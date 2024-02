Libertarismo ¿Hay alternativa?

Por Ijiel David Bonino

(Periodista y escritor)

Lo primero que se trata de imponer como único horizonte posible es el capitalismo y el libre mercado. Los verdaderos valores individuales, íntimos, parecen haberse trasformado en pura mercancía. Desde Hegel, pasando por Francis Fukuyama, se viene planteando el fin de la historia; hecho que de ocurrir impondría por lo menos dos interrogantes: ¿Cómo pensar nuestro devenir ante la inminente cancelación del futuro? Y por otra parte ¿Cómo se incorporaría nuestro pasado a un tiempo muerto, fijado a un presente que no es sino más de lo mismo?

La cancelación del futuro trae consigo la cancelación del pasado. Nada nuevo puede emerger si no se inscribe en una tradición. Hoy parece imponerse el capitalismo y sus reglas como único horizonte de posibilidad donde la utopía se troca en múltiples distopías por venir. Como diría Jameson en su famosa frase: “Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo”. La proliferación del cine de catástrofes podría ser una forma especular de ese supuesto que nos asecha como un fantasma. Espectro de un futuro incierto que no nos es dado vislumbrar sino a través de un lente tenue e impreciso. Somos presa de la impotencia a la hora de imaginar una alternativa a lo único que se impone como lo real.

En esta lógica lo que los libertarios postulan como posibilidad es el sacrificio, la inmolación, el holocausto en pos de un futuro mejor, pero impensado. En la antigüedad, estos términos remitían directamente a su vinculación con los dioses. La ofrenda tenía una teleología concreta: obtener un bien futuro para la comunidad. Javier Milei y el libertarismo hacen un uso aparentemente secular del sacrificio. Invocan su necesidad colectiva como única alternativa posible.

En ciertos sectores del imaginario social parece imponerse esta perspectiva. Cotidianamente escuchamos en las redes y los medios de comunicación a miles de personas afirmar que están dispuestas al sacrificio. En esta tierra baldía que se nos presenta como única realidad posible y en el que a todo hecho poético y político, social y cultural se le asigna un valor monetario, al hombre solo le resta la contemplación desesperanzada de una existencia que no tiene para ofrecerle sino más de lo mismo. Como un eterno e informe Día de la marmota que nos confina a la contemplación depresiva de lo mismo. Por otra parte, en la famosa frase de Margaret Thatcher, que reiteradamente aparece en boca de su admirador Javier Milei, “no hay alternativa”, encontramos la afirmación de que la política neoliberal es impotente y estéril; y que desde ella es imposible producir una apertura hacia lo nuevo.

Tanto jóvenes como no tan jóvenes parecen incapaces de delinear una utopía posible. Las generaciones revolucionarias que se sucedieron a lo largo del siglo XX parecen haber quedado atrapadas en un entramado ideológico estático. Roberto Alrt, escritor argentino de las primeras décadas del siglo pasado, sostenía que los argentinos viven sumergidos en una bruma de tristeza que les llega a la frente, bastaría pararse en puntas de pie para observar una realidad completamente distinta.

El sacrificio es un acto de fe que está ligado a lo colectivo. Ante un mundo petrificado, el liberalismo apela a la superstición. El holocausto como alternativa para que algo mejore. Pero ante este mood depresivo nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que debe mejorar, ni cómo lograrlo.

El precio justo

La aceptación y el consentimiento parcial de esta pérdida de arché (del griego: fundamento o principio) que nos propone el libertarismo, puede tener sus orígenes en lo que Alain Badiou plantea como una contradicción propia de nuestro modo de existencia actual.

Nos dice: “(…) se nos presenta como si fuera algo perfecto, un estado de cosas brutal y profundamente desigual en el que toda existencia se somete a ser evaluada en términos puramente monetarios. Pero, para justificar su conservadurismo, los partidarios del orden establecido no pueden en realidad describirlo como perfecto o maravilloso. Por eso prefieren venir a decirnos que todo lo demás fue, es o sería horrible. Por supuesto, nos dicen, no vivimos en un estado de Bien ideal, pero tenemos la suerte de no vivir en un estado de Mal mortal. Nuestra democracia puede no ser perfecta, pero es mejor que una dictadura sangrienta. El capitalismo puede ser injusto, pero no es el estalinismo criminal. Millones de africanos mueren de sida, pero no permitimos el nacionalismo racista del estilo de Miloševic. Matamos iraníes desde nuestros aviones, pero no les cortamos la garganta con un machete como hacen en Ruanda, etc”. (Citado por M. Fisher, Realismo capitalista, Caja negra, 2016).

