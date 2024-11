Palabras escritas en el agua

Por Jorge Felippa

Hay demasiados momentos en que las palabras, las nuestras y las ajenas, parecen escritas en el agua. Apenas uno las pronuncia o las escucha, se las lleva la corriente tumultuosa en la que sobrevivimos.

Hace muchísimos años, leí un libro extraordinario: “Panorama del lunfardo” de Mario Teruggi, un científico doctorado en Ciencias Naturales y especializado en petrología. En aquel libro me sorprendió que usara la metáfora de las capas geológicas para mostrar como las palabras son trastocadas, sumergidas y reaparecen en diferentes épocas, acaso con significados diferentes. Para él, las palabras y las rocas eran cantos rodados que nacían puntiagudos y finalizaban redondos.

Todo lo contrario, al sinsentido que brota desde las mil y una pantallas en las cuales exponemos, los más nimios sucesos para no sentirnos invisibles. ¿Alguien se imagina hoy padeciendo la indiferencia y el silencio de las redes a las imágenes y palabras de nuestros festejos o duelos? ¿O la enésima adquisición que nos posiciona de otro modo ante los demás? A semejante despropósito, ¿no cabría llamarla “La conjura de los necios”?

Alrededor de 1962, John Kennedy Toole, escribió una novela “La conjura de los necios”, que recién fue publicada póstumamente en 1980, trece años después de su muerte. Pocos como J.K. Toole padecieron la invisibilidad y la negación a un talento que recién fue reconocido casi dos décadas después.

Hace unos días leí esta referencia sobre dicha obra del escritor y periodista Ezequiel Olasagasti : “Sucede que Toole, termina hablando, queriendo o no, de la mayoría de las sociedades hijas del modelo de pensamiento europeo. Incluso, la sociedad latinoamericana en sus grandes capitales. Resulta imposible pensar que el autor planeara hablar de una, por ejemplo, Buenos Aires del 2024. Sin embargo, puede verse algo de eso en la historia. Esto no hace más que demostrar, que las sociedades evolucionan en su tecnología más no en sus conflictos interpersonales. Como dicen: “La historia está condenada a repetirse”. Y, podemos agregar, “Solo que ahora el idiota no desparrama su odio en un cuaderno anillado, lo hace en redes sociales. La conjura de los necios es un libro necesario, hoy más que nunca. Un recordatorio de que los Ignatius j Reilly (su personaje principal) existieron siempre, y solo cambian el medio por el que canalizan su mensaje”.

Más actualidad parece imposible. El regodeo en la descalificación, de aquellos a quienes los gobernantes actuales, consideran ya no “personas de bien” sino ni siquiera personas, y nos envuelven a diario en una crueldad que se acerca vertiginosamente a la que sólo tuvimos en tiempos de la última dictadura. ¿Y quiénes son los patrulleros encargados de infligir esa crueldad a diestra y siniestra? Gente rota en una sociedad dañada y que es demasiado necia para cambiar.

“Qué falta de respeto, que atropello a la razón”, escribió en 1934 Enrique Santos Discépolo, en “Cambalache”. Parece increíble que la letra de un tango escrita hace 90 años, tenga tanta vigencia. El clásico de “Discepolín”, es una reflexión profunda no solo de una época-la de los años ’30, la denominada “Década infame”-, sino también sobre la condición humana, a través de la exhibición descarnada de la decadencia moral y económica, que se exhibe en la “vidriera irrespetuosa” de un cambalache.

Como vemos, las palabras no deberían tener la fugacidad con que nos asaltan desde las pantallitas. Menos para difamar u odiar a los que pretenden no se les arrebate ni su pasado, y mucho menos el futuro. Aunque se tenga la edad de esa letra dolorida de Discepolín. Esas palabras son sabias y perdurables, porque la memoria de varias generaciones, las trajeron hasta hoy en que parece ser “lo mismo un burro que un gran profesor”. Lástima que hay burros con rango de funcionarios, y a los profesores se los invita a manejar un Uber.

Hace tiempo que escribo sobre el pensar y el sentir. Porque el poder real, está detrás de las imágenes, sonidos, discursos verbales que son usados para enervar nuestras emociones y embaucarnos todos los días.

¿No será hora de empezar a imaginar alguna resistencia?