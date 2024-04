La joven Candelaria Sosa Parodi agradeció a El Diario por su respaldo

La joven Candelaria Sosa Parodi fotografiándose con Santiago Solans, Inés Torres, Pedro Solans y el intendente Esteban Avilés.

La joven estudiante del Instituto San José de Tanti, Candelaria Sosa Parodi, quien publica sus escritos en El Diario de Carlos Paz, recibió un reconocimiento de estímulo durante el acto por los 31 años de este medio de comunicación.

La joven escritora es la continuación de la política de apertura y motivación que tuvo el medio de comunicación desde sus inicios.

En ese programa de estímulo de El Diario, hubo otros jóvenes que dejaron huellas como Dante Quilodrán y Julián Cornaglia, entre tantos otros. De esa forma, El Diario también es escuela de periodismo.

La joven estudiante Candelaria Sosa Parodi se fotografió junto al director de El Diario, Santiago Solans.

«Una vez leí una frase de Carlos Fuentes que decía, sólo el escritor sabe para quien escribe, mientras el lector lee a quién más extraña, al comienzo no podía terminar de comprender a qué se refería con “el escritor sabe para quién escribe”, hasta que me tocó a mí, ser quien unía las palabras para comunicar lo que el corazón quería expresar, pero no sabía decir en voz alta; poco a poco abrí esos horizontes de letras y comencé a plasmar historias que tenían que ser recordadas, historias que habían marcado la vida de cada persona; y en ese transcurso, tan simple, fue cuando Pedro Solans apareció en mi vida, una persona amable y de corazón noble que abrió nuevas puertas y me mostró otros caminos que yo no sabía que existían, a quien le agradezco profundamente. A él y a todo el equipo de El Diario de Carlos Paz, que me apoyan, y me incentivan para seguir creciendo»; expresó Candelaria.