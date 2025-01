Qué te guien las estrellas

Por Mario Arce

(Poeta)

La noche de reyes ya no trae regalos que interesen demasiado, salvo la luminosa sonrisa de mi hija, y una nota de nostalgia porque cumple años mi vieja, y creo, finalmente, que somos las historias que han parido tantas madres. De algún modo aún espero un beso antes de dormir. Cómo lo debe estar esperando Loan que aún no apareció.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio 2024, en la localidad de 9 de julio de la provincia de Corrientes.

Con varios imputados, cientos de testigos y mucho manoseo, parece que la causa que mantuvo en vilo a todo un país está estancada. No dejo caer la esperanza de que lo están buscando con vehemencia todos los días.

No es el único desaparecido, es cierto, pero me intriga que se haya perdido del naranjal y de todos los medios. Fue salvajemente arrancado de su familia y vulgarmente reemplazado en las noticias por jóvenes modelos sacándole el marido futbolista a otra más del montón.

Y dicen que el dólar está estable y, a mí, me importa un carajo porque no aparece Loan. Y dicen que bajó la inflación y, a mí, me importa un carajo porque Loan no aparece. Y dicen que el riesgo país no se cuántos puntos más o menos y, a mí, me importa un carajo porque no aparece Loan.

Porque creo que debería importarnos más que se roben un niño, que cualquier otra cosa, y saber que no fue magia.

¿Y quiénes aguardan por Loan? ¿Y buscan a Loan?

¿Y espera Loan los reyes?