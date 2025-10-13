Por Pedro Jorge Solans (Escritor y periodista)

En medio de un clima político convulso y de tensiones institucionales, el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) abrirá este martes 14 de octubre en Arequipa (Perú), reafirmando la vitalidad de un idioma compartido por casi 600 millones de hablantes.

El encuentro, organizado por la Real Academia Española (RAE), el Instituto Cervantes y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), se desarrollará hasta el 17 de octubre con la participación de más de 250 expertos, escritores y lingüistas de todo el mundo hispánico. El Rey Felipe VI presidirá la inauguración el miércoles 15, en un acto que busca poner la cultura y el idioma por encima de las coyunturas políticas.

Un congreso marcado por la inestabilidad peruana

El Congreso llega precedido por la destitución, el pasado viernes 10 de octubre, de la presidenta Dina Boluarte, acusada de “incapacidad moral permanente” para enfrentar la creciente inseguridad en el país.

El Parlamento peruano aprobó su salida con 123 votos a favor sobre 130, sumiendo nuevamente al país en una crisis institucional. El entonces presidente del Congreso, José Jerí, asumió el cargo de jefe del Estado, convirtiéndose en el octavo mandatario en apenas una década. La inestabilidad política contrasta con el clima de reflexión que propone el CILE, donde el idioma vuelve a presentarse como una herramienta de diálogo y encuentro.

Choque entre la RAE y el Cervantes

En la antesala del Congreso, un intercambio de declaraciones tensó la relación entre las dos principales instituciones organizadoras.

El director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, se refirió a su homólogo de la RAE, Santiago Muñoz Machado, con términos que fueron calificados por la Academia como una “agresión”.

Sin embargo, más allá de la polémica, lo que se impone en Arequipa es la continuidad del trabajo conjunto en defensa del español como patrimonio común. El Cervantes, bajo la conducción de García Montero, mantiene una línea de apertura cultural y cooperación entre las orillas del idioma, reforzando su papel diplomático, educativo y humanista.

En declaraciones recientes, García Montero insistió en que el Cervantes “trabaja por una lengua plural, viva y en movimiento”, y que los debates institucionales no deben eclipsar “el horizonte de unión que representa el español en el mundo”.

La presencia de la secretaria general del Cervantes, Carmen Noguero, en la apertura del congreso, consolida esa postura: la de una institución que, sin perder rigor académico, busca conectar la lengua con la sociedad, la literatura, la educación y los derechos culturales.

Homenaje a Mario Vargas Llosa

El Congreso de Arequipa tendrá un acento emotivo: rendirá homenaje al escritor Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado abril.

El Nobel peruano, quien en 2019 propuso que la próxima cita del CILE se realizara en su ciudad natal, será recordado con múltiples actos. El martes se relanzará su Casa Museo, con la participación de Morgana Vargas Llosa, Luis García Montero, Muñoz Machado y Luis Llosa Urquid.

Durante la sesión solemne presidida por el Rey, se proyectará un video en su memoria y se dedicará la primera plenaria a su obra y pensamiento.

El Instituto Cervantes anunciará además la publicación de un Diccionario Vargas Llosa, que recogerá términos, referencias y giros característicos del autor, como homenaje a su legado literario y lingüístico.

Por su parte, la RAE prepara una recopilación de ensayos críticos sobre su vida y su obra para 2026.

“Nos acordamos mucho de él. Estará presente en cada acto”, expresó García Montero. “Vargas Llosa fue un compañero y un maestro. Nos enseñó que el idioma también es una forma de libertad”.

La RAE y su Diccionario Histórico

La RAE aprovechará el congreso para presentar los diez primeros tomos del Diccionario Histórico de la Lengua Española, una obra monumental que documenta la evolución de cada palabra a lo largo de los siglos.

Muñoz Machado explicó que “no se trata solo de un conjunto de definiciones, sino de una biografía de las palabras, contada a través de documentos y textos”.

Cada término incluye registros históricos, variantes y ejemplos de uso, conformando una auténtica arqueología del idioma.

La lengua como espacio de unión

Pese a las diferencias y a la coyuntura política, el CILE 2025 se presenta como una oportunidad para reafirmar la cooperación cultural iberoamericana.

Entre los ejes temáticos destacan el español de Estados Unidos, el mestizaje lingüístico, la inteligencia artificial y el lenguaje claro y accesible.

La sede de Arequipa, “ciudad hermosa y congresual”, según la definió Muñoz Machado, encarna el espíritu del escritor homenajeado y el poder conciliador de la palabra.

En un tiempo en que las divisiones políticas parecen ganar terreno, el Congreso de la Lengua recuerda que el español sigue siendo una casa común.

Y en esa casa, el Instituto Cervantes continúa abriendo ventanas, recordando que la lengua no solo se custodia: se vive, se comparte y se multiplica.