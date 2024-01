El fenómeno de la decadencia

Por Lic. Silvia Riff

(Especial)

“Je suis l'Empire à la fin de la décadence”

Paul Verlaine

Nietzsche en Humano demasiado humano nos dice que la filosofía debe ser histórica[1] contra una filosofía metafísica. Critica la reacción romántica y la decadencia donde lo que prima es la sociedad y no el individuo. Desde aquí en adelante no abandonara este rumbo.

Se podría caracterizar al fenómeno de la decadencia como una pérdida de vigor, ausencia de unidad, ya no existe una cartuja segura y firme que establezca un saber sobre los valores absolutos (disgregación de los valores). Es una enfermedad de la voluntad en el sentido de incapacidad de disciplinar los sentimientos, los signos de esta enfermedad se evidencia en toda producción cultural. Se advierte un desequilibrio entre el individuo y el medio, entre el placer y el displacer.

Podríamos decir que el hombre decadente es un absolutista desilusionado y la voluntad de nada es la lógica de la decadencia.

Nietzsche repara en los Essais de psychologie contemporaine de Paul Bourget, sobre algunos escritores psicólogos franceses (herederos de la antigua cultura mora Una voluntad de saber, de ir hasta el fondo de las cosas, atendiendo a las más variadas manifestaciones de la complejidad de lo real, leyendo los signos lista), y toma material para analizar y descifrar la multiforme decadencia,de vitalidad y decadencia de una cultura, descifrando sus jeroglíficos sin obliterar el sentido”.[2]Rebate la idea de una decadencia como expresión de rechazo de un hombre medio, su cosmopolitismo, su religión del sufrimiento.

Borei entiende esta ambivalencia de Nietzsche Con seguridad Nietzsche se siente atraído por la fosforescencia que emana de la decadencia, pero sabe que se trata de una luz que absorbe y que sin embargo resulta insuficiente para iluminar. Es hijo de la decadencia, y sin embargo lucha y protesta contra ella”. (3).

El individuo de la decadencia es un gran desilusionado con un nuevo conocimiento: No obstante esta constatación, la actitud ambivalente de Nietzsche hacia la dêcadence, implica la voluntad de una gran salud: poseer todos los caracteres mórbidos de siglo, pero equilibrados en una riquísima fuerza plástica, renovadora”.[4]

Es en la psicología francesa que encontrara las nociones que lo ayudaran a desentrañar el fenómeno de la decadencia, en especial en Stendhal en quien verá un espíritu libre, claro, sin ilusiones, en este sentido Giuliano Campioni nos dice: Nietzsche buscará en la psicología francesa una definición a tal fenómeno. Será Stendhal uno de sus inspiradores. Nietzsche veía en los émulos de Stendhal (los rougistes) en la Paris-Cosmopolis la encarnación de la tradición y la energía de los espíritus libres que se oponían a la fatal “enfermedad de la voluntad.[5]

Stendhal considera a la novela como psicología viviente, psicología de pequeños hechos, existiendo una disolución del sujeto clásico metafísico, al sujeto entendido como una pluralidad. Más tarde el psicólogo francés Ribot mostrará su rechazo a las teorías especulativas y declarará su preferencia por los pequeños hechos a las grandes teorías.[6]

Es así que Nietzsche comienza a considerar a la psicología como una práctica crítica que conduce al conocimiento y la ve sumamente incompatible con el espíritu alemán, con la mentira idealista y con la mistificación metafísica. Una tal psicología no se maneja con las categorías de bien y mal que son metafísicas. Bourget sube la apuesta y nos dice, quién considera la salud o enfermedad del alma es un observador metafísico, lo que en realidad existe son estado psicológicos, así como en el cuerpo existen estados fisiológicos

Es en éste escritor (otro psicólogo francés) con el cual acordará, en este sentido Bourget nos dice: Con la palabra decadencia, se designa el estado de una sociedad que produce un número demasiado grande de individuos inadaptados a los trabajos de la vida común. Una sociedad debe ser asimilada a un organismo, en efecto, está constituido, por una federación de organismos menores, los que a su vez están constituidos por una federación de células. El individuo es la célula social.[7]Los organismos y células funcionan con energía subordinada, si la energía de la célula se independiza se establece una anarquía y se compone la decadencia, las células son individuos. Esta disgregación de los organismos se replica en los individuos, pudiendo ahora, estudiar los pequeños hechos que constituyen el yo, abandonando la concepción de alma como atomon, e inaugurar el alma como estructura social de los instintos y afectos.

