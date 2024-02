Los intercursos

Por Candelaria Sosa

(Escritora)

Ayer me desperté más nerviosa de lo común. Ese día con mi curso participaría de los “juegos intercursos”.

Terminé de desayunar y caminé hacia la parada del colectivo. Subí y desde la ventanilla de mi asiento vi pasar la variedad de tonos verdosos que tenían las sierras de mi pueblo.

En las escasas casas que se encontraban al costado de las calles que se perdían en el horizonte, imaginé a las personas que vivían allí con sus historias, viendo de diferentes maneras al mundo y siendo felices con muy poco.

Llegamos al colegio, y enseguida nos tocó jugar, había nerviosismo, yo, personalmente, estaba más emocionada que nerviosa. Estaba bien entrenada, y sabía que si no ganábamos, aun así la pasaríamos bien, las risas no iban a faltar. Nosotros éramos el tercer grupo en jugar, nuestros adversarios en ese turno eran bastante buenos, pero eso no nos hizo bajar los brazos sobre las ideas que teníamos desde un principio.

Cuando por el micrófono nos anunciaron que nos tocaba jugar vimos como el resto de nuestros amigos nos alentaban desde la tribuna, y nos motivamos pese a que íbamos perdiendo.

Al final del certamen jugamos cuatro partidos, en la cual perdimos dos, empatamos uno y al final pudimos ganar uno. Pero sin importar los resultados nos divertimos, con aquellos movimientos raros, como cuando uno de nuestro equipo se golpeó con la pelota por distraído. Al fin y al cabo, nuestro curso, y gracias al otro equipo de compañeros ganó.