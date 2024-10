Por Martín Avalos

(La de Tejeda, la nuestra querido Martín)

Aldo X/19 *

A la hora de esgrimir razones que cimienten el templo del saber pienso en la semilla fecundada bajo tierra por la luz que todo lo atraviesa. El instante fundacional del sujeto pareciera ser el reconocerse andar a tientas. En ese saberse ignoto, en la penumbra, la generosa claridad acude y se gesta la amorosa conversación, el cándido diálogo entre la oscuridad y la luz.

El presente libro

Un producto terminado como un libro (por ejemplo, este que estoy presentando) es un producto tecnológico que servirá de pasatiempo o calefacción. Llegar a él es un camino lento y maravilloso en este caso para mí que lo vengo transitando desde la primera lectura de los versos del Poeta. Es fácil y brota natural. Es agüita de manantial o gotita que se evapora, créanme: tiene que ver con el regalo del Timo, la Vida, el Canto, Dios. Cada idea elaborada y volcada al texto, cada oración escrita, leída y releída contiene palabras rumiadas, cambiadas, elipsadas. La conciencia es indescriptible porque es un traspaso de la materia a la emoción, de lo sólido a lo sutil, de la denso a lo incorpóreo.

Hoy en Educación se habla del Oficio del Estudiante porque es un aprender a hacer desde un sujeto consciente que trae sus conocimientos. En mi caso me declaro un alumno del Maestro Parfeniuk ya que soy un sin luz (alumno y su etimología es esa) y es Él quien me la aporta. Sin miedo a exagerar afirmaré mi iluminismo (bruto) que se esmaltea con cada lectura de los versos o ensayos de nuestro Escritor.

La Lejana

Si reuniera a los seguidores de nuestro Poeta y preguntara de sus libros seguramente todos podrían enumerarlos cronológicamente, pero desconozco si todos sabrían de sus versos La Lejana; es por ello que hablo de un “regalo” del Cielo, de la Luz. Ese poema es el primero que leo y no figura en ninguno de sus materiales editados, es un texto en la contratapa de un pequeño librito de otra poeta (Elisa Zanona); ellos llegan a mis manos por medio de un ángel (qué otra cosa puede ser un chasqui de Dios) que no podemos no nombrar, y a su oficio: Gonzalo Vaca Narvaja, editor. En esa declaración, nuestro vate ofrece claves para el arraigo a la vida a quien despréndese de ella corroído por la negritud de la caída solitaria (que bajo este sistema mercantil se da en masa). Dichas claves son la no renunciación a la Poesía, y para un agente del naufragio en plena urbe, para un ahogado en la sequedad de la caricia del diálogo fraterno, para un deambulador de las horas y recovecos agrios de la marginalidad, eso, es todo.

El lejano

Aldo Parfeniuk fue un poeta lejano, pero no alejado. Cuando busqué contacto con Él se abrió a manos llenas cumpliendo su destino y compromiso con Dios: el de ser entregador de versos, del término lumínico, la sonrisa perfecta. No queda otra que vencer los miedos que buscan retrasarnos e ingresar al cielo de su aliento escrito, puerta de entrada al gran paraíso de la palabra madre.

Aldo Parfeniuk -el mueblero poeta -

El aldeano sudamericano

(con ritmo de Rhythm and Blues)

Glosa

Estoy mirando un Gigante Dormido**

sabiendo que detrás hay

un Gigante Despierto

Es un pájaro pesado

con semillas en el pico

sembrando futuro

con pasadas poesías

Un Gigante Despierto

con pergamino en las garras

filosofando poesías

con palabras primarias

“Pájaro, Monte, Río”***

con cordobesa tonada.

Glosa II

Cuando fuimos esclavos

inventamos el Blues

al recuperar la libertad

hicimos el rhythm and blues,

pero como somos negros de Córdoba

hacemo un rhythm and blues cordobé…

Canto

(Me) estoy imaginando

que detrás de estos cerros

en la ciudad de los teatros

(pero no los griegos)

vive un Poeta libre

en jaula muy chica,

sus alas se salen

y Carlos Paz es una aldea

que vuela, que vuela, que vuela…

*Aldo en la dedicatoria a puño que me escribiera para su libro Provincia verde y espinosa. Ediciones Argos, Cba, 1991.

**Mi abuelo llamaba así al cerro de Punilla que va del Pan de Azúcar a la iglesia de San Plácido.

*** Del poemario de Aldo, Los días verdaderos, Narvaja Editor, 1999.