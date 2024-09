Medio Oriente al borde de una guerra total

Por Mariano Saravia

Magister en Relaciones Internacionales

En estos tiempos las bombas son más veloces que la diplomacia. Mientras durante este fin de semana, Israel y Hezbollah intercambian cientos de misiles y dejan destrucción y muerte a ambos lados, la diplomacia mundial mira sin reaccionar. Aterrorizada de lo que podría ser una guerra abierta regional, pero sin reaccionar. Los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos muestran su ineptitud, acorralados por la campaña electoral y con un Donald Trump repitiendo desde el llano que con él “esto no estaría pasando”. Europa, peor. Es como si no existiera, dejó de ser un actor importante de la política internacional, si ni siquiera puede reducir los daños de su propio fracaso, con Alemania, y ahora también Hungría y Países Bajos, cerrando sus fronteras, lo que significa ni más ni menos que hacer añicos el Tratado de Shengen y el espíritu mismo de la Unión Europea. Rusia está impedido de participar como mediador, atrapada en su propia guerra. Y China, que es la potencia emergente, también con sus recientes logros diplomáticos (acercamientos entre Arabia Saudita e Irán, entre Kirguistán y Uzbekistán), también parece no estar a la altura de lo que pide la situación. Posiblemente porque cualquier mediación seria también exigiría más al Estado que viene violando la ley internacional con sus crímenes: Israel. Negociar significaría que el atacante también se quede con algo. O, dicho de otra manera, que el atacado entregue algo al atacante. Un jaque mate por parte de Israel, que pareciera haber entendido que nadie es capaz de ponerle el cascabel al gato y entonces sigue adelante con su estrategia de pegar primero.

La semana pasada atacó a Hezbollah, que, además de un grupo armado, es un partido político libanés con representación parlamentaria. Primero fueron los bípers y luego los walkie talkie, para matar a por lo menos 37 personas, entre ellas niños y mujeres. La reacción de Hezbollah por supuesto llegó, y comenzaron a llover misiles sobre el norte de Israel, no solo en la zona limítrofe de Metula, sino también en el puerto de Haifa, a 50 kilómetros. A su vez, Israel atacó el corazón de Beirut, apuntando incluso a blancos civiles, dejando decenas de muertos y centenares de heridos.

Todo esto por supuesto preocupa a la comunidad internacional porque Hezbollah es una fuerza importante, que ya se enfrentó en una guerra abierta con Israel en 2006, dejando cuantiosas pérdidas materiales y humanas. Pero han pasado 18 años y la milicia chiíta se ha reforzado notablemente, y tiene detrás suyo a la poderosa República Islámica de Irán, el enemigo número uno de Israel. Un involucramiento del país de los ayatolas sería catastrófico para Israel, pero también para la región y, quizá, para el mundo.

Una guerra regional ya no es una posibilidad lejana, como lo ha sido durante todo este año de genocidio abierto contra el pueblo palestino. Y esa posibilidad se acerca, no tanto porque haya crecido la solidaridad de los otros países árabes con los palestinos, sino más bien por las provocaciones incesantes del matón del barrio, llamado Israel.

Sin embargo, sea por solidaridad con los palestinos o sea por los errores no forzados de Israel, en los últimos días asistimos a que Yemen llega al corazón de Tel Aviv con sus misiles hipersónicos y que también la Resistencia Iraquí ataca al Estado sionista. Además de todo lo dicho de Hezbollah desde el sur de El Líbano.

Ante el crecimiento de las manifestaciones ciudadanas dentro de Israel contra su propio gobierno de extrema derecha, el primer ministro Benjamín Netanyahu eligió salir para adelante, por dos o tres motivos. Primero por lo expresado en el primer párrafo de esta nota: la impunidad que le garantiza la indiferencia de las potencias mundiales. Segundo porque con el lenguaje de las balas se dirige principalmente a su núcleo duro de apoyo político: una parte de la sociedad israelí cada vez más derechizada, casi podríamos decir hasta posiciones neofascistas. Pero eso siempre tiene un límite: los muertos propios.

Para reducir esas bajas en el ejército israelí de ocupación en los territorios palestinos, desde hace un tiempo, está reclutando mercenarios no israelíes. Según el diario israelí Haaretz, “Los funcionarios de seguridad israelíes están ofreciendo el incentivo de la residencia permanente a los solicitantes de asilo que acepten participar en operaciones militares en Gaza que a veces ponen en peligro su vida”. Principalmente inmigrantes africanos. Pero esa estrategia, vieja como la humanidad misma, también tiene un serio problema, y es que un mercenario pelea por plata (en este caso por una residencia), mientras que sus oponentes pelean por convicciones.

Según el periodista Gideon Levy, editorialista del mismo diario Haaretz, “Israel se está convirtiendo, a una velocidad alarmante, en un país que vive de la sangre. Los crímenes cotidianos de la ocupación ya son menos relevantes. Durante el último año, ha surgido una nueva realidad de asesinatos en masa y crímenes de una escala completamente diferente. Estamos en una realidad genocida; ha corrido la sangre de decenas de miles de personas”.

Levy, que nació en Tel Aviv, hijo de padres que huyeron del nazismo en Europa, sabe que, si algo no puede hacer el pueblo judío, es perder la justificación moral que le da su historia, y el Estado de Israel es justamente eso, la negación de cualquier justificación moral. Se podría discutir si desde su propia creación en 1948, pero lo que es seguro es que en este 2024 la ha perdido inevitablemente, ¿será también irreversiblemente?