La selección argentina está instalada en Miami, donde el jueves pasado le ganó a Venezuela, y donde este martes jugará contra Puerto Rico. Y lo que parece ser solo fútbol, nunca lo es, porque el fútbol siempre es mucho más que solo futbol.

Así como dice el Indio Solari que todo preso es político, también podríamos decir que todo gol es político, que el fútbol no escapa a la condición humana, mucho más, siendo un fenómeno social de la dimensión que es. Ya nos lo enseñó Aristóteles, el ser humano es un animal político.

Por eso, la visión naif de que «hay que separar lo político de lo futbolístico», solo es funcional a los poderosos que manejan la política, ya sea desde el gobierno de un Estado soberano o desde la FIFA o una multinacional, actores indiscutibles de la política internacional.

Por eso, fue bastante chocante ver las banderas venezolanas en las tribunas del Hard Rock Stadium y escuchar el himno que dice: «Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó». Chocante porque el partido se da en medio de las provocaciones belicistas de Donald Trump y la amenaza cierta de una invasión del Imperio a Venezuela.

Del mismo modo, será chocante ver a la selección de Puerto Rico, que en realidad no representa a un país independiente sino a una nación latinoamericana que es colonia «yanqui». Porque el eufemismo de Estado Libre Asociado no es más que eso, un eufemismo. Puerto Rico no es ni un Estado, ni es libre, ni es asociado, sino una verdadera colonia, desde la Guerra Hispano-Estadounidense, a fines del siglo XIX.

Noruega hizo lo que no hizo la FIFA

En esta fecha FIFA tuvo amistosos y también tuvo eliminatorias europeas. La tensión estuvo centrada en Oslo, donde jugaban Noruega e Israel.

En los días previos, la presidenta de la federación de fútbol de Noruega, Lise Klaveness, había sido categórica: «Del mismo modo que Rusia está fuera del Mundial, Israel también debería estar fuera de la competición». Recordemos que, en la última Asamblea General de la ONU, un equipo de expertos de la organización, encabezados por Francesca Albanese (relatora especial de la ONU sobre Derechos Humanos en Medio Oriente), pidieron a la FIFA formalmente que se exclusa a la selección de Israel por el genocidio que su gobierno lleva a cabo contra el pueblo palestino.

Los expertos de la ONU, en un comunicado, fueron contundentes: «El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual, los dirigentes no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio».

En los últimos dos años, el Estado de Israel ha asesinado, según números aceptados internacionalmente, a más de 70 mil palestinos, casi todos civiles y la mayoría mujeres y niños. Pero los números que circulan extraoficialmente podrían multiplicar esa cifra hasta por 10. Y, como es obvio, los futbolistas, parte de la sociedad, corren la misma suerte. En agosto fue asesinado Suleiman al-Obeid, conocido como el «Pelé palestino», mientras esperaba ayuda humanitaria.

En este sentido, el presidente Donald Trump se metió de lleno en la polémica y mandó a su vocero a aclarar que su gobierno «trabajará fuertemente para frenar completamente cualquier intento de prohibir al equipo de fútbol de Israel participar en la Copa del Mundo». Trump es uno de los poquísimos aliados (junto con Javier Milei) que siguen sosteniendo al genocida Netanyahu.

Pero en contrapartida a Trump, también se expidió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien jugó fuerte, fue a fondo y dijo que, si no se excluye a Israel, podría llegar al extremo de retirar a la selección española del próximo mundial.

España ya el año pasado reconoció al Estado Palestino, junto a Noruega e Irlanda, algo que hicieron esta semana países como Reino Unido, Australia y Canadá, históricos aliados de Israel y Estados Unidos. Esto da cuenta de cómo Netanyahu va perdiendo apoyos en el mundo.

Este año, España fue más allá, este mes implementó un embargo total de armas, la prohibición de tránsito de combustible y la prohibición también de importación y comercialización de productos de las colonias ilegales israelíes en territorio palestino ocupado.

Pero la verdad es que España tiene más peso relativo dentro de la FIFA que dentro de la ONU. Porque si bien como Estado es parte de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tiene una importancia de segundo orden en la comunidad internacional. Pero en el fútbol, es una potencia descollante, actual campeona de Europa y número uno en el ranking FIFA. Por eso, sería un escándalo su renuncia a participar del próximo mundial. Además de una merma en todo lo que comercialmente rodea a la Copa del Mundo, desde ventas de entradas y turismo, hasta sponsors.

Pero lo que no hizo, ni hará la FIFA con Israel, lo hizo la selección noruega en el Ullevaal Stadium de Oslo. Los de Haaland y compañía humillaron 5 a 0 a Israel, pero lo más importante pasó con las marchas multitudinarias contra el Estado genocida de Israel en las afueras del estadio, y en las tribunas con muchas banderas palestinas e infinidad de tarjetas rojas en referencia a la sanción deportiva que no llega.