En relación a esto Remo Borei nos dirá: A partir de la fisiología y de la imagen de un individuo compuesto por células-individuos que se unen conflictivamente en colonias cada vez más vastas y complejas, Nietzsche, (lector de Taine, Espinas y Ribot) extrae conclusiones de más alto alcance que sus fuentes. Afirma así que el yo es “una pluralidad de fuerzas de tipo personal, de las que una y otra vez salen al escenario como ego, y ven a las otras como un sujeto ve un mundo externo rico de influjos y de determinaciones. El sujeto está ora en un punto ora en otro.[8]Pluralidad, multiplicidad de conciencias en oposición al ego substancial cartesiano.

De los Essais de Bourget toma Nietzsche material para analizar el estado de salud de la cultura, la complejidad de lo real y ver así los signos de vitalidad y decadencia.

El escritor converso al catolicismo aclara que lo que le interesa no es analizar la obra en sí, sino los signos de la vida moral en París (centro de la decadencia), de la mitad del siglo XIX. Le interesa analizar los múltiples signos de nihilismo y decadencia y escudriñar la disgregación de los valores de la tradición. En este sentido nos dice Si bien el hombre ya no tiene la misma necesidad intelectual de creer, conserva la necesidad de sentir como en los tiempos en que creía.[9]Entiende que cada escritor posee un espíritu para analizar la realidad, algunos se interesan por el dialogo, privilegiando el contacto hombre a hombre, otros por la narración que se interesan como lo exterior afecta el alma humana, pero hay un tercero:” Otros todavía fragmentan su narración en pequeños capítulos muy cortos y componen sus héroes a partir de un mosaico de ideas y sensaciones. Lo que sobre todo ven son las mínimas perturbaciones del sistema nervioso y advierten que, en efecto las criaturas muy nerviosas no tienen más que trance y momentos”.[10]Un rasgo de la decadencia es la capacidad de análisis, la percepción de los detalles.

Bourget en su estudio crítico sobre Baudelaire, dice: A través de tantos extravíos, en los que la sed de una infinita pureza, se mezcla al hambre devoradora de los placeres más ardientes de la carne, la inteligencia del analista permanece cruelmente dueña de si.[11]Místico, libertino y analista, tres hombres modernos en uno. El autor entiende que Baudelaire, quien recibió una educación religiosa, donde Dios era un padre que nos conoce y protege, al perder esta ilusión comprende que la necesidad de creer es una obra de los hombres, Avanzando junto con el siglo, la fe ha dejado en este tipo de almas una fisura por la que se cuelan todos los placeres.[12] Sus versos llevan el signo de su existencia nihilista y decadente. Un estilo de decadencia es aquel que la unidad del libro se descompone para dejar lugar a la independencia de la frase y la frase para dejar lugar a la independencia de la palabra.[13]

Cuando Bourget se ocupa de Gustave Flaubert, considera que el autor ha sido influenciado por el último romanticismo, caracterizado por el exotismo y por una infinita necesidad de sensaciones intensas. Esta tendencia por el gusto y recepción por todo lo extranjero se sumaban a almas siempre en tensión en renovadas sensaciones.

Si bien, nos dice el autor de los Essais, Flaubert entendía que el poeta es creador cuando permanece fuera de la trama, lo que hizo fue encubrir su yo, no eliminarlo y juzga que toda obra es una autobiografía, una imagen de su sueño interior. El hombre que sueña estar destinado a un escenario de acontecimientos complicados, tiene muchas posibilidades de encontrar que las cosas están en desacuerdo con su sueño, sobre todo si ha nacido en una cultura que envejece, en la que la distribución más general del bienestar, está acompañada de una cierta banalidad de las costumbres privadas y públicas.[14]

El ideal romántico no se cumplió, se experimenta como un fracaso, una desilusión, que Flaubert plasma en cada una de sus obras, una verdad psicológica, describiendo el nihilismo desconsolado de su alma en un mundo demasiado viejo; las almas modernas ya no tienen fe.

