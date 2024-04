Sublevados por vocación

Por Néstor Pérez

(Periodista y escritor)

Caminando las calles atestadas de gente común, trabajadores formalizados en su enorme mayoría, si no en su totalidad, no todos, pero casi, no podía dejar de imaginar al que no estaba ahí, que también, muy probablemente, sea aquel que conforma la masa crítica sobre la que (Javier) Milei construyera su legitimidad. Como en espejo, al mismo tiempo, veía a un ciudadano instruido por lo menos hasta la segunda etapa de la formación formal, el secundario tan vapuleado por sus resultados, y el otro, ese que se confunde cuando lo confunden con retazos de historia argentina deliberadamente mal contada, y hace suyas consignas que toma prestadas de quienes le pagan poco, lo maltratan y desdeñan. Ese me interesa, el caído; el que odia al peronismo o las izquierdas atávicamente es el adversario de siempre, jamás sorprende; a ese lo seguimos de cerca, sin sacarle la mirada de encima.

Ambos, el sujeto de clase media referido y el caído del sistema, conforman ese complejo social tan malherido en sus aspiraciones que llamamos pueblo. Por eso es tan difícil la empresa de explicar la situación argentina del presente; somos un entramado de situaciones, historias, trayectos, motivaciones, nos reconocemos y nos diferenciamos por variables duras como el origen, la cuna, donde nacimos y bajo qué condiciones nacimos; y de las otras, aquellas que nos modelan desde la cultura, lo adquirido.

Ayer hubo otra histórica sublevación, no del subsuelo sino de la clase media. Hoy media pobre, sumergida, concedo. El pueblo en la calle es demanda o celebración. De lo primero es de lo que estuvo hecha la movilización de ayer. Pura demanda por aspiraciones históricas legítimas; esa aspiración que conecta una generación tras otra; las engarza de modo tan virtuoso que el solo intento de romper esa dinámica tradición sacude y moviliza. Subir socialmente peldaño a peldaño hacia lugares donde el patrimonio cancela la chance de los hijos de nadie. Por encima de tan legítima demanda, solo la comida y el techo de nuestros hijos.

¿Por qué un Jefe de Estado se pelearía con todo el mundo acorralando a las universidades?...¿Cómo llega a poner en ebullición a parte de su propio electorado con medida que ya se apresura en corregir, con su error en todas las portadas?...¿Simple bravuconada de un sujeto que cree crecer políticamente desde discurso y praxis pendencieros?...No lo puede explicar este cronista. Es probable que tampoco pueda explicarlo el mismísimo Javier Milei. El mismo sería una instancia inexplicable de la democracia argentina si no lo hubieran precedido dirigencias fallidas hasta la extenuación.

El pueblo en la calle es un instrumento demasiado afilado como desdeñar su capacidad de modelar conductas. Esos miles y miles de ciudadanos que le dijeron al presidente, “por acá no, este es tu límite” nos reconcilia con lo más potente de la democracia, esa capacidad para conmover los cimientos de la burocracia política, ahí donde anidan intereses tan difusos como en tensión continua.

Ese sí, es el camino. La verdad flecha ya está en el aire. Somos la sustancia que nadie puede desconocer. Somos, ahora sí, los artistas que subimos a escena reclamando letra en el intenso drama nacional.