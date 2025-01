La historia de la candidatura de la compositora Iluminada Pérez Frutos

Fernando Mesquida Garrido

(Novelista. Autor de “Un mar de rosa y oro” y “Luces de Bengala. Un voluntario en el corazón de India”. Miembro del grupo literario “Letraheridos de Hospital”)

Voy a contarles una historia cuya protagonista principal es una gran compositora. Alguien que está abriéndose camino en un ámbito de la creación artística que sigue acaparado por hombres.

Iluminada Pérez Frutos y el Rey de España.

LA CONVOCATORIA

En Granada, una bella ciudad del sur de Andalucía, conocida por sus raíces culturales y musicales, el pasado 18 de diciembre se celebró en el Carmen de los Mártires, la entrega de la cuarta edición de los premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino, impulsados por el Ayuntamiento de Granada y la Empresa Combo Comunicación, a través de su directora Mª José Segura, Alma Mater de la idea. En palabras de los organizadores, su objetivo es crear referentes femeninos en nuestra sociedad a través de mujeres que han destacado en el emprendimiento y liderazgo para que sirvan de inspiración. Un homenaje también a las mujeres que en la historia han tenido un papel sobresaliente y que sin embargo se han mantenido en el anonimato hasta bien avanzado el siglo XX. Iniciativas como ésta son un gran paso adelante para que las cosas cambien. Hay que dar visibilidad a las mujeres tanto del pasado como del presente, allanando su camino en el futuro.

LA BUSQUEDA DEL TESORO

Tenía que encontrarla. Buscaba una mujer dedicada en cuerpo y alma a la composición musical. Una creadora digna de ser incorporada a la estela de una larga tradición de mujeres compositoras que, a lo largo de la historia, no ha contado con un reconocimiento social acorde a sus méritos y talento creativo. Brillantes mujeres solo muy recientemente valoradas como María Theresia Von Paradis (1759- 1824), Mélanie Bonis (1858-1937), Fanny Mendelsshon Hensel (1805-1847), Clara Schumann (1819-1896), Nadia Boulanger (1887- 1979), Paule Maurice (1910 – 1967), Kaija Saariaho (1952-2023), etc.

Intuía que la talentosa mujer que buscaba podría estar en Granada, oculta entre los silencios que causan las envidias. No podía por tanto dejarme guiar a través de terceras personas. Rara vez se valora el talento en la propia tierra, y menos en una ciudad como Granada. Tenía que ir solo en mi aventura de exploración, y presentar al jurado de los premios una auténtica joya, alguien que no les hiciera dudar a la hora de otorgar el galardón en la categoría de Cultura y Deporte. Una mujer digna de que en ella confluyera esa larga tradición de mujeres compositoras que no han contado con un merecido reconocimiento social. Tenía que encontrar a la mejor y ser su postulante.

EL HALLAZGO

Recorrí los conservatorios de música de la ciudad y acudí a conciertos de música clásica, hasta que la encontré. Una destacada profesora del conservatorio profesional de música “Ángel Barrios”, llamada Iluminada Pérez Frutos, una compositora con una extensa y original obra creativa. Una mujer que vive volcada en su gran pasión y vocación que es la composición musical, por la que ha tenido que renunciar a otras facetas de su vida personal. Hasta el punto de que el elevado grado de exigencia para poder brillar en un mundo muy difícil y competitivo no le ha permitido compaginar su profesión con una vida familiar.

La trayectoria y obra de Iluminada Pérez Frutos destaca por su calidad y solidez excepcionales. Reconocida por la crítica por su innovadora creatividad y profundidad emocional en sus obras. Su carrera como creadora y su importante labor como investigadora musical han sido ampliamente reconocidas en diferentes certámenes, sin que ello haya trascendido en un reconocimiento social como mujer sobresaliente. Es más, como suele suceder en el caso de las personas que destacan, antes que la admiración, ha suscitado otras emociones menos deseables. Sus obras incorporan nuevos materiales, como imágenes y aromas, dotándolas de una originalidad y un sello personal único. Su música busca nuevos planteamientos y una nueva forma de escucha desde lo multisensorial, llegando de manera más directa a las emociones del espectador a través de todos los canales del arte. Un hito en su carrera como compositora fue la pieza encargada por el Congreso de los Diputados y las Cortes Generales para conmemorar el 40º aniversario de la Constitución Española, con la orquesta de RTVE. No cabía duda, iba a ser a ella a quien tendría el honor de postular.

LA MIRADA DEL POSTULANTE HACIA LA CANDIDATA

Decía Lucía Berlín “Que la mayoría de la gente no se fija en nada, y si se fija, no le importa”. ¿Cómo vamos a cambiar si no nos fijamos y permanecemos absortos, atrapados en nuestras propias redes neuronales ya constituidas que condicionan nuestra atención? Para valorar hay que prestar atención de manera abierta y expectante, con una mirada exenta de vanas expectativas y liberada de prejuicios. Quien ha postulado la candidatura de la compositora Iluminada Pérez Frutos, ha contemplado con admiración su vida y su obra, ha sabido mirar, y ha quedado subyugado ante la inmensidad de una obra musical y una personalidad que merecen ser destacadas, darles esa visibilidad que permita convertirla en un gran icono de ejemplaridad para que otras mujeres dedicadas a la creación, puedan inspirarse en esta talentosa compositora. La escritura, mis palabras, se convierten en una atenta mirada de admiración, para que otros también puedan ver.

