Pedido navideño

Por Jorge Felippa

(Escritor.Córdoba)

A diario, quisiera levantar la vista y tantear otro horizonte con algunas palabras que alivien la incertidumbre y la crueldad. Pero sobrevivimos en estos tiempos de liquidación de casi todo aquello que en la Carta Magna, están escritos como

“Derechos”.

El joven Rasputín que camina sin cargo, por oficinas y despachos de la casa de gobierno, ha explayado su pensamiento sin tapujos: “Sólo a un demente se le puede ocurrir inventar una obra social para los viejos y los enfermos. ¿A quién se le ocurrió que los jóvenes y sanos paguen por la salud de esas personas?”

Clarísimo ideario de uno de los lados más “inteligente” del triángulo de hierro que nos gobierna por el voto popular desde hace ya un año. Ahí señala el horizonte que nos desea: la solidaridad, ¡afuera! Y la caridad, ¡te la debo!

Recuerdo la novela de Adolfo Bioy Casares “Diario de la guerra del cerdo”, escrita en 1969 bajo la dictadura de Onganía. La novela no es amable con la vejez, a la que presenta como el lugar de lo repugnante, de lo desvaído y de la muerte. A su vez, Bioy Casares, describe a los jóvenes como violentos y descerebrados que realizan sus actos sin saber qué motivos los mueve.

A los viejos actuales los acucian otras disyuntivas. ¿Las pastillas o un mate cocido? ¿Y si el agua no sale de la canilla y las boletas impagas te dejan en la oscuridad? ¿Y si en el cuerpo se depositan tus sudores, y la camisa y el pantalón se deshilachan? ¿Y tu paso es un obstáculo a las urgencias?

Si una papa, una manzana o un bollo de pan te obligan a malabarismos del bolsillo, y los mirás de reojo como alhajas en una joyería, estás obligado a revisar tus prioridades. Te han dejado sin opciones para algunos dispendios merecidos.

A la despensa y la heladera les sobran tantos espacios como días al mes. La virtud del ahorro es un recuerdo de la infancia. La confianza de un apretón de manos o la deuda anotada en una libreta, son restos arqueológicos para los dioses del algoritmo. Si no reconoces tus faltas, ellos te las inventan. ¿Cómo estar en una sala de espera, con tu mirada en un semejante abstraído en sus achaques y el caos de su existencia? Ese tiempo incómodo necesita de una pantalla que los rescate. Ese hombre, como vos, ¿recuerdan qué hacían cuando no tenían este apéndice en la mano? Ahora es un autoservicio “regalo” de tus hijos. Con opciones no aptas para viejos chotos según el lenguaje condescendiente de tus nietos. Cambio de época o paradigma para asegurarte al mismo barco de esclavos. ¿Cuota o garrote? Elige tu propia aventura. Desde el homo erectus a la base de datos. Un largo viaje para llegar a orillas de la fuente de Narciso, a la espera infinita de un “me gusta”. Y se renueva una pregunta de cajón: ¿Cómo llegamos hasta aquí? La responsabilidad ¿es sólo de los gobernantes que elegimos y de los funcionarios que cambiaron sus ideas “por un puñado de dólares”? Como decía al principio, uno quisiera abandonar la queja y tantear otro horizonte ¿O acaso nuestros representantes, que ni durante la pandemia dejaron de aumentarse los sueldos, pretenden que a esta altura de la historia todavía

pongamos el lomo ya curtido de cicatrices y desencantos?

¡Por favor, uno solo que levante la mano como ejemplo de austeridad!

Senado argentino.

¿O es demasiado pedir?