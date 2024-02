Sinsacate le colocará a una calle el nombre de una víctima de Barranca Yaco

El próximo viernes 16 de febrero se cumplirá el 189° aniversario del asesinato de Facundo Quiroga y su comitiva en Barranca Yaco. Entre las víctimas pocas conocidas de ese atentado esta el Postillón José Luis Basualdo que tenía tan sólo 12 años.

Desde ese día, una calle de Sinsacate y de Sarmiento llevarán su nombre. El proyecto de reparación histórica fue presentado por el periodista y escritor de EL DIARIO, Luis Hernán López.

Norte Cordobés

En el acto que se llevará a cabo el próximo 16 de febrero en la zona de Barranca Yaco, donde se emplazará el monumento a Facundo Quiroga y a la comitiva que lo acompañaba, se anunciará que el municipio de Sinsacate y de Sarmiento le colocarán el nombre de "POSTILLON JOSÉ LUIS BASUALDO" a arterias de esa localidad.

En ese mismo acto se darán a conocer detalles de otro proyecto que tiene que ver con uno que ya está elevado a la Legislatura de la Provincia para que invite a la provincia de San Luis a emplazar un mástil en el predio de Barranca Yaco en homenaje a JOSÉ SANTOS ORTIZ, primer gobernador de esa provincia vecina y que fuera asesinado junto a Quiroga en el atentado perpetrado en 1835.

La autoría de ambos proyectos pertenecen a Luis Hernán López, periodista y escritor de El Diario de Carlos Paz e investigador de la historia cordobesa, integrante de la "Junta de Caminería Histórica" que preside el licenciado e investigador Carlos Ferreyra Bertone, director del Museo Jesuítico de Jesús María y Posta de Sinsacate.

¿Quién era el postillón José Luis Basualdo?

El antiguo Camino Real unía el Virreinato del Río de la Plata con el Alto Perú. Con más de 3.000 kilómetros de extensión. Aquel trazado era la principal vía de transporte, comercio y comunicación entre las ciudades de Buenos Aires y Lima. Entre posta y posta era normal que se sumaran a las comitivas postillones que guiaban y acompañaban a los viajeros.

Ese trágico 16 de febrero de 1835, en la "Posta se Macha" y rumbo a la "Posta de Sinsacate" se sumó José Luis Basualdo, un niño de 12 años hijo de una reconocida familia rural y que fuera degollado por la partida que lideraba Santos Pérez, autor material del asesinato de Facundo Quiroga y José Santos Ortiz.

"Señor Capitán, dice el sargento Barrionuevo que si fusila a los presos o que clase de muerte les da. Vaya álferez (Dice Santos Pérez) dígale que los degüelle a todos. Súplicas, lamentos, ayes, llantos, resuenan en el monte. El postillón de 12 años (JOSE LUIS BASUALDO) llora desesperado llamando a su mamita...Al ser perseguido por la justicia luego del atroz crimen, Santo Pérez confiesa su deseo de entregarse a la autoridades porque el grito de súplica de "Mamita" no lo deja dormir" relata Ramón J. Cárcano en su libro: "Facundo Quiroga- Simulación, Infidencia, Tragedia".

Tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por el historiador riojano Víctor Hugo Robledo, se conoció que el papá del Postillón- José León Basualdo- recuperó su cuerpo un año después de ser asesinado y los sepultó en el cementerio de Villa del Totoral.

Ese misterio llamado Barranca Yaco

"Salvo el correo José María Luegues, Facundo Quiroga y José Santos Ortíz, el resto de las víctimas de Barraca Yaco fueron sepultadas en el mismo lugar. La tragedia de Barranca Yaco, a casi 200 años de ese acontecimiento histórico que terminó cambiando el rumbo político del país, sigue teniendo muchos interrogantes: ¿Cuál fue el rol en esta tragedia del gobernador de Santa Fe Estanislao López o el de Juan Manuel de Rosas?; ¿ Cuantos murieron en Barranca Yaco?; ¿ Cual fue el rol de Santiago Derqui, apuntado por Lorenza Reynafe como autor intelectual de ese crimen?; ¿Porqué Santo Funes, asistente de Facundo Quiroga no se lo menciona en el expediente judicial?; ¿Porque Juan Deheza (hermano del general Román Antonio Deheza) se atribuyó el asesinato de Quiroga un par de días antes de morir en la provincia de Santa Fe?" Se pregunta el periodista de El Diario de Carlos Paz.

