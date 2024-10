Lo que dejó la cumbre de los BRICS

Esta semana se desarrolló en Rusia la 16° cumbre de los BRICS, que toma su nombre de los países originarios: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero en esta oportunidad hicieron su presentación en sociedad los nuevos integrantes: Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía.

Allí deberían haber estado también Argentina y Arabia Saudita, que habían sido invitados a unirse a este bloque que, hoy por hoy, reúne al 50 por ciento de la población mundial y representa el 40 por ciento del PIB mundial. En el caso de Argentina, el gobierno libertario de Javier Milei desaprovechó esta oportunidad de oro, rechazándola para reformar un alineamiento monolítico con Estados Unidos, que, hasta ahora, no le ha traído ningún beneficio al país.

Además, el jueves, durante el cierre de la cumbre, se anunció que entraron como “miembros asociados” (el paso previo a ser miembros de pleno derecho Algeria), Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. De esos países, tienen una especial importancia Indonesia (el país con mayor número de musulmanes del mundo), Malasia (importante en población y PIB), Tailandia (otro de los países importantes del Sudeste Asiático) y Nigeria (principal potencia petrolera de África).

Este fue el objetivo principal, consolidar la ampliación de los BRICS y mostrar a la comunidad internacional que el poder mundial se está desplazando inexorablemente hacia un eje euro-asiático. En este sentido, un hecho impactante fue que al mismo tiempo se desarrollaba en Samoa la reunión del Commonwealth, la primera del nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, quien sigue siendo rey de 14 países más (entre ellos algunos grandes como Canadá, Australia y Nueva Zelanda). Sin embargo, Canadá no mandó representantes de primer nivel, al igual que otros países. Y por otro lado, tanto el primer ministro de la India (Narendra Modi) como el presidente de Sudáfrica (Ramaphosa), dejaron plantado al rey y al primer ministro británico porque prefirieron estar en Rusia con los BRICS.

El otro tema importante fue la decisión de avanzar hacia un nuevo sistema financiero y monetario que rompa las cadenas del imperialismo atlantista occidental. Por un lado, un sistema de compensaciones que sea alternativo al Swift, y, por otro lado, una moneda para comerciar inter bloque que vaya disminuyendo la importancia del dólar como patrón internacional.

En definitiva, lo que ocurrió esta semana en la ciudad de Kazán (la tercera de Rusia luego de Moscú y San Petersburgo) es muy importante y marca el declive de una supremacía occidental que lleva 500 años, desde la irrupción de la modernidad como sistema civilizatorio que tiene su correlato en el colonialismo como sistema político, el capitalismo como sistema económico y el imperialismo como forma de dominación militar. Lo dijo claramente el canciller de Irán: “El sol está saliendo por el Este y se está poniendo por el Oeste”. Quien quiera oír que oiga.

Obstáculos y desafíos

Sin embargo, hoy por hoy, este nuevo mundo que asoma por el Este es sólo una esperanza, lo que no es poco. Hoy por hoy, ya es mucho hablar de esperanza. En un mundo cada vez más violento, donde un decrépito Occidente, cuya mayor decadencia es espiritual, moral y ética (además de económica, política y militar), lo único que ofrece es guerra (OTAN), genocidio (Israel) y crisis económica, la esperanza de un mundo distinto no es poco.

Remarco el concepto de esperanza porque no es una certeza. No hay certeza de que ese mundo distinto que asoma sea realmente mejor. Pero los indicios marcan que las principales potencias que asoman (China, sobre todo), son menos crueles que lo que son las que conocimos (Estados Unidos, Reino Unido, etc). Así lo marca la historia, y también el presente.

Pero también es una esperanza y no una certeza, porque empiezan a sentirse los dolores de crecimiento. Hay obstáculos, hay desafíos, hay desavenencias. Arabia Saudita, por ejemplo, hizo lo contrario de India y Sudáfrica. Mientras se desarrollaba la cumbre de los BRICS, recibía al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y el presidente brasileño Lula da Silva, quien no viajó a Rusia por un accidente doméstico, pero participó vía teleconferencia, vetó la entrada al grupo de Venezuela y Nicaragua.

Según lo acordado, la entrada de nuevos países al bloque debe aprobarse por consenso, por eso, si algún Estado miembro no está de acuerdo, no puede realizarse la incorporación. Es lo que pasó con Venezuela, a pesar de que Nicolás Maduro viajó a Kazán y recibió un fuerte espaldarazo de Putin, quien no sólo tuvo una reunión bilateral con él, sino que marcó sus fuertes diferencias con Lula, alegando que Maduro “ganó honestamente” las elecciones del pasado 28 de julio.

Otros temas que, en algún momento, serán un desafío, son los relacionados con el medio ambiente y las energías alternativas, los pueblos originarios (sobre todo en América Latina), la igualdad de género y los movimientos feministas (sobre todo en algunos países árabes), las diversidades sexuales (sobre todo en Rusia y China) y las cuestiones nacionalistas y religiosas (sobre todo al interno de la India). Son temas civilizatorios, que trascienden lo político y lo económico, y el propio Putin remarcó que los BRICS estaban marcando una alternativa mundial en el respeto a las diferentes culturas y civilizaciones.

Pero por ahora, es una buena noticia y una esperanza, que surja y se consolide un bloque que, en su enorme diversidad política, ideológica y cultural, seas una alternativa real al imperialismo atlantista. Lástima que Argentina seguirá del lado oeste del mundo.