El estado repelente

Jorge Felippa (Escritor y periodista)

Desde el diez de diciembre, la centralidad de la agenda política es ocupada, a diestra y siniestra por las deposiciones verbales del presidente y su séquito de ministros, legisladores y un ejército de “trolls” que se encargan de esparcir sus cortinas de humo. Así consiguió convertirse en el primer presidente anarco libertario del mundo. Y el resto de los argentinos en cobayos de un laboratorio cuasi infernal.

Ya nos referimos en otras ocasiones a las consecuencias más o menos inmediatas de ese retiro del Estado de sus obligaciones constitucionales: desfinanciamiento a las provincias, a las universidades, a la salud pública, la liberación absoluta de precios a los alimentos, remedios, obras sociales, combustibles y sus consecuentes estragos en la economía familiar y de miles de empresas pymes. La paralización total de la obra pública ha dejado decenas de miles de trabajadores de la construcción, literalmente en la calle de la noche a la mañana. ¿Cuál fue la respuesta del presidente a esa situación? Que las cloacas, un camino o un puente podrían ser solventadas por los vecinos haciendo una suerte de “vaquita” común entre los necesitados.

Traigo este primer ejemplo de como el gobierno de los hermanos Milei, propone un razonamiento que escapa a los rigores de una lógica política, enmarcada fundamentalmente en la Constitución Nacional. Es por tal razón que, apenas asumido lanzó el DNU 70/2024 que le otorga facultades extraordinarias dignas de un monarca. Ese decretazo fue rechazado en la Cámara de Senadores, y ahora deambula entre los despachos de los diputados oficialistas, opo-dialoguistas y la oposición absoluta de las bancadas peronistas, de izquierda y algunos otros que no alcanzan el número suficiente-todavía-, para derogarlo definitivamente. Este es el cuadro que se cocina en el ámbito parlamentario.

Pero los que estamos en la calle, (aunque tengamos un techo, comida y algo de salud), estamos sumergidos en una atmósfera donde el deterioro social es cotidiano, con dosis diarias de crueldad, abandono, escepticismo, resignación y hasta desesperanza. Una masa de ciudadanos que todos los días resiste sin encontrar todavía a nadie que conduzca sus crecientes demandas. Hay movimientos aislados, de los sindicatos sobre todo, que quizás sean el puntapié inicial a protestas más homogéneas como las que se anuncian para el próximo 23 de la comunidad universitaria, y el paro general de la CGT, para el próximo 9 de Mayo.

Mientras tanto desde las “usinas” oficiales, el balbuceante vocero presidencial, y los “mentimedios” más que oficialistas, nos entretienen, con justificaciones altisonantes y sarcásticas sobre lo que nos quieren ocultar. A las pruebas me remito.

El 2 y 3 de Abril, la generala Richardson vino de visita a su patrio trasero, para poner en claro el alineamiento mileísta a las necesidades del imperio norteamericano: el objetivo de la jefa del Comando Sur consiste en evitar y limitar la presencia china en la construcción de la base naval conjunta en Ushuaia, los falsos cuestionamientos al observatorio argentino-chino en Neuquén y el control del Paraná.

El martes 8, el diputado de LLA e hijo del ideólogo de Milei, Bertie Benegas Lynch afirmó sin pudor: "Libertad es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo". El fresco este, que seguro jamás “agarró una pala”, hace una apología del trabajo infantil, y salvo dos o tres voces indignadas, la sociedad sigue chapoteando en el lodazal de la supervivencia.

Un día después, las voces de alarma vinieron desde el ámbito universitario. Por la desfinanciación del Gobierno, algunas están al borde de la cesación de pagos y ya muestran los primeros síntomas del colapso. Tienen el mismo presupuesto del año pasado y les están llegando facturas de servicio impagables. Mientras los Rectores impulsan una ley para sobrevivir, la facultad de Ciencias Exactas de la UBA, publicó en una cuenta regresiva on line lo que les queda de presupuesto. Hasta hoy (13/04) le restaban para su cierre 47 días y 11 horas. Amable lector, cuando lea esto, quizás ya sea demasiado tarde para alzar la voz.

