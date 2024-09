Arriba Kamala

Luego del debate presidencial (quizá el único que se haga) y a 50 días de las elecciones presidenciales (serán el 5 de noviembre), en Estados Unidos la candidata demócrata Kamala Harris pasó al frente en las encuestas frente a su contrincante republicano Donald Trump.

Según una encuesta de esta semana de Ipsos, Kamala le lleva 5 puntos a Trump, 47 a 42 por ciento de intención de voto a nivel nacional. Sin embargo, esto no es para que los demócratas canten victoria por anticipado, por dos motivos principales: ya en 2016 las encuestas le daban a Hillary Clinton una ventaja sobre Trump superior a la que finalmente tuvo en las elecciones, y lo más importante, en aquella ocasión, la demócrata obtuvo más votos y así mismo el presidente fue Trump. Esto es porque en Estados Unidos todavía hay un sistema indirecto de Colegio Electoral, como era en Argentina antes de la reforma constitucional de 1994. Por lo tanto, lo que cuenta es tener más electores por estados y no más votos. Y los estados claves en esta elección serán: Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Georgia, Arizona y Nevada. En todos ellos, las encuestas son parejas, con una leve ventaja para Kamala.

Esta semana la campaña dio un giro con el debate de Filadelfia, ya que antes venía muy pareja. Incluso recordemos que hubo un debate presidencial, en junio, entre Trump y el actual presidente Joe Biden, entonces candidato. Su performance fue tan mala que un mes después tuvo que dar un paso al costado para dejar lugar a su vicepresidenta Harris. Ella empezó a remontar la cuesta y ahora está en su mejor momento, el debate la mostró firme y tranquila, sacando de las casillas a un Trump incómodo, nervioso y hasta confundido.

El ex presidente volvió una y otra vez sobre sus mentiras (ahora llamadas fake news), como que la mayoría de los inmigrantes que entran a los Estados Unidos provienen de cárceles y manicomios, que los haitianos roban gatos y perros de casas de familia para comer, o que los demócratas (a quienes él llama radicales de izquierda) quieren el aborto hasta en el noveno mes de embarazo e incluso matar a bebés recién nacido. Tan absurdas fueron sus mentiras que los moderadores de la cadena ABC tuvieron que pararle el carro varias veces.

Sin embargo, fue por otro motivo que Harris sacó de quicio a Trump. No fue por sus mentiras puestas en evidencia, ni por alguna acusación de machismo, homofobia o racismo. No, fue cuando le dijo que sus actos de campaña eran aburridos. Apuntó bien y dio en el blanco: el ego del magnate y amigo del presidente argentino Javier Milei. Ahí es cuando el “macho alfa” se mostró en toda su dimensión, como un león herido, abriendo su abanico de gritos e insultos, una táctica política que pareciera haber encontrado su techo. Salvo el núcleo duro de seguidores, la gente se cansó de tanto grito, insulto e histeria política.

Lo dijo la cantante Taylor Swift: “Podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”. Apenas terminado el debate, la estrella del pop del momento mostró por Instagram (tiene 283 millones de seguidores) su apoyo a Kamala Harris: “Es una líder de mano firme y talentosa”. Y dejó dos mensajes profundos políticamente: “Investiga qué dice cada uno para decidir tu voto, e inscríbete en el padrón para votar en noviembre”. Esto último es importante, porque el sistema estadounidense está hecho para que vote poca gente: es un martes laboral, no es obligatorio, y para votar hay que hacer un trámite y anotarse en el padrón.

Ahora, el panorama nuevamente es cambiante, y no es claro que vaya a haber otro debate. Es un juego de ajedrez donde las conveniencias partidarias están por encima de las de la democracia. Por ejemplo, en el debate entre Trump y Biden de junio, las reglas establecían que cuando un candidato no estaba hablando, tendría su micrófono apagado, para no interrumpir al otro. Trump protestó, pero al final fue beneficiado porque Biden se enredó solo en sus errores y dispersiones. Antes de este último debate, el tema de los micrófonos fue polémico. Trump de repente quería que se mantuviera la regla del micrófono apagado, y Kamala los quería abiertos para interrumpir a su oponente. Finalmente estuvieron apagados, pero, sin embargo, ella sacó a relucir su experiencia como ex fiscal y acorraló a un Trump desorientado.

La cantidad de debates también es un tema polémico. ¿A quién beneficia y a quién no? En general, el que va arriba en las encuestas no los quiere y el que corre de atrás los necesita. Antes del martes pasado, Trump había pedido dos debates más, y Kamala era reacia. Con el resultado tan a favor de la demócrata, ella pidió por lo menos uno más antes del 5 de noviembre, pensando que podría terminar de noquear a su adversario. Trump, sorprendentemente, dijo que no le interesa seguir debatiendo. Algo muy parecido a tirar la toalla.

Malas noticias para el presidente argentino Milei, que no solo desde siempre se ha jugado por Trump, yendo incluso a actos de la extrema derecha estadounidense, sino que, además, espera que un eventual Trump presidente sea crucial en conseguirle dinero fresco del FMI para poder reflotar un plan económico que, sin dólares, no tiene destino.