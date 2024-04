Se presentará en Granada la novela “Gran bar distopía” del premiado autor Manuel García Rubio

José Mª Cotarelo Asturias

(Escritor y corresponsal en España)



El próximo jueves 18 de abril a las 19 horas se presentará en Granada, en la Librería Picasso de la calle Obispo Hurtado, la novela “Gran bar distopía” de Manuel García Rubio, (Ediciones de la Torre), donde conversaremos con el autor sobre la irresistible atracción que ejercen los mundos distópicos, las hecatombes, los apocalipsis y otras catástrofes globales, así como de los survivalistas, que se preparan para el día después del cataclismo.

Se cumple un año de la publicación de esta interesante novela de Manuel. Y si bien, la atemporalidad es una de las características esenciales de las obras de arte, y esta lo es, un año de recorrido da para mucho y llega hasta nosotros con éxito de ventas, de crítica y de público.

Algunos definen a Manuel García Rubio como uno de los autores más interesantes del panorama literario y doy fe de ello, sin temor a equivocarme. Su narrativa es, como dicen alguno crítico, “imaginativa y poderosa” y cierto que lo es, como trataremos de demostrar en la presentación de la obra.

El autor nos va dando claves desde el principio entrelazando realidad y fantasía, puede que, como el protagonista de la novela reconozca que “escribir es su alimento, su médico de cabecera y su confesor espiritual, el canal que riega mis alegrías y el sumidero por donde drena los motivos para la tristeza”.

La prosa de Manuel es ágil, divertida, atractiva, sumamente ingeniosa, original y a veces hilarante, que imanta como un imán de neodimio. Visto con la perspectiva de un poeta se imagina como un sembrador de palabras que calcula la lluvia antes de poner la semilla. Todo lo hace creíble y uno se mete de lleno en el papel del personaje, acompañándolo en un viaje que se antoja sumamente ameno, divertido y en momentos, hasta compasivo, lleno de ternura y mimo “y encima dicen, le meto humor al asunto, siempre con mis apostillas y mis ocurrencias, que no hay artista de la vida humana que no me lleve a la chacota o al sarcasmo”.

Este jueves tendremos una ocasión única de hablar con uno de los escritores más reconocidos del panorama actual, alguna de cuyas novelas, como “SAL” ha sido considerada como una de las 5 mejores del año.