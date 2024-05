Se inaugurará el primer bosque de la poesía en Estados Unidos

Este lunes se fundará el primer Bosque de la Poesía en los Estados Unidos. El acto será a cabo a las 4:30 PM hora local en el campus de Stevenson University de Maryland y habrá lectura bilingüe de poemas de los estudiantes.

El Movimiento Internacional de los Bosques de la Poesía agradece a las autoridades de la Universidad y al promotor del evento, al escritor y profesor Alejandro Sánchez-Aizcorbe.

Cabe recordar que los Bosques de la Poesía bregan para que en el mundo se declare a la naturaleza como sujeto de derecho. El Movimiento fue fundado por los poetas argentinos Leopoldo Teuco Castilla, Aldo Parfeniuk y Pedro Jorge Solans en el año 2020, en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.

El poeta Castilla escribió para la inauguración del primer bosque en Estados Unidos, "Somos uno con los peces, el aire, las aves, el agua y los árboles. Una sola emoción del finito universo soñando aparecer. Y prolongarse. Pero los humanos desde nuestro ciego antropocentrismo envenenamos el agua y el aire, incendiamos los bosques, destruimos el océano. Toda esa naturaleza ha sido, desde siglos, defendida por la poesía. Que es también naturaleza.

Y ahora, en la tierra de Edgar Allan Poe, por obra de vuestra sensibilidad florecerá el primer Bosque de la Poesía de los Estados Unidos, gracias al compromiso y el esfuerzo de su fundador, el profesor Alejandro Sánchez-Aizcorbe y de esta casa de altos estudios.

Celebremos esta siembra contra tanta devastación y multipliquemos los bosques desde Alaska a Tierra del Fuego, para sumar fuerzas contra un final que será inevitable si no reaccionamos tiempo. Así, que los bosques de la poesía nos devuelvan la poesía de los bosques".



Invitaciones

Spring Poetry Reading - Poetry Forests | MONDAY MAY 6TH @ 4:30 PM Zaffere Library Amphitheatre (OMN)

Dear students and friends,

Let us get together to elevate the voice of poetry for the future of the Earth and humanity. Monday, May 6th, at 4:30 PM at the Zaffere Library Amphitheatre (OMN). Poetry Forests (Bosques de la Poesía) were conceived by Argentinian poets Leopoldo Teuco Castilla, Aldo Paferniuk and Pedro Jorge Solans. Poetry Forests have already been created in Argentina, Ecuador, Spain, México and Perú. On Monday we will inaugurate the first Poetry Forest in the United States. Students will recite in English and Spanish.

Atentamente,

Alejandro Sánchez-Aizcorbe



Greetings Students and Colleagues,

Dr. Smith's ENG 225/326 and Dr. Sanchez-Aizcorbe's Spanish students cordially invite you to a poetry reading themed Poetry Forests/ Bosques de la Poesia. Originating in Argentina and Latin America, Bosques de la Poesia recognizes nature as a rights-bearing partner and contributes to reversing the fearsome destruction of nature on the planet. Join us as we share the beauty of poetry, laughter and joy, and create precious memories together.

MONDAY MAY 6TH @ 4:30 PM Zaffere Library Amphitheatre (OMN)

Hope to see you there!

