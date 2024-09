Un taramundés entre fragua y carbón de Uz

José Mª Cotarelo Asturias

(Escritor y corresponsal en España)



Chema y Luis, dos artistas taramundeses que trascienden su terruño a base del preciado arraigo.

Taramundi es un bello rincón en el occidente astur donde aún se conservan inalterables algunas costumbres artesanas y gastronómicas, altamente valoradas por propios y extraños. Amanece lentamente allí donde termina el Principado de Asturias y empieza Galicia. Desde hace rato, antes de que cantase el gallo y la luna se perdiese detrás de los montes de Nio, se oye un repiquetear del martillo sobre el yunque. Es un sonido acompasado que se repite casi siempre con la misma melodía desde que Evaristo comenzara a forjar sus navajas hasta el fin de sus días, hace ya algunos años. Por el empinado camino que va desde

el Mazonovo, hoy convertido en uno de los mayores museos de molinos de Europa, hasta Taramundi, se oye la algarabía de los colegiales que llegan desde distintas aldeas a la escuela de “la Villa” y que tienen su punto de encuentro entre los ríos Turía y Cabreira. “Avaristo” lleva desde las tres de la mañana haciendo mangos y atizando la fragua que, de vez en cuando, hace saltar sus chispas en ese cielo propio que cubre las piedras y las rendijas de hollín y de misterio y que permanece allí desde tiempos inmemoriales. Lo hizo primero en el Mazonovo, hasta donde un amaestrado perro le llevaba en una cesta de mimbre el desayuno y la comida. No había tiempo para la galbana ni daban para mucho los días, ni los trabajos de artesanía.

La bodega actual, se remozó en el último tercio de siglo, pero muchas de las piedras y de las negras maderas son las mismas, o eso parece. El oficio de “ferreiro” es una profesión que se hereda en la mayoría de los casos y cuya raíz se pierde en el tiempo, de la que da buena cuenta José Castealo Freije en su obra “Minerales y metales” que Lalo Vijande tuvo la gentileza de regalarme no hace mucho y donde el autor cuenta, entre otras muchas cosas interesantes, la historia de la elaboración del hierro y el acero en el norte de España en ferrerías, mazos y forjas. Es un libro de muy recomendable lectura para todas aquellas personas interesadas en el tema y donde se incluye un pormenorizado listado de “ferreiros” de las distintas zonas y épocas, entre otras cosas muy

documentadas.



Volvemos al yunque y a la fragua de “Riudelouro o riodelouro”. Luis Bermúdez Rebordela, que siguió las huellas de su padre, desde antes ya de dejar la escuela, sigue repitiendo con la misma parsimonia arcana los gestos, las costumbres, los pasos de sus progenitores, salvo lo de levantarse a las tres de la mañana. Él “solo” se levanta a las seis y trabaja hasta casi entrada la noche para tratar de hacer una docena de navajas, como se hacían antes. Pero el día no llega y aún tendrá que echar media jornada del día siguiente para entregar a vendedores y coleccionistas el preciado trabajo. Las navajas de “Riudelouro” tienen sello, firma propia y fragua exquisita. Son pequeños tesoros que se heredan de padres a hijos. Siempre han tenido fama y aunque en los últimos

tiempos han venido a sumársele una gran nómina de artesanos e innovadores ilustres de reconocido prestigio, que hacen auténticas obras de ingenio y artesanía, pero las navajas de Luis tienen ese “no sé qué” de tiempo detenido en sus hojas y en ese filo que corta el aire y en ese mango con dibujo tan típico que con tanto primor barnizaba Raquel, su madre, y que aún trae entre sus fibras la melancolía de aquel tiempo.