Qué dice la Ordenanza aprobada

ORDENANZA N 1258/2024 Visto: La necesidad de recuperar la memoria colectiva del Norte de Córdoba y consolidar la historia de los acontecimientos que sucedieron en Barranca Yaco el día 16 de febrero de 1835; y Considerando: Que en la fecha mencionada Ut-Supra, el General de la Nación, Juan Facundo Quiroga, su secretario el exgobernador de San Luis, José Santos Ortiz, el correo José María Luegues, el postillón de 12 años de edad, identificado en el "Sumario de Córdoba" por Marcos Bustos (maestro de la "posta de Ojo de Agua") como José Luis Basualdo, otro postillón sólo identificado por el maestro de posta como Serafín, el asistente personal de José Santos Ortiz, identificado como el Sargento Flores y tres integrantes de la comitiva que nunca fueron identificados en ninguno de los sumarios, fueron víctimas de un brutal asesinato en Barranca Yaco, por una partida de 32 hombres comandadas por el Capitán Santos Perez. Que las descripciones de lo acontecido aquel trágico día para la historia nacional, se debe al relato del correo Agustín Marín y del ordenanza del General Quiroga, Santos Funes, quienes se salvaron de la carnicería por venir varias cuadras atrás y esconderse en el frondoso de los bosques luego que el capitán Santo Perez ordenara: "Haga altos esa galera". Que, según consta en el relato de los sumarios ordenados por la justicia de Córdoba y que actualmente se encuentran en el archivo general de la Provincia y en el juicio seguido a los "Asesinos del General Juna Facundo Quiroga y toda su comitiva", que se encuentran en el Archivo General de la Nación, hecho llevado a cabo el mediodía del 16 de febrero de 1835, en las inmediaciones del solitario paraje denominado Barranca Yaco, existen testimonios palpable de cómo fueron ultimados las nueve víctimas de ese atentado. Que, el sargento de la partida de apellido Barrionuevo, dirigiéndose a su superior el Capitán Santo Pérez, le comunica que el Alferez Peralta espera órdenes para saber qué clase de muerte le da al correo José María Luegues, al Sargento Flores, a los tres asistentes de la galera que transportaba a la comitiva, al postillón identificado como Serafín y al postillón de 12 años identificado como José Luis Basualdo, que esperan aterrados, con las manos atadas y de rodillas en un bosque cercano a la tragedia. Que la respuesta recibida por Barrionuevo no fue otras que la que consta en los sumarios criminales donde Santo Pérez señala: "Vaya dígale que los degüelle a todos". Que ante la atroz orden, el soldado "Benito Guzman", le ruega respetar la vida del "Postillón José Luis Basualdo" de 12 años de edad, por ser hijo de una familia amiga: "No puedo por ordenarlos así mis superiores", recibe como respuesta. Que ante la insistencia de Guzmán, recibe por parte del Capitán de la partida, José Santo Pérez, dos tiros en diversos puntos de su cuerpo, falleciendo días después en un lugar no precisado y escondido "para no revelar confidencia". Que en el lugar donde se encontraban aún con vida parte de la comitiva que no había sido ejecutada, se escuchaban ayes y lamentos y que el Postillón de José Luis Basualdo de 12 años, lloraba desesperadamente llamando a su "mamita". Que minutos después José Luis Basualdo, fue ejecutado junto a los otros, siendo su único "error" haberse sumado a la comitiva para aprender el oficio, llegar a la Posta de Sinsacate para luego regresar. Que José Luis Basualdo de 12 años de edad, nació en Villa del Totoral y era hijo de José León Basualdo y María Antonia Abila. Que el matrimonio Basualdo-Abila contrajo matrimonio un 15 de agosto de 1815 en la iglesia de la Posta de Sinsacate. José León Basualdo era viudo de María del Rosario Caldevila y María Antonia Abila era viuda de Manuel Villarreal. Que al año de producida la tragedia de "Barranca Yaco", José León Basualdo rescató el cuerpo de su hijo, el Postilón de 12 años de edad, José Luis Basualdo y que había sido sepultado en el lugar donde fue ejecutado, para darle cristiana sepultura en el cementerio de Villa del Totoral. Que en 189° años de ese horrible atentado, que enlutara la república toda, no existe registro alguno que indique que tanto el postillón asesinado, como el correo Luegues, el sargento Flores y el resto de la comitiva hayan sido recordados con homenaje alguno; Es por ellos, EL CONCEJO DELIBERANTE DE SINSACATE SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: Articulo 1°: Instituyese a la calle – hoy sin nombre – ubicada en la zona urbana de nuestra localidad, con orientación Sur - Norte, desde Camino a San Lorenzo hasta calle La Loma con el nombre de “POSTILLON JOSE LUIS BASUALDO”.- Articulo 2°: La denominación instituida en el artículo precedente corresponde a la referida calle * antes sin nombre*, del plano Catastral que como Anexo I se incorpora a la presente Ordenanza.- Artículo 3º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro de ordenanzas y Archívese.- SANCIONADA CON FUERZA DE ORDENANZA POR EL CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ESXTRAORDINARIA DE FECHA …./02/2024, SEGÚN ACTA ….. DEL LIBRO RESPECTIVO.

