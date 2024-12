Milei bombardea el Mercosur

La derecha tiene gran capacidad para destruir y poquísima capacidad para construir. Eso es lo que quedará muy claro en la cumbre del Mercosur que se lleva a cabo en Montevideo. Allí se reúnen los cuatro países fundadores del bloque: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más Bolivia, nuevo integrante pleno, y Panamá, miembro asociado.

Es la última reunión de Luis Lacalle Pou, presidente saliente del Uruguay, y la primera de Javier Milei, que no quiso asistir a la cumbre de mitad de año en Asunción. El uruguayo le pasará al argentino la presidencia pro témpore del bloque, y ambos tratarán de unir fuerzas para flexibilizar las normas internas para intentar acuerdos de libre comercio con otros países.

Sin embargo, esa estrategia está destinada a fracasar, por la firme oposición del presidente brasileño Lula da Silva, quien se atiene al objetivo fundamental de todo bloque supranacional, que es aunar fuerzas para negociar mejor en beneficio de sus intereses. Con esa visión coincide no sólo el presidente de Bolivia Luis Arce, sino también el de Paraguay, Santiago Peña, quien antes del encuentro advirtió públicamente: “Dentro del Mercosur, todo, fuera del Mercosur, nada”. Incluso, el presidente electo del Uruguay, Yamandú Orsi, del izquierdista Frente Amplio, adelantó también su apoyo a la posición brasileña, visitando a Lula apenas pasó el ballotage de la semana anterior.

Ante este panorama, Milei se encuentra más aislado que nunca, pero intentará seguir bombardeando la construcción regional que tanto esfuerzo ha demandado desde hace más de tres décadas. Según informaron fuentes de la Cancillería Argentina, durante su presidencia, Milei intentará seguir con su plan A, que es flexibilizar el bloque para poder lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos, su obsesión. Sin embargo, habría que ver si el próximo presidente, Donald Trump, se interesa, ya que ha adelantado una política económica en las antípodas del libre mercado: productivista y proteccionista. Si ese plan no funciona, el plan B de Milei es volver al Mercosur de los ’90, un simple espacio de libre comercio interno, con libertad para circulación de mercancías, pero no de personas. Y, por último, las fuentes diplomáticas reconocieron que el plan C de Milei sería retirar a la Argentina del Mercosur, un despropósito sólo comparable con su decisión de este año de no entrar a los BRICS.

Ultraderecha devaluada

En su búsqueda del show permanente, y antes de la cumbre del Mercosur, Milei organizó este miércoles en Buenos Aires una reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora, un invento de Trump para agrupar a lo más extremo de la derecha mundial.

Pero más allá del lujo que significó la puesta en escena del Hilton Hotel, fue un fracaso total, por la poca asistencia de público y, sobre todo, por la falta de personajes de renombre.

No estuvo Trump, el presidente electo de Estados Unidos y alma mater del organismo. En su reemplazo viajó su nuera Lara.

No estuvo Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de la red social X, vehículo de odio y violencia política y futuro miembro importante del gobierno trumpista.

No estuvo Víctor Orban, el presidente de extrema derecha de Hungría.

No estuvo Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

No estuvo Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, quien tiene una prohibición de la Justicia para salir del país, porque está imputado como autor intelectual del intento de golpe de Estado y de asesinato de Lula.

El que estuvo fue el propio Milei, que cerró el encuentro con su acostumbrada catarata de insultos al socialismo, en un ámbito de poca concurrencia y con personajes de tercera categoría.