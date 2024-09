Francia, una burla a la democracia

Exactamente dos meses después de las elecciones del 7 de julio, el presidente Emanuel Macron se dignó a nombrar un primer ministro… pero violando olímpicamente la voluntad de su pueblo, que había dado la victoria, aunque escasa, a la izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP) con 193 de un total de 577 escaños en el Parlamento. En cambio, nombró al veterano conservador Michel Barnier, de 73 años, miembro de la derecha de Los Republicanos (LR) que sacaron apenas 47 diputados con el 5% de los votos en la segunda vuelta.

¿Cómo puede pasar esto? Porque el francés es un sistema muy particular, ni totalmente presidencialista como el nuestro, ni totalmente parlamentarista como el de la mayoría de los países de Europa (Italia, España, Alemania, Reino Unido, etc.). Esto no tiene nada que ver con que esos países sean repúblicas (Italia, Alemania) o monarquías (España, Reino Unido). En cualquier sistema parlamentario, el que realmente gobierna es el primer ministro, que es el jefe de gobierno. Además, hay un jefe de Estado, de atribuciones muy restringidas y más bien protocolares, que puede ser un presidente en el caso de las repúblicas o un rey en el caso de las monarquías. Pero gobiernan los primeros ministros, o primeras ministras. El caso de Francia es raro, es un híbrido, porque el presidente (Macron) conserva poder real y verdaderamente gobierna, pero en coordinación con el primer ministro, por eso, cuando son de distintos partidos políticos, se habla de “cohabitación”. En algún momento “cohabitaron” el socialista Francois Miterrand como presidente y el conservador Jacques Chirac como primer ministro, y más acá en el tiempo Chirac como presidente y el socialista Lionel Jospin como primer ministro.

Esta “cohabitación” se produce justamente porque se respetan los resultados de las elecciones, que son distintas, una es la elección presidencial (la próxima será en 2027) y otra es la elección legislativa (la de hace dos meses). Cuando se respetan esos resultados y son distintas las elecciones populares, surge una “cohabitación”.

En este caso, los dirigentes del NFP presentaron varias propuestas para formar gobierno. Dentro de ese frente están los comunistas, los socialistas, los verdes, y también el partido Francia Insumisa, de Jean Luc Melenchon. Una de las dirigentes de esta formación, Manon Aubry, aprovechó la inercia olímpica y explicó: “Es como si Léon Marchand, el nadador francés que fue una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos de París, ganara la carrera, pero le dieran la medalla de oro al quinto”.

El propio Melenchon dijo: “Nos han robado las elecciones”, en coincidencia con un sondeo de este viernes que marca que el 75% de los y las francesas considera que el presidente no tuvo en cuenta el resultado de las elecciones a la hora de elegir al primer ministro.

Ahora bien, ¿por qué eligió esta vía claramente antidemocrática (aunque sí legal) Macron? Primero, obviamente por una cuestión de afinidad política, él es un neoliberal y por supuesto está más cerca ideológicamente de Los Republicanos (una derecha más conservadora, el viejo partido de Chirac) que de la centro-izquierda.

Pero hay otro juego dentro del juego, y es el que involucra a la extrema derecha de Marine Le Pen. Esa es la clave de todo. Porque este juego empezó en junio, cuando en las elecciones europeas el neofascismo avanzó en prácticamente toda Europa, pero en Francia arrasó.

Viendo ese resultado catastrófico, Macron sorprendió llamando a elecciones legislativas anticipadas. Con esto buscaba dos objetivos, que reducción de daños acotando la repercusión del triunfo del neofascismo, y por otro lado revitalizar su gobierno, sabiendo que su puesto de presidente estaba asegurado hasta 2027.

En esas elecciones legislativas de julio, la sorpresa fue la performance de la centro-izquierda del NFP, y el amesetamiento de la extrema derecha, que, de todos modos, seguía siendo un peligro para la segunda vuelta. El sistema francés prevé que, en esos circuitos donde el tercero sacó más del 12,5% de los votos, también pasa a segunda vuelta junto con los dos primeros candidatos. Ahí se produjo un acuerdo no escrito entre el partido de Macron y la centro-izquierda, para que en todos los circuitos, los terceros se bajaran de la segunda vuelta para cerrarle el paso al fascismo. Fue lo que se llamó “cordón sanitario”. Y funcionó, salió primera la centro-izquierda del NFP, segundo el partido de Macron (Ensemble), tercera la extrema derecha de Le Pen, y cuarto el conservadurismo, el partido del nuevo primer ministro Barnier.

¿Cuáles alternativas tenía Macron para formar gobierno? La más lógica, llamar a los ganadores, la centro-izquierda, y que surgiera una nueva “cohabitación” en la historia de la Quinta República. No lo quiso, rechazó todas las alternativas que presentó el NFP.

La segunda alternativa era formar gobierno con su propio partido Ensemble, que había salido segundo. Pero era poco realista, porque con su debilidad política (justamente por eso llamó a elecciones anticipadas) ese gobierno no iba a durar, iba a ser censurado rápidamente en la Asamblea Nacional.

El tercer partido era Reagrupación Nacional, la extrema derecha que fue motivo de todo este juego político. Obviamente no lo iba a elegir Macron para un cogobierno.

Le quedaba entonces lo que hizo, formar gobierno con el partido político que había salido cuarto en las elecciones. Una decisión que, además, habla de la estrategia de Macron para el futuro juego político: formar un gobierno cada vez más de derecha (conservador en algunas cosas y neoliberal en otras) y elegir como principal contrincante en el ring a la centro-izquierda. Es decir, ir esmerilando desde adentro a la extrema derecha, quitándole algunas banderas políticas y, sobre todo, apoyo popular. Es un juego arriesgado.

Y sobre todo, bastante antidemocrático, porque en pos del juego ajedrecístico de la politiquería, se pierde de vista lo esencial de una democracia: a quién eligió el pueblo en las elecciones.