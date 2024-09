Tan lejos de un 24 de septiembre

La Avenida 24 de Setiembre es una de las principales arterias de la ciudad de Córdoba. Atraviesa todo barrio General Paz hasta Yapeyú, es transitada diariamente por miles de personas, pero pocos deben saber a qué debe su nombre. Y algo parecido pasa en otras ciudades de Argentina. Por eso, el problema que atravesamos no es meramente político, sino mucho más profundo, es cultural. Un pueblo que no sabe a qué debe sus símbolos (el nombre de una calle lo es), que no conoce su propia historia, seguramente tendrá una desorientación tal que puede llevarlo a confundir libertad con condena y democracia con farsa.

En un país donde gobierna un economista, un pueblo ignorante (y las clases más acomodadas se esfuerzan por demostrar que le ganan en ignorancia a las clases trabajadoras) puede obnubilarse fácilmente con los cantos de sirena de la escuela austríaca, yanqui o lituana, no importa la procedencia, cuando en realidad tiene al alcance de la mano los concejos y enseñanzas de uno de sus padres, el mejor economista que tuvimos.

Ese economista se llamó Manuel Belgrano, y el 24 de setiembre fue uno de sus días más gloriosos, hace 112 años. Y si supiéramos qué se estaba jugando la Patria en aquel momento, quizá tendríamos un poco más claro lo que se está jugando hoy.

El año 1812 fue el mejor año de Belgrano, sus mayores gestas las hizo ese año. El gobierno de Buenos Aires lo había enviado a custodiar el Paraná de las embestidas realistas que venían desde la Banda Oriental. En esa estaba cuando creó la Bandera Argentina, para darles “algo en qué creer a los 1.500 desesperados que me siguen”, textualmente según él. Ese hecho enfureció al monje negro del Primer Triunvirato, Bernardino Rivadavia, un hombre que gobernó en las sombras con hilos de titiritero desde 1811 hasta 1827.

Rivadavia se enojó tanto con Belgrano porque una bandera es el símbolo máximo de soberanía, y él jugaba todavía a la “máscara de la monarquía”, es decir a fingir una supuesta fidelidad a Fernando VII, el rey español prisionero de Napoleón. Reprendió amargamente a Belgrano y lo mandó a Jujuy para hacerse cargo de un deshilachado Ejército del Norte.

Si eran desesperados los que seguían a Belgrano en Rosario, los que encontró en Jujuy lo eran mucho más, escapando del Desastre de Huaqui y de las represalias crueles de los realistas en el Alto Perú (hoy Bolivia). Sin insumos, ni dinero para armar y alimentar a su tropa, Belgrano se volvió a aferrar a un símbolo: la Bandera. La hizo bendecir por el canónigo Gorriti el 25 de mayo, en el segundo aniversario de la Revolución. Y volvió a ser retado por Rivadavia, a lo que él, desgarrado respondió: “La desharé y dentro de un tiempo ya nadie la recordará”. Por suerte no fue así.

Seguían llegando pueblos enteros a Jujuy, escapando de las masacres realistas en el Alto Perú, hasta que Belgrano tomó el toro por las astas y emprendió una táctica de tierra arrasada: retirarse de la ciudad y no dejar nada al enemigo. Era el Éxodo Jujeño. Muy lejos de aquella imagen de un Belgrano tibio y timorato. Por el contrario, un hombre decidido que fusiló a los traidores a la Patria que ya estaban negociando con los realistas a sus espaldas. Un hombre que se cargó a sus espaldas todo un pueblo, más de 10 mil personas, con sus enseres y animales.

Las instrucciones de Rivadavia y el gobierno eran de bajar hasta Córdoba, priorizando la defensa de Buenos Aires. Hubiera sido un craso error, porque Córdoba en aquel tiempo era la cuna de la contrarrevolución (como hoy). Así que ahí se produjo una de las desobediencias más brillantes de la historia argentina, Belgrano se decidió y presentó batalla en Tucumán.

Se lo pedían los tucumanos y se lo pedían los jujeños que no podían seguir deambulando. Las tropas de Belgrano apenas si llegaban a la mitad que las del enemigo, pero esa batalla se ganó, y así Belgrano salvó a la Revolución. De hecho, menospreciado militarmente por la historiografía oficial, hay que recordar que los dos mayores triunfos militares de la guerra de la independencia en lo que hoy es Argentina, son de Belgrano: las batallas de Tucumán y Salta. Los grandes triunfos de San Martín son Chacabuco y Maipú, en territorio de Chile. Eso, por un lado.

Pero políticamente también fue fundamental aquel 24 de setiembre. Porque en Buenos Aires estaba un oficial recién llegado de España, se llamaba José de San Martín, era teniente coronel y acababa de crear el Regimiento de Granaderos a Caballo. Cuando ese triunfo militar de Belgrano contra los realistas se conoció en Buenos Aires, se transformó en un estrepitoso triunfo político contra Rivadavia. Y entonces, el 8 de octubre (exactamente dos semanas después de aquel 24 de setiembre) San Martín se plantó con sus granaderos, sus cañones y gran parte del pueblo de Buenos Aires frente al Cabildo y dijo claramente que no se iría hasta que no cayera ese gobierno de Rivadavia, por antinacional y antipopular. Y así ocurrió, cayó el Primer Triunvirato y fue sustituido por un Segundo Triunvirato, muy distinto políticamente.

¿Por qué esa actitud de San Martín? Simplemente porque Rivadavia era un topo dentro del Estado argentino, el mayor defensor del Imperio Británico en el Río de La Plata. Hoy hay algunos que lo reconocen explícitamente y admiran a la criminal de guerra que hundió al Crucero General Belgrano (qué coincidencia el nombre) y que mató a 323 de los nuestros. Pues no es nada novedoso, es coherente con lo que decía y hacía Rivadavia ya hace 200 años. Ya en 1811, traicionando los postulados de la Revolución de Mayo y del Plan Revolucionario de Operaciones (obra de Belgrano y Mariano Moreno), Rivadavia y la Junta Grande habían abierto la economía en nombre de la libertad de comercio. El resultado había sido la destrucción de las incipientes economías regionales, algo que se profundizó en el Primer Triunvirato. El otro resultado es que para 1812, un gaucho argentino se vestía desde las botas hasta el sombrero con todas prendas confeccionadas en Inglaterra.

Y ahí surge la figura gigantesca del mejor economista que tuvimos (y que tenemos), que se llama Manuel Belgrano. Él dijo: “La grandeza de las naciones está dada por la grandeza de sus consumos”, o sea mercado interno pujante y no recesión; “Abrir la economía a la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país, trae necesariamente la reina de la nación”, o sea todo lo contrario a la mal entendida libertad absoluta. Dijo eso y mucho más, porque Belgrano escribió 10 tomos de economía, y de pensamiento propio, no copiado de alguna teoría ajena. Un pensamiento que siempre fue nacional (bien argentino) y popular (en favor de los más vulnerables y no de la casta del momento, representada por Rivadavia y los suyos).

Por eso, ésta es una fecha importante en la historia argentina. Y la historia es importante para el presente. Desconocer lo que pasó nos hace desconocer quién es quién, y que siempre nos siga quedando lejos la 24 de setiembre. Pero todavía tenemos un último símbolo al que aferrarnos los desesperados: la Bandera, pero sobre todo, el pensamiento de Belgrano.