Luego analiza a Stendhal, seudónimo de Henri Beyle, que como dijimos anteriormente, es en quién más se detiene Nietzsche, será, porque logra reunir en una formula una colección de pequeños hechos[15], o porque algunas de sus frases fueron: la única disculpa de Dios es que no existe[16] o vengo a batirme con la nada[17].Su novela es analítica, al leerlo se siente que se está ante un gran psicólogo, “Su gusto más vivo es el de descubrir los motivos de las acciones de los hombres, y como leyó a Helvecio, estos motivos se reducen para él al solo placer[18]. El placer, escribe Bayle, consiste en que se está un poco emocionado por la certeza de que está sucediendo algo que se sabe terrible[19].

Stendhal está interesado por los espíritus superiores que considera que no pertenece al pueblo alemán, sí manifiesta atracción por los espíritus latinos en concordancia con Nietzsche, El hombre es un ser de hábitos que debe sumar esfuerzos para adquirir su pleno vigor creador. Debe acumular en sí una prolongada sucesión de voluntades idénticas para fijar la fuerza. Es por esto que las razas robustas han tenido siempre comienzos monótonos, de costumbres estrechas, un respeto supersticioso por la tradición y una desconfianza rigurosa frente a la novedad [20].

Sabemos que Nietzsche admiraba lo latino y tenía una profunda aversión por todo lo alemán Cuando me imagino una especie de hombre que contradice a todos mis instintos, siempre me sale un alemán [21].En Ecce Homo, también nos dice, He conocido personas doctas que consideraban profundo a Kant; me temo que en la corte prusiana se considere profundo a al señor Von Treitschke. Y cuando yo he alabado ocasionalmente a Stendhal como psicólogo profundo, me ha ocurrido, estando con catedráticos de universidad alemanes, que me han hecho deletrearles el nombre[22].

Ambos filósofos se destacan del rebaño, se diferencian con luz propia. Pero, reflexiona Bayle, Quienes lo rodean (al hombre superior) nada pueden hacer por su felicidad 23]. Saben que Dios ha muerto y esto le hace vivir una vida más intensa. Son dueños de sí mismo, son espíritus libres.

Estos hombres ha atravesado el desierto, Giuliano Campioni nos dice:Se trata de vencer el “terrible sentimiento del desierto”* que surge antes los horizontes libres, ante la “perspectiva en todas las direcciones” que se abre con el fin de los caminos prefijados: la prueba de fuerza reside en confrontarse afirmativamente con el nihilismo que deriva de la teoría del eterno retorno [24]. Amor fati.

Amor fati: ¡que este sea mi amor de ahora en adelante! No quiero conducir ninguna guerra contra lo feo. No quiero acusar, ni siquiera acusar al acusador. ¡Que apartar la vista sea mi única negación! Y, para decirlo todo de una vez y completamente: ¡alguna vez quiero ser solamente uno que dice sí! [25]

El eterno retorno es amor, en el sentido de fuerza afirmadora, Willi zur March.

Fuerza que otorgue sentido al dolor y no niegue su existencia, aceptación activa del devenir, un libre decir sí. la vida no es sino voluntad de poder [26].

Este espíritu libre, éste Übermensch, retorna eternamente: Al instituir el mito del eterno retorno que hace paradójicamente posible tanto el advenimiento de lo nuevo, como la liberación – mediante el “yo lo quise así”– de los vínculos del pasado que aún retienen al hombre actual (perro que envejeció encadenado) Nietzsche sabe también que muy pocos logran soportar este gran desplazamiento del centro de gravedad. La mayor parte de los individuos siente con una alegría apenas disimulada el paso del tiempo destructor, goza de la caducidad de todas las cosas y no soporta la espontaneidad construida, y la anarquía organizada de quien experimenta y quiere desplegar en la rueda del tiempo todos sus múltiples egos [27].

La vida tiene que subir, alejarse de la mediocridad, de la cultura del rebaño democrático, transformar todo “fue” en “así lo quise”; dejar atrás las viejas formas que le daban sentido a la vida, exaltar la voluntad de invertir el tiempo. Todo lo que fue, es y “el pasado muerde la cola del futuro”, es circular: Al asumir el pensamiento del eterno retorno cesan los resentimientos y las dolorosas nostalgias. No estamos más atormentados por el deseo de vivir otras vidas paralelas, terrenas o ultraterrenas, diferentes de nuestra vida actual. ¡Sólo queremos non alia sed haec vita sempiterna! (NF, 5, 30). El tiempo instaurado por este pensamiento salva y redime todo instante volviéndolo significativo, dice sí a la existencia de todo ser e introduce automatismos análogos a los que en el último Nietzsche regulan la adquisición de las virtudes maquinales del hábito, las que precisamente hacen inútil en perspectiva a la conciencia y facilitan la incuria sui [28]

