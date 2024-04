Para leer a Ramón Llanes Domínguez

Los relatos "La poesía del fútbol" y "Perdonando a Pérez" muestran la exquisitez del poeta para narrar episodios cotidianos desde una perspectiva singular, desde la belleza onubense, desde esa tierra que lo vio nacer.

Ramón Llanes Domínguez reside en Huelva.

La poesía del fútbol

El fútbol tiene su lírica, su rima, sus endecasílabos y sus metáforas; sobre un manto verde inmaculado crecen latidos y asoman lágrimas, se simula un universo con sus estrellas brillantes y sus apagadas galaxias, se funden calor y gozo al ritmo de una filigrana bella que hace vibrar de entusiasmo a los humanos que la perciben y casi que elevan a la sublimación de arte; el grito de ánimo es una música con estridencias escrita en un aire infinito, las voces son canciones de honor y brindis de felicidad, la alegría que se exhala cumple una misión psicológica capaz de aliviar un estado de ánimo y perder la contienda colabora en la superación para construir la próxima ganancia. El mundo de los seres que aplauden ama el fútbol porque es poesía, que si no tuviera imágenes y careciera de una perfecta armonía emocional habría acabado pronto o tendría mínimos adeptos. Un poema es todo eso que el fútbol juega en la primavera del campo adornado con una indescriptible pasión, un poema expresa un gol tal como la sensibilidad anota un verso, el fútbol es una sinfonía de hombres con sentimientos, la poesía es una sinfonía de sentimientos con palabras. Ambos son de esta vida.



Perdonando a Pérez

Pérez es un árbitro que en una noche de sábado creó desconsuelo colectivo a una afición a causa de sus errores; Pérez es un fontanero que colocó al revés las tuberías del aseo y dejó salir agua hasta llenar la casa; Pérez es conductor que se saltó un semáforo y partió un árbol; Pérez es también un ladronzuelo dedicado a robarle los bolsos a los ancianos; Pérez es un marido violento que arremete contra ella cuando toma dos copas de más; Pérez es un político que se olvidó de servir y se sirve del cargo para engordar su patrimonio; Pérez es un médico que olvidó ponerse aquella mañana su bata de médico y extendió un diagnóstico equivocado; Pérez es un futbolista que falló un penalti. Pérez es también un hombre cualquiera que se equivoca y Pérez es un forofo que mira las jugadas con altos grados de subjetividad y no tiene capacidad para discernir.

Para todos los hombres Pérez existe un nivel de tolerancia que la propia sociedad va marcando, con sus pautas de desencanto, de desconsuelo, de inestabilidad. Y para todos los Pérez sociales que nos movemos en este circo existe también un nivel de condena y otro nivel de perdón. No solo los Pérez son culpables, no solo a ellos se les deben magnificar los infortunios, no solo para ellos ha de existir rechazo, entre otras muchas cosas porque todos somos Pérez alguna vez en la vida. Quede que somos perfeccionistas y nos gustan las cosas bien hechas, quede así y que es de humanos equivocarse y de humanos perdonar a los Pérez del mundo.