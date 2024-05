Ayudar no cae bien

Por Jorge Felippa

(Escritor y periodista)

A propósito de la última reflexión que publiqué, “El Estado repelente”, un amigo hizo un comentario que mereció toda mi atención: abarcaba demasiados temas que, aunque importantes, cada uno de ellos quizá merecía mayor desarrollo. Ese señalamiento me impulsa ahora a intentar encontrar-en principio para mí mismo-, si es posible y necesario en estos días que corren en nuestro país, entablar una conversación o una relación, donde la reciprocidad sea un principio nutritivo, de ida y vuelta entre las personas. ¿Es posible esto o una mera expresión de deseos?

Afirma Juan José Becerra, en su columna “Pura espuma” en Eldiarioar, “Las discusiones, si el que discute evita abrazarse al palo enjabonado de la vanidad, son fenómenos de carácter orgánico. Se vive un poco, y otro poco se muere en las discusiones. La gracia no está en ganar o perder sino en permitir una filtración mutua de pareceres, siempre que estos no sean cualquier cosa”. ¿Y qué serían estas cosas cualquieras? ¿Si el otr@ no muestra nada más que agravios, mentiras, teorías anticientíficas, o rasgos de emociones alteradas, vale la pena el esfuerzo de una conversación en pos de “comprender al prójimo”.

En Marzo pasado escribí una columna titulada “Pensar y sentir”. Allí, a partir de una afirmación de Tamara Teneubaun acerca de los modos de relación de los jóvenes de entre 25/35 años, cuyo horizonte utópico deseable es el de “sentir menos”, señalé: “Si pensamos o sentimos es porque alguien o algo nos importa. Pero si toda relación con el otro se reduce a un mero intercambio transaccional, “tanto me das, tanto te doy”, creo que estamos en problemas. Esa mutilación de la capacidad afectiva no ha sido espontánea: es el resultado de la prolífica tarea de innumerables voces y recursos, que se propusieron la depredación mental de varias generaciones, en nombre de una ilusoria libertad”.

La pregunta que me empieza a corroer, es ¿Cuánto debe importarnos el otro para que la conversación no se empantane en nuestras respectivas fortalezas de creencias? ¿No es acaso esta situación algo en la que las omnipresentes redes sociales nos han llevado a través de esa entelequia (al menos, para mí) llamada algoritmo a los fines de sus propios negocios? ¿O acaso no vemos y leemos sólo aquello que es afín a nuestros modos de sentir y pensar? ¿O acaso existe algún político, dirigente, artista, institución que no se exprese “oficialmente” decenas de veces al día, a través de la red propiedad de Elon Musk?

Desde esa virtualidad consentida por millones de seres humanos, gozamos y/o padecemos los acontecimientos más nimios o espeluznantes. Y es allí donde observo que, en el diálogo, pensado como un intercambio entre dos o más personas, no existe el más mínimo atisbo de reciprocidad. ¿Qué significado le atribuyo a este término? Dice el diccionario que a “la reciprocidad se la considera uno de los valores principales del ser humano. El hecho de trabajar, ayudarse e intercambiar bienes y servicios, muestra que las personas pueden conseguir más cosas que de manera individual, despertando en todos, un sentimiento solidario”. ¡Qué nobleza de propósitos y tan escasos en nuestras actitudes cotidianas! ¿No?

II

Esta misma semana leí una nota de la notable psicoanalista Alexandra Kohan que escribe a propósito de este asunto. Y para qué negarlo: me movilizó sobremanera su enfoque de esta palabra. Afirma que “El ideal de reciprocidad que invade las relaciones nos empuja todo el tiempo al cálculo. No hay manera de que las cuentas cierren si suponemos que al otro le pasa lo mismo que a uno o que debería dar lo mismo que uno”. Vale la pena la extensión de la cita en el inicio de la nota. “Dios es empleado en un mostrador/ da para recibir” escribió una vez Charly García. Y de esa frase que hemos cantado hasta el hartazgo, subrayo ahora mostrador. Y lo subrayo porque es esa ubicación, esa escenografía, la que dispone, la que determina lo siguiente: dar para recibir. Hay relaciones absolutamente construidas de esa manera, mediadas por el mostrador. Hay relaciones que solamente se sostienen de ese modo, por medio de una transacción comercial, de una especulación económica: se da solamente en la medida en que se pueda obtener algo a cambio. La especulación, el cálculo, el rédito, pero también el crédito, las inversiones, las cuentas: muchas relaciones se traducen a esos términos provenientes de la economía y de la especulación financiera. Hay personas que no se mueven en los afectos si antes no hacen los cálculos actuariales correspondientes. Porque de eso se trata: de calcular costos, riesgos, pérdidas y ganancias. Por eso se escucha, a menudo, que las personas dicen de sus relaciones que alguien no les suma o no les sirve, o no les es útil, o se interpone en sus planes de progreso.”

Observemos cómo estas afirmaciones de Alexandra Kohan se unen con lo que escribí a propósito del modo del relacionarse de cierto sector de jóvenes: ese modo transaccional de “Tanto me das, tanto te doy”. Tiendo a pensar que estamos ante un modo de concebir todas nuestras relaciones. Es mucho más complejo que un signo de época: “El ideal de reciprocidad que invade las relaciones –amorosas, familiares o de amistad– es un ideal feroz, como todos los ideales, que nos empuja todo el tiempo al cálculo. La reciprocidad es imposible, no hay manera de que las cuentas cierren, si por recíproco suponemos que al otro le pasa lo mismo que a uno, que el otro debería dar lo mismo que uno”, agrega Kohan.

Y esto que, según ella es imposible, es lo que para decirlo de un modo prosaico “me hace ruido”. Si todas las relaciones se dan en un marco de mercadeo, con el “mostrador” de por medio como dice Charly en su canción, entonces caemos en la cuenta de que la generosidad, la bondad, el preocuparse por el otro es un disvalor.

Hace pocos días recibí y compartí por washap un texto que le atribuyen a Hernán Brienza, donde se mencionaba el novedoso “Síndrome del caballero blanco”. ¿Qué carajos es esto?, protestó una amiga al recibirlo. Nada más ni nada menos que meterse adonde a uno no lo llaman. Y preguntaba cuestiones como: ¿Te sientes con la compulsión de dar consejos sin que te lo pidan? ¿A veces sientes la irrefrenable necesidad de ayudar a quien no te lo pide? ¿Ayudás a los demás hasta límites que ponen en riesgo tu conveniencia?

Digámoslo con todas letras: Han logrado patologizar la bondad. Ser un buen tipo, una persona solidaria, alguien que se preocupa por los demás ya no es un valor en sí mismo, sino una enfermedad. Lo “sano” en estos tiempos de anarco capitalismo atroz es preocuparse sólo por uno mismo. ¿Para qué ayudar a un amigo si no tenemos ganas, o a esa vecina que nos pide una mano, o ir al hospital a visitar un enfermo? Este es el catecismo que se ha impuesto en el mundo “occidental” y al que adhiere el presidente que sostiene que el Estado es una organización criminal. Y si hay una inmensa mayoría de compatriotas que lo apoya, ¿Quiénes son los “sanos” y quienes los “enfermos”?

Entonces, volvamos a la Kohan: La reciprocidad, ¿existe?