Friedrich Nietzsche en sus escritos de junio de año 1887 se pregunta: ¿Qué hombres se revelan entonces como los más fuertes? Los más moderados, los que no tienen necesidad de artículos de fe extremos, los que no sólo admiten, sino que aman una buena cuota de aza, de absurdo, los que saben pensar al hombre con notable reducción de su valor, sin por ello volverse pequeños y débiles : los más ricos de salud, los que están a la altura de la mayor parte de las desgracias, y que en consecuencias no tienen tanto miedo de ellas – los hombre que están seguros de su poder, y que representan con consciente orgullo la fuerza alcanzada por el hombre [29].

El hombre superior es el que sabe disponer y reunir su energía en el yo, y puede relacionarse con otro yoes que ayudan a multiplicar su poder, Sólo en esta perspectiva Heidegger tiene razón en afirmar que para Nietzsche: “la voluntad no es otra cosa que voluntad de poder y el poder no es otra cosa que la esencia de la voluntad. La voluntad de poder es entonces voluntad de voluntad, esto es, quererse a sí mismo [30]

Este hombre ya no necesita el remedio de la moral y la religión, existe una cultura que lo supera. “Por un lado las filosofías de Nietzsche, de Bergson y de Simmel, acompañadas por las obras de Proust y de Pirandello, impulsan al individuo hacia las posibilidades - exaltantes o trastornantes-de potenciar el propio yo, de vivir en la realidad o en la imaginación otras vidas diversas o paralelas, de desligarse de un destino signado de antemano, de custodiar en sí mismo, en forma de esbozadas personalidades múltiples, una riqueza de posibles desarrollos no bloqueados, al menos en el plano del deseo, por las elecciones llevadas a cabo en el pasado; por otro lado, la intolerancia de la sustracción del individuo a los vínculos sociales y el difundirse-en nombre de la igualdad- del rechazo de las jerarquías existentes impulsan a muchos (entre ellos: Le Bon, Sorel, Mussolini y Gentile)a proyectar la masificación, el embotamiento y la homologación de la conciencia despierta de las multitudes, gracias a diversas estrategias: su inmersión en la masa, el uso del mito o la inserción del “yo” en las Bisagras del “nosotros” del Estado ético[31].

Citas

[1] Historia en el sentido que lo considera Spengler” Los historiadores creen que llevan a cabo una investigación histórica cuando persiguen e indagan el nexo objetivo de causa y efecto. Y es sobremanera extraño que la filosofía de estilo añejo no haya pensado nunca en que puede haber para la inteligencia vigilante otro modo de enfrentarse con el mundo”, está considerando en concebir a las cosas como devienen. Decadencia de Occidente. Pág. 20

[2] Campioni,G. Psicología y nihilismo(Nietzsche y Bourget) pág. 36

[3] Borei, R. Destinos Personales. Pág.201

[4]Camponi,G. Ibídem pág. 42

[5] Camponi,G. Ibídem Pág. 25

[6] Borei,R. Ibídem pág.113

[7] Bourget,P. Baudelaire y otros estudios críticos. Pág.91 Ediciones del copista 2008

[8] Borei,R. . Ibídem pág.153

[9] Bourget,P. Ibídem pág.74

[10] Bourget,P. Ibídem Pág 325

[11] Bourget,P. Ibídem pág72

[12] Bourget,P. Ibídem pág 86

[13] Bourget,P. Ibídem pág 91

[14] Ibídem pág 188

[15] Ibídem pág. 306

[16] Ibídem pág. 306

[17] Ibídem pág. 306

[18] Ibídem pág. 329

[19] Ibídem pág.331

[20] Ibídem pág. 353

[21] EC pág. 45

[22] EC pág. 44

[23] Ibídem pág. 358

*NF, 1884, 25

[24] Camponi,G .Ibídem pág. 58

[25] FW §276

[26] NF §10

[27] Borei, R. Ibídem. Pág.200

[28] Borei,R. Ibídem pág.196

[29] NF§15

[30] Borei,R. p.p Ibídem pág 177

[31]Borei,R. Ibídem. Pág. 25