denunciar lo que sabe, desde el lugar que le toque; gritar que se haga la luz en las tinieblas de todo proceso opresor; impulsar la reflexión crítica, imponiendo el rigor a la complacencia oportunista. Esa voz impone autoridad desde la intemperie que habita a su poseedor. No es propio del Hombre de Arte impostar desconocimiento; esconder su opinión en momentos donde los mandones – por electos que sean – arrasan con cualquier atisbo de resistencia que encuentren a su paso.

Carlos Oscar Carabajal Correa (Peteco) es un prodigio de nuestra cultura popular. Poseedor como pocos de una impronta superlativa para situar al criollo en el corazón del pueblo.

La evidencia indica que no debería encontrar dificultades a la hora de astillar la dureza del discurso Mileista, que de nuevo no tiene sino el tributo que recoge entre los descalzos, sus víctimas. El “no vino nadie” es la aguja caliente que se afana con la manteca de la gilada. No la espada monumental que desafía a los ejércitos de la desmesura y la venganza. Pero, concedo, Peteco ya dio demasiado de su arte y compromiso, no es justo inducirlo a pelear en el barro que la política argentina viene proponiendo desde hace demasiado tiempo. Este cronista se complace en saludar su maravillosa obra, otros deben elevar su voz. Aún estamos a tiempo.