¿Y por casa cómo andamos? Digamos que en los últimos siete días se registraron 14.396 contagios de dengue en Córdoba. No hubo precisiones del gobierno respecto a los decesos, pero ya son 40 en lo que va del año. Hasta la fecha se registraron 66.155 contagios en total. En esta semana, además, se incluyeron 20.281 confirmaciones que corresponden a semanas anteriores y no habían sido reportadas.

Ante este panorama, Javier Milei, en Miami fue consagrado como embajador de la luz, premio otorgado por una secta judía ultra ortodoxa, que respalda la política criminal del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Más tarde, ofreció, pese a su ignorancia sobre el tema, una charla magistral sobre el dengue en una universidad de Miami. Y a continuación, observamos el papelón de “nuestro” presidente corriendo detrás de una foto con el magnate Elon Musk, que ya se restrega las manos por sus negocios con “nuestro” litio. Y ya sabemos que los servicios de internet de su empresa Starlink, llegaron a Córdoba a través de Cadena 3, que el pasado 6 de Abril, realizó su trasmisión radiofónica vía esta tecnología.

Mientras el dengue es una epidemia que llegó para quedarse, ¿qué hace el gobierno anarco-libertario? Le echó la culpa al gobierno anterior y dejó que sus ciudadanos se infectaran y murieran. No trajo repelentes ni vacunas. Provincias como Formosa, Chaco y Buenos Aires fabricaron repelentes para distribuirlos en hospitales y sectores populares. En cambio, el ignoto ministro de Salud de la Nación, se limitó a pedir no usar pantalones cortos. También, hay que decirlo todo, abrió la importación para que cada uno pueda comprarse su repelente en Amazon o Mercado Pago. ¿Se imaginan a alguien que vive en una comunidad del impenetrable chaqueño, esperando a que un muchacho de Rappi, llegue con su motito hasta su poblado con un aerosol?

Mientras los datos de la inflación en los tres primeros meses del año, acumula un 51,6 por ciento, en los medios oficialistas y aún en los pocos canales de comunicación dizque “opositores”, se pelean por el rating difundiendo chismografía del oficialismo que poco le importan a “la gente”. Ahí están con el puterío del supuesto rompimiento del bloque libertario, el escandalete en que incurrieron Caputo y el presidente que salieron a utilizar BOTS truchos de supermercados para tratar de instalar inflación negativa en alimentos, y la última que llegó anoche: el presidente Javier Milei confirmó a través de su cuenta de Twitter su separación con la artista Fátima Florez.

Así nos tienen: informando sobre las acciones de un gobernante como si fuera un personaje mediático que logró la adhesión de millones de argentinos que confiaron en sus alaridos y mandobles de motosierra. Nos apabullan con una nube de sinsabores y caos premeditado desde un Estado “repelente” a sus obligaciones constitucionales y a las demandas de sindicatos, pymes, universidades, artistas, científicos, cooperativas y organizaciones barriales y políticas.

Culmino este descargo con lo que escribió Sergio Olguín hoy en la contratapa de P/12: “En junio de 1981, cuando estábamos bajo la dictadura militar y era difícil vislumbrar la salida de ese régimen genocida, Feinmann publicó en la revista Medios y Comunicación un breve artículo titulado “De la desesperanza como principio del conocimiento”. Dice José Pablo: “La desesperanza no es escepticismo. No es negación pura. No es vacío. La desesperanza no es inacción. A nadie autoriza a sumergirse en el amargo lamento de las causas perdidas. (…) Aparece en ciertos singulares momentos: cuando no se ve el horizonte ni se sabe cómo inventarlo. (...) La desesperanza, como la duda, nace para morir, para transformarse en su contrario, para encontrar su otra cara, la de la esperanza, que no es sino la misma, pero con todo el peso y la riqueza de la quiebra y la laboriosa experiencia”. Podría haberlo escrito hoy, para una contratapa.