Luis pasó su vida entre estas cuatro paredes, enamorado de su oficio, del que aprendió a apasionarse desde niño, cuando el sonido del yunque de su padre servía lo mismo de canción de cuna que de despertador. Él sigue repitiendo esa canción que cantan todos los herreros del mundo y que bebe en la fragua del tiempo su misterio y su victoria, salvo que ahora no hay niños que despertar, ni bajan los colegiales a Taramundi a aprender “las cuatro reglas” entre el pastoreo del ganado y el labrar la tierra. Lo hace con la única compañía de una radio ya descolorida, que cuenta algunas verdades y muchas mentiras, pero que lo asiste cada día. Tampoco queda ya apenas ganado y la tierra va a barbecho. En los alegres pueblos de aquellos días, donde la juventud cantaba mientras iba a los prados guadaña en hombro o al surco, apenas se oye el sonido de algún perro lejano y en las casas ya no quedan gentes, ni se oye el canto del eje de los carros de madera que se engrasaban con tocino para que cantaran sus propias melodías, como afirma el gran poeta local, Alberto Calvin, “Puchas”. Ya no hay “polavilas” ni se cuentan a la luz de la lumbre cuentos de tesoros ni de difuntos, ni se apuran las breves copas de anís de guindas, ni hay en las aldeas tantas lumbres como solía. En las eras hace años que no se trilla, ni se amasa pan en las artesas, ni hay tantos petirrojos como había.



Por eso es meritorio ver que Luis Bermúdez Rebordela se dejó la vista y la vida por mantener esta larga tradición de “ferreiros” y aún ahora, con su sempiterna sonrisa, camina cada día desde su casa a la bodega, con paso lento, pero firme, consciente de que es heredero de un saber y propietario de un secreto antiquísimo que con él se pierde y que no irá a ningún sitio. Siempre

nos quedará el misterio guardado en esas navajas que custodiaremos con cariño, como un preciado y único tesoro.

Cuando todo parecía desaparecer, resurgieron en Taramundi unas felices iniciativas de turismo rural con el apoyo del gobierno autónomo y la apuesta de algunos inversores locales, que situaron este rincón del paraíso en las más altas cotas del turismo nacional, en contra de todo pronóstico y que cambió la vida y algunas costumbres y recobró las cosas que allí teníamos y que no les dábamos la importancia que debíamos; etnografía, paisajes, artesanía, gastronomía, agua, soledad, silencio y buenas gentes. Y esa calma y esa paz que sólo un alma exquisita, como la de los lugareños, sabe apreciar en su justa medida. Los relojes de Taramundi tiene un tiempo distinto.

Larga vida a los “ferreiros”; esa estirpe milenaria que tiene con el fuego un dialogo íntimo de color y de sentimientos y que desde el siglo XIV a. de C. llevan forjando el hierro en estos lares, como lo demuestra el puñal “de antenas” encontrado en “Os Castros”, en Taramundi, justo encima del Riodelouro, con empuñadura de bronce, hoja de hierro y que aún conserva parte de la fibra

vegetal en su vaina y que data de esas fechas. Significativo. En la memoria Nemesio del Mazonovo, que hacía carboneras o “foias” de uz, queiroa o de roble en aquellas pequeñas pirámides que echaban humo varios días, a veces, semanas, y que conseguía carbón quemando la leña muy lentamente a altas temperaturas, pero con muy poco oxígeno. Era un trabajo arduo, que no todo

el mundo sabía hacer y que había que orientar muy bien para que la brisa recorriera la foia. Luego este carbón alimentaba las forxas o fraguas para el temple del hierro a base de yunque y martillo.

Todo ha cambiado, todo. Pero no esa melodía sonora que despierta al gallo y que se repite en la memoria y en el corazón de muchos de aquellos niños de posguerra que pasaban por el “Riodelouro” a la escuela, o hacia Coruña a coger los barcos que iban a Cuba o a Argentina, alguno de los cuales nunca volvieron, pero que se llevaron consigo ese sonido y el del esquilón del ganado perdido entre la niebla, tantas veces repetido en la distancia, tantas veces rememorado, como yo lo estoy haciendo ahora mismo.