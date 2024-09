El Negro López, chofer del pueblo

Lunes 16 de setiembre, 50 años. En aquel convulsionado año de 1974, el 16 de setiembre también cayó un lunes. Y fue esa mañana de lunes que encontraron el cuerpo masacrado de Atilio López, en un descampado de Capilla del Señor, una localidad del departamento Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Junto a él también estaba el cuerpo del contador Juan José Varas, y 132 vainas servidas, 47 de ellas de ametralladora.

¿Cuánto odio hay que tener para descargar tanto plomo en el cuerpo de una persona? Cuánta violencia y perversión en el mensaje político… A veces asusta comparar con algunos discursos políticos de hoy, cargados de igual odio y violencia.

Aquel asesinato político fue una bisagra en la historia argentina, dio inicio a la debacle total, al terrorismo de Estado antes de la dictadura, porque los responsables fueron los esbirros parapoliciales y paramilitares de la Triple A, que en Córdoba se hacían llamar Comando Libertadores de América. Y fue un 16 de setiembre, como mueca horrible de la historia, 19 años después del golpe del 55 que daría lugar a la “Fusiladora”, y dos años antes de la Noche de los Lápices, que significó el secuestro de 10 estudiantes secundarios, 6 de los cuales fueron torturados hasta la muerte.

Habían elegido bien, el Negro Atilio era todo lo que les molestaba (y les molesta) a las clases dominantes, por eso el ninguneo de la historia oficial a su figura. Ya su nombre les molesta, Hipólito por Yrigoyen, aquel líder radical, nacional y popular, que terminó con el régimen oligárquico y fraudulento representado por la Generación del 80. Por algo, el actual presidente Javier Milei no pierde ocasión para decir que la decadencia argentina empezó en 1916. Justamente cuando debutó el voto universal y secreto y eso permitió el triunfo de la UCR.

Pero más allá de la tradición yrigoyenista de su familia, Atilio rápidamente se acercó al peronismo, y en eso también él es un puente que une tradiciones nacionales y populares. Se hizo peronista cuando empezó a representar a sus compañeros de la UTA (Unión Tranviaria Automotor). Ya a los 21 años estaba atrás de un volante de la empresa CATA y adelante de la defensa de los intereses de sus compañeros como delegado sindical. Luego del golpe del 16 de setiembre de 1955 organizó la primera huelga contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Sufrió la prisión y la tortura. Cuando salió de la cárcel, con 27 años fue elegido secretario general de la UTA. Con el tiempo llegaría a encabezar la CGT combativa de Córdoba, contra otra dictadura, la de Juan Carlos Onganía. En ese rol de lucha, lideró en 1969, junto a Agustín Tosco de Luz y Fuerza y Elpidio Torres del Smata, la mayor gesta popular de estas tierras, el Cordobazo. También participó activamente del Viborazo en 1971, que contribuyó al desgaste de la dictadura. En 1973, con la vuelta de la democracia, fue elegido vicegobernador de Ricardo Obregón Cano, en un gobierno popular que solo duró 9 meses, porque el 27 de febrero de 1974 fue derrocado por el jefe de la Policía, teniente coronel Antonio Domingo Bussi. Era el Navarrazo, un golpe de estado provincial y policial dos años antes del golpe militar.

Hay un dato importante de destacar en esta historia. Una semana antes del golpe de Estado policial, hubo un lock out patronal de las empresas nucleadas en la FETAP (Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros). Retiraron un tercio de los colectivos urbanos, enojados por un aumento de salarios que habían conseguido los choferes de la UTA y presionando por una suba del precio del boleto. Lo mismo de siempre, empresarios que no emprenden, ni arriesgan capital, sino que viven de la teta del Estado y para conseguir sus prebendas toman de rehenes a los trabajadores y a los usuarios. Como hoy, 50 años después. No por casualidad, la FETAP había anunciado que este lunes 16 de setiembre de 2024 dejarían de respetar el Boleto Educativo Gratuito, para estudiantes y docentes. Al final, la extorsión les volvió a dar resultados y obtuvieron lo que querían de la Provincia.

Pero volviendo a 1974, luego del Navarrazo, Atilio pasó a formar parte de las listas negras de los grupos parapoliciales, que a nivel nacional se hacían llamar Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) y en Córdoba Comando Libertadores de América.

En ese contexto, aquel fin de semana de hace exactamente 50 años, Atilio viajó a Buenos Aires por motivos políticos y sindicales. Se quedó hasta el domingo 15 porque quería ver a su amado Talleres, que jugaba contra River por la última fecha de la fase de grupos del Campeonato Nacional. Jugaron en la cancha de Racing porque el Monumental estaba siendo resembrado para el debut de César Menotti al frente de la selección en un partido contra España previsto para el 12 de octubre. Fue el inicio del llamado “boom Talleres”, los hinchas albiazules coparon la tribuna alta del Cilindro de Avellaneda, con más de 20 mil personas. En medio de esa multitud, estaba Atilio López. Fue una fiesta en las tribunas y en el campo, porque Talleres le empató 1 a 1 a River, quedó primero en su grupo y clasificó al octogonal final, dejando afuera a los millonarios.

Esa noche, en el austero hotel de Once donde se hospedaba, aparecieron unos personajes trajeados que le dijeron que los esperaban en la Casa Rosada. Perón ya había muerte dos meses antes y la presidenta era Isabelita, pero el que manejaba los hilos del gobierno era el monje negro: José López Rega. Él no desconfió, hasta se alegró pensando que podría reinsertarse en alguna función, ya que desde el Navarrazo estaba sin trabajo. Pero en vez de una reunión política, lo que le esperaba era un ignominioso asesinato a sangre fría, con todo el odio y la saña ya descriptos.

Y cuando el odio político de la verdadera casta se combina con la indiferencia del resto de la sociedad, el panorama no es el mejor. A 50 años del asesinato del colectivero del pueblo, vemos esta combinación, con discursos políticos de odio, con la FETAP extorsionando al Estado y buscando dejar a pata a miles de estudiantes y docentes, y con un ninguneo general a este aniversario de lunes 16 de setiembre.

Apenas una placa que descubrirán los dirigentes de la CGT en su sede histórica de Córdoba, y alguna que otra mención del gobierno provincial y del Partido Justicialista, poco y nada. Paradójicamente, el mayor homenaje por los 50 años del asesinato de Atilio López será el organizado por los hinchas de Talleres. Este fin de semana se pintará un mural en la esquina de Justiniano Posse y Pablo Belisle de Barrio Jardín. El lunes 16 de setiembre a las 19 se inaugurará con un acto que organizan Pintadas Albiazules y las siguientes agrupaciones: Amor Irreversible, Núcleo Centenario, Resistencia 1913 y E.M.A (Albiazules Feministas).

Una vez más, queda demostrado que el fútbol es mucho más que solo fútbol, que puede ayudar a despertar conciencias y a luchar por memoria, verdad y justicia, tanto o más que los partidos políticos, los gobiernos y hasta los sindicatos.