Proclamo mi rechazo ante quien no sabe ver poseído por la perfidia y las insanas envidias que en nuestro país rodean a las personas geniales y de las que, desafortunadamente, nuestra compositora no se ha librado. La envidia puede ser un indicador fiable de genialidad en la persona que es envidiada. Este fenómeno se produce en quienes no son capaces de ser poseídos por el noble sentimiento de la admiración. Nuestra compositora tiene méritos más que suficientes no solo para ser admirada sino para que ante ella se pueda entonar una alabanza exenta de halagos innecesarios. Soy un hombre que mira y admira a una mujer. Un hombre que quiere trascender las miradas de envidia, pobres y limitadas y abrir el campo de visión hacia una persona que transita por los caminos de la genial inspiración musical. La admiración permite ver con “estima y agrado especiales a alguien que llama la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias”. (Diccionario de la RAE). De ahí al canto de alabanza hay solo un paso ¿Acaso no ha de ser así tras siglos en la que la mujer estuvo postergada no solo de la admiración del hombre, sino además intencionadamente silenciada? Entono pues mis palabras de alabanza. Quiero recoger la herencia de Eva, no la que me contaron los hombres en la historia, sino la genuina, y reconocer la curiosidad de aquella primera mujer que quiso saber y conocer.

CANTO DE ALABANZA

I

Cuéntame musa de esa mujer celeste

capaz de alcanzar las elevadas armonías

y traer su canto a los mortales

II

Muy bien dices, ella es Iluminada por

el divino don de la composición.

Y convierte los sonidos en algo que

eleva a los mortales por encima de la terrenal existencia.

III

Despierta en el cénit de la noche

y es acompañada por el silencio y las estrellas

para poder componer sus más inspiradas obras.

Entre las infinitas combinaciones de notas y sonidos

encuentra la consonancia que expresa la belleza

que después nos conmueve y eleva

y despierta en nosotros el fuego eterno de la pasión y la dicha.

IV

Mujeres como ella son necesarias en un mundo

donde lo vulgar y anodino se apodera de las almas que lo habitan.

LA COMPOSITORA POSTULADA EN EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE EMPREDIMIENTO Y LIDERAZGO

En su brillante intervención, Iluminada denunció que el mundo de la composición es un mundo de hombres. No se programan obras de mujeres compositoras por ignorancia. La educación musical es fundamental, pero la visibilidad es muy importante. Y, dentro del taller de mujeres compositoras, ella ha organizado una serie de conciertos para contribuir a esa visibilidad. Y se pregunta qué ha pasado; porque en el mundo árabe de los siglos X y XI eran las mujeres las que componían. ¿Puede pedirse más a una mujer consciente de que las cosas tienen que cambiar?

También nos dio Iluminada lecciones de vida al referirse al síndrome del impostor, esas inseguridades que surgen sobre la propia competencia y logros. Recordó a su maestro Luigi Nono, para quien la duda es la condición más madura del pensamiento. De otro de sus maestros, Mauricio Sotelo, aprendió que si se es generoso, el mundo será generoso contigo. Si eres generoso con el mundo tu música será buena. Y la belleza de sus frases arrebató a la audiencia y se conjugó con la estética neoclásica del lugar en que fueron pronunciadas.

Granada tiene una gran tradición cultural, al postular por nuestra candidata, hemos considerado la gran tradición musical que tiene una ciudad que cuenta con un Festival de Música y Danza de gran proyección nacional e internacional. Premiar a Iluminada en la categoría de Cultura y Deporte es algo que se encuentra en perfecta sintonía con el espíritu musical de una ciudad que aspira a ser la capital europea de la cultura en 2031.

El premio correspondiente a su categoría recayó en Luciana Velázquez Méndez, fundadora de “¡¡¡Tremenda!!!” Librería. ¡Enhorabuena.! No nos cabe duda de que la promoción de la lectura a través de una librería como “¡¡¡Tremenda!!!” es algo encomiable. Caben diferentes parámetros a la hora de otorgar un premio. El jurado es para ello soberano y digno de respeto.

Pero permítasenos una reflexión, con ello no se premió, en la misma medida, la trayectoria de una mujer que ha tenido dificultades para abrirse camino en un mundo de hombres, se premió más bien el espíritu emprendedor a través de una librería, algo que también es destacable. Iluminada es un ejemplo sobresaliente de las dificultades que le han surgido en el ámbito de su creación y como ha sabido salir adelante. En el caso de la galardonada en la categoría de Ciencia y Tecnología, sí se tuvo en cuenta una trayectoria profesional. A través de este artículo, y desde el respeto a las decisiones del jurado, queremos rendir homenaje a la brillante compositora, y poner de manifiesto que toda valoración puede tener su doble lectura.

Y ahora que el tesoro ya fue hallado no dejemos que se cumpla la sentencia de Lucía Berlin: “la mayoría de la gente no se fija en nada, y si se fija, no le importa”. Iluminada Pérez Frutos brilla con luz propia para ser reconocida como la gran compositora que es. ¡Quitémonos las vendas y fijémonos en ella!