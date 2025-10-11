Este domingo 12 de octubre, la comunidad de Villa Carlos Paz se reunirá para rendir homenaje a la Beata Madre María del Tránsito Cabanillas, primera religiosa argentina beatificada por la Iglesia Católica.

El acto, organizado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz y encabezado por el intendente Esteban Avilés, se desarrollará en dos momentos simbólicos: a las 11 horas se llevará a cabo el acto central en la Playa Esmeralda, ex Balneario Municipal (esquina de Almafuerte y Shakespeare), y a las 12 horas comenzará una procesión náutica desde (Avenida Illia al 600), que recorrerá las aguas del lago San Roque.

La jornada busca mantener viva la memoria y el legado espiritual de la Madre María del Tránsito Cabanillas, nacida en la Estancia Santa Leocadia, actual Villa Carlos Paz, en 1821 y bautizada en la capilla San Roque hoy sumergida bajo las aguas del lago San Roque. Fue fundadora de la Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas. Su obra pastoral, de profunda vocación por los pobres y los enfermos, la convirtió en una figura clave del catolicismo argentino y en un símbolo de fe y entrega solidaria.

Fue beatificada por el papa Juan Pablo II en 2002, reconociendo su vida dedicada al servicio, la educación y la misericordia. A esa, decisión del Vaticano se sumó Villa Carlos Paz con un extenso programa que contó con una misa en el playón municipal concelebrada por todos los sacerdotes de la ciudad, distintos seminarios con la hermanas de la congregación y el entonces intendente Gustavo Dellamaggiore inauguró el circuito turístico Madre Tránsito. El chico que incluía a todas las parroquias y el grande alrededor del lago. Posteriormente se filmó el documrental sobre la vida y obra de la beata "Desde el cielo les haré mucho bien" dirigida por el escritor y periodista Pedro Jorge Solans y con el aporte técnico de Next productora. El documental de una hora fue estrenada el 15 de julio de ese año en una de las salas Holiday Cinema y de ahí en más se reprodujo en todas las ciudades donde la Congregación posee colegios, en las provincias de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, y en Uruguay y Chile.

Este domingo

El homenaje incluirá oraciones, música sacra y momentos de reflexión sobre la huella espiritual que dejó en Córdoba y en todo el país. Además, la procesión náutica evocará su vínculo con los caminos del agua y su mensaje de peregrinación interior, acompañada por embarcaciones de instituciones locales, vecinos y fieles.

Desde el municipio destacaron que este homenaje “forma parte de un calendario de celebraciones que fortalecen la identidad espiritual y comunitaria de Villa Carlos Paz, enraizada en la historia y la fe de su gente”.

Será grato contar con la presencia de vecinos, instituciones religiosas y culturales, y visitantes que deseen participar de esta expresión de devoción y memoria.