El 15° viaje al exterior de Milei

Javie Milei finalmente tuvo la foto que fue a buscar a la Florida. La foto con Donald Trump, recientemente elegido presidente de los Estados Unidos. Fue una foto, una reunión breve e informal, y no mucho más. Y eso costó a la Argentina unos 300 mil dólares, por el uso de un jet privado en el que viajó con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Werthein.

Esos 300 mil dólares se suman a los ya más de 2,5 millones de dólares en 15 viajes al exterior en 11 meses de mandato, 7 de ellos a Estados Unidos, y casi todos por caprichos personales y no razones de Estado. ¿Reuniones bilaterales con otros mandatarios? Sólo dos. ¿Anuncios concretos de inversiones? Ninguno.

De hecho, éste a Palm Beach, al resort privado de Trump, es para participar de nada oficial, sino de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CAPC), un grupo de políticos de extrema derecha inventado por el propio Trump.

En su discurso de bienvenida, el magnate estadounidense elogió a Milei: “Javier, te quiero felicitar por el trabajo que hiciste en Argentina. Tu discurso fue hermoso, pero el trabajo realizado es increíble. Make Argentina Great Again, ¿saben? Él es una persona MAGA y lo está logrando”.

En tanto, cuando le tocó hablar a Milei, repitió sus empalagosos elogios a Trump y a Elon Musk y sus diatribas contra el comunismo que, según él, domina al mundo. Visiblemente nervioso, equivocándose al leer en castellano, repitió palabra por palabra varios fragmentos de un discurso que dio un día antes, en la Fundación Faro de Buenos Aires. El momento más tenso fue cuando prácticamente lo echaron del escenario los organizadores por “falta de tiempo”.

Objetivos de máxima y de mínima

Los objetivos de máxima que Milei fue a buscar a la Florida son:

1, fortalecer la relación con Trump y con Elon Musk, quien va a tener un rol preponderante en el futuro gobierno de los Estados Unidos, en búsqueda de un acuerdo de libre mercado con Argentina. No lo consiguió y por ahora, ese objetivo se ve muy lejano y difícil de concretar, porque el estadounidense ya anunció una política comercial productivista y proteccionista, y ratificó para un puesto clave, el de secretario de Comercio, a Bob Lighthizer, un “ultra proteccionista”, que escribió un libro llamado “Ningún comercio es libre”.

2, ir sembrando en Trump la idea de una especie de Sociedad de las Naciones de gobiernos de extrema derecha, entre los que estarían, además de Estados Unidos y Argentina, Italia e Israel. De hecho, cuando echó de su gobierno a la ex canciller Diana Mondino, por haber votado contra el bloqueo a Cuba, argumentó: “Mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos e Israel, nosotros teníamos que estar ahí, no en otro lado”. Sin embargo, esos alineamientos políticos basados simplemente en sintonía ideológica neofascista, si no se traducen en ventajas concretas para los países, tienen patas cortas.

3, conseguir que Trump lo ayude para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolse unos 15 mil millones de dólares en el corto plazo para auxiliar la maltrecha economía argentina y Milei pueda cumplir con una de sus promesas de campaña que era levantar inmediatamente el “cepo” al dólar. Ese es el único de los objetivos de máxima que podría tener perspectivas de cumplirse.

El objetivo de mínima, era la foto que sí se sacó Milei con Trump y Elon Musk, junto con Karina y Werthein. Fue una foto, porque no trascendió otra. Se nota sacada a las apuradas, como de compromiso, y muy retocada. Una foto que cuesta, para el pueblo argentino, 300 mil dólares.

Ahora, Milei tiene que volver a las apuradas porque el lunes empieza en Río de Janeiro la reunión del G-20, donde va a tener que cruzarse con sus pares de Brasil, Luiz Inacion Lula da Silva, y de China, Xi Jinping, de quienes dijo todo tipo de barbaridades, desde comunistas asesinos en adelante.

Pero antes y después, tendrá visitas en Buenos Aires. El domingo se reunirá con el presidente francés Emanuel Macron, y el miércoles 20 con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En ambos casos, para que no sea una foto más para la colección, la clave será ver si hay algún anuncio de inversiones para Argentina, algo que genere trabajo y bienestar para la población, algo que, más allá de los cantos de sirena del libre mercado, no ha llegado en el primer año de gobierno.