La aceptación del capitalismo liberal parece ser el precio justo que debemos pagar para no caer en la barbarie. El ajuste, la recesión y la pobreza, (que según el Observatorio Social de la Universidad Católica (UCA), ascendió este enero al 57,4% de los argentinos) son hechos cuya necesariedad no admite discusión. Estamos mal, pero vamos a estar peor; ese es el panorama demoledor que se impone como vara razonable. Mientras los grupos concentrados de poder incrementan su patrimonio a cifras siderales, la clase media argentina se hunde en las arenas movedizas de la desregulación y apertura irrestricta del mercado.

Según la UCA, la situación de indigencia del país el tercer trimestre del 2023, era del 9,6%, que pasó a ser del 14,2% en diciembre y alcanzó el 15% en enero pasado. Este número representaría a 7 millones de personas expuestas a la desidia y al abandono de un Estado parcialmente mutilado.

El libertarismo ha abierto de esta manera una postergación indefinida. Nada ni nadie parece hacer pie. Todo lo sólido se desvanece en una sucesión de estadísticas imposibles donde cada quién, desde su soledad y aislamiento, intenta entretejer hilos para sobrevivir.

Ahora bien ¿Quién determina cual es el parámetro para establecer un precio justo en un país que precisamente ha abierto su economía y ha desregulado el andamiaje comercial en todos sus frentes? En el marco de este “anarco-capitalismo” hay que volver a definir algunos términos que pueden echar luz y orientarnos a la hora de pensar el derrotero económico y político que las nuevas medidas trazan. La palabra “anarquía” proviene del griego “anarkhía”, compuesta por el prefijo “an” que significa “sin” y “arkhé”, que puede traducirse como “gobierno” o “principio”. Arrojados a un programa brutal y profundamente desigual, tal como lo diría anteriormente Badiou, carentes de un umbral donde guarecerse de la intemperie, el modo de vida de los argentinos se encuentra fuertemente devaluado. Educación, salud pública, obras sociales, derechos laborales, medicamentos, todo una estructura que, aunque precaria, permitía una chance de estabilidad que parece hoy saltar por los aires.

Deseo y depresión en la era Milei

Como en los regímenes autoritarios del siglo pasado, en donde la existencia colectiva debía reducirse a lo mínimo indispensable para la sobrevivencia, el actual estado de cosas puso su punto de mira en la obturación del deseo. ¿Qué es lícito desear en la era Milei? ¿Qué se juega en el orden de lo colectivo? ¿Qué capacidad conativa que potencie nuestra existencia se puede establecer bajo el dominio total del mercado? El libertarismo ha activado un sutil dispositivo de la tristeza. En cada plano de la vida social se ha desplegado una tecnología tendiente a ocluir cualquier forma de deseo. En su lugar se ha fundado el odio y el temor como pasiones colectivas. A la deflación económica le sigue una incertidumbre existencial que limita la posibilidad de los jóvenes para establecer un proyecto de vida a largo plazo. En este contexto de estrés e incertidumbre la proliferación de perjuicios psíquicos se incrementan con creses.

Ivor Southwood, en su estudio sobre el trabajo precario, describe estas condiciones de la siguiente manera: “la vida se vuelve precaria. Planear se hace difícil y las rutinas se tornan imposibles. El trabajo puede empezar o terminar en cualquier momento, y la responsabilidad de crear la próxima oportunidad y de surfear entre distintas tareas recae en el trabajador. El individuo debe encontrarse en un permanente estado de alerta. El ingreso regular, los ahorros, la categoría de ocupación fija ya son restos de otro mundo histórico.” (Ibid).

La incertidumbre, la precariedad laboral y la certeza de que una vida en común se torna casi imposible producen en los asalariados una implosión de su estabilidad psíquica. Amplios sectores laboralmente activos huelen el peligro del desarme económico y moral de un momento a otro. Sólo les resta la impotencia de permanecer en un estado de alerta fijado en un tiempo muerto. Como una instantánea angustiosa en la que se ha perdido toda posibilidad de encadenamiento temporal. Una elipsis donde el temor y la desesperanza se confunden bajo el emblema “¡Viva la libertad, carajo!”. Insignia que resuena con otro tono, pero en estremecedora sintonía en boca del general español José Millán-Astray “¡Viva la muerte!”

Como ante una catástrofe inminente, desencadenada o a punto desencadenarse, el pueblo argentino se repliega buscando una trinchera posible. ¿Los partidos y las agrupaciones que se dicen disidentes? ¿Los gremios semiparalizados? ¿Las movilizaciones espontaneas? ¿Los cacerolazos? ¿Qué hacer ante semejante embestida?