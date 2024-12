Teresa Herrera: “Los bosques de la poesía combinan el alma poética y el corazón de los árboles”

Huelva, España. La delegada de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, recordó este sábado que en Huelva se produjo el primer hecho, la primera semilla de los Bosques de la Poesía a instancias de Pedro Solans, José María Chema Cotarelo, en el marco del Otoño Cultural Iberoamericano. Fue en un pulmón de Europa, como es el parque Doñana. “El parque para los onubenses es una señal de identidad, una huella identitaria que tenemos”.

“Cuando se quemó el Parque Nacional de Doñana, tal y como lo ha dicho María Mora (OCIb) se nos quemaron a todos los corazones. Eso fue así", señaló la funcionaria.

También ponderó los Bosques de la Poesía en su diálogo con El Diario. "Son proyectos que hacen posible las reforestaciones y llaman la atención. Pero, además con la unión tan bonita, el binomio tan bonito, que es la poesía y la naturaleza, el alma poética con el corazón de los árboles".

Por otro lado, y en el contexto de la inauguración del Bosque de la Poesía de la Alhambra en Granada, Teresa Herrera afirmó: "Es de una singularidad encantadora poder recuperar arboledas y afirmar: tenemos un nuevo bosque de la poesía como parte de esa recuperación y ser protagonistas de estos encuentros".

La delegada de la Junta en Huelva reiteró que somos los responsables del pasado, de cuidarlo en el presente, pero, fundamentalmente, de lanzarlo hacia el futuro. "He visto en los carteles que hay poemas de poetas del pasado del presente y de niños y niñas que representan el mañana. Esto es intergeneracional, ofrece la oportunidad de ver ese compendio en este cartel, como hemos visto poetas que ya no están, pero creo que siguen estando niñas que están empezando, que yo os animo que os mueva y os conmueva siempre la poesía. Pedro Solans lo dijo, lo importante que es plantar semillitas, porque lo que no podemos es caer en la inacción y echar la vista a un lado. Por poco, o de a poco, con las semillitas de todos los que estamos aquí podemos conseguir grandes cosas”.

“Y, por último, nuestro querido poeta Juan Ramón Jiménez en Moguer tenía una poesía que decía: ´Yo me iré y se quedarán los pájaros cantando...´, con lo cual nosotros nos iremos, pero quedarán estos parques reforestados.