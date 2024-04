El escritor Vidal Mario vuelve a sus raíces: los cuentos

(Desde la Redacción de El Diario de Carlos Paz).

En su nuevo libro 50 años a pura letra, el escritor e historiador Vidal Mario hace un alto en su andar por los vericuetos de la historia para volver a sus raíces literarias: los cuentos.

El primer trabajo que el autor argentino-paraguayo lanzó hace 50 años (abril de 1974), fue uno de cuentos breves, titulado Cuentos diversos para diversas gentes.

En su nuevo trabajo, autobiográfica, que presentará este domingo 28 en su pueblo natal Itá (Paraguay), con motivo de sus Bodas de Oro con la literatura, rescata varios de sus antiguos cuentos.

Entre ellos figura "El camino", que reproducimos a continuación:

El vehículo que yo usaría para otro viaje a la Tierra se fabricó en el vientre de una mujer. Antes de nacer, ya sabía yo cómo sería el camino que en esta oportunidad me tocaría transitar. Pero, cuando nací las memorias de mis vidas pasadas se borraron de mi mente. Para mi alma inmortal, fue como si antes jamás hubiera habido otras vidas.

Venir nuevamente al mundo material significó para mí renacer y afrontar avatares a los cuales algunos definen con el nombre de Destino. Con mi primera respiración y mi primer llanto entré al cuerpo que desde entonces usaría como vehículo para moverme en la Tierra. Al emprender mi nuevo peregrinar por la Tierra, no sabía que me enfrentaría a muchas penas, alegrías, aciertos, errores, amores, desamores, aprendizajes, recuerdos y olvidos.

¡Qué contradictorias eran las cosas y las circunstancias que iba viendo y oyendo mientras iba marchando por el camino de la vida!

Vi niños esqueléticos llorando de hambre al lado de otros niños vestidos como reyes que tiraban monedas de oro a sus perros, y escuché que mientras de algunas casas salían gritos de dolor, de otras salían los alegres y bulliciosos ecos de una fiesta.

Vi gente llevando muertos al lado de otros que celebraban el nacimiento de un bebé. Todos los caminantes estábamos unidos y vivos gracias a esa invisible energía de Dios llamada Alma.

Los años fueron pasando, y yo caminaba y caminaba, impulsado por los latidos de mi corazón. Un día noté que la juventud ya no me acompañaba. Fue cuando empecé a descubrir por mí mismo los efectos de lo que llaman vejez.

Y unos años más tarde, vi con claridad lo que tarde o temprano tenía que ver: el horizonte que marcaría el final de mi peregrinar.

Como alguna vez había sucedido conmigo, miles de almas envueltas en cuerpos de hombre o de mujer llegaban a la Tierra para emprender su propio camino. El mío estaba a punto de terminar, pero los de esos nuevos seres parecían no tener fin.

Ya no recuerdo el día ni el año ni si era invierno o verano (aquí el tiempo y el espacio no existen), vi que mis familiares y amigos llevaban un ataúd.

Me atravesaron como si yo fuera un muro invisible; los llamé a viva voz, pero no me escuchaban. Comprendí entonces que, para ellos, yo ya había comenzado a ser sólo un recuerdo. Alguien, invisible como yo, me pidió en telepática voz leer el nombre escrito en el féretro. No me sorprendió tanto que ese nombre fuese el mío, sino que lo estuviera leyendo desde otro mundo.