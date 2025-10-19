Cómo fueron los tres días y las tres noches para celebrar los 50 años de Eriel Gutiérrez.

Por Redacción El Diario de Carlos Paz

La fiesta denominada Eriel Fest 50 se vivió a pleno y fue inolvidable. La celebración de los 50 años de Eriel Gutiérrez, duró tres días y tres noches y reunió a delegaciones de Chaco, Paraguay, Rosario, Santa Fe, Córdoba y de la ciudad anfitriona.

La fiesta, bautizada “Under the Sun and the Moon”, fue un homenaje a la amistad, la alegría y el paso del tiempo compartido. Con escenarios distintos y un mismo espíritu festivo, Eriel —vecino querido y anfitrión incansable— logró reunir a cientos de amigos y seres queridos que lo acompañaron en esta celebración de medio siglo de vida.

Primera noche: brindis y reencuentros

El festejo comenzó el jueves 9 de octubre en una finca privada, donde se vivió la primera ronda de abrazos, brindis y reencuentros.

Bajo luces cálidas y música que mezcló nostalgia y baile, los invitados revivieron anécdotas y momentos compartidos.

Viernes en Tío Joe: la magia del río y la música

La segunda jornada tuvo lugar el viernes 10 en el tradicional Parador Tío Joe de Mayu Sumaj, que se vistió de gala para recibir a los asistentes.

Entre risas, luces y buena música, la noche serrana se transformó en un auténtico festival de amistad.

“Eriel tiene esa energía que une y contagia”, coincidieron varios invitados llegados desde Rosario y Córdoba.

El cierre: Roma Restobar y el brindis final

La tercera y última noche, el sábado 11, tuvo lugar en Roma Restobar, donde se realizó la cena de cierre con baile, palabras de afecto y emoción.

Entre aplausos y brindis, Eriel resumió el sentimiento general: “Festejar cincuenta años es celebrar haberlos vivido intensamente, con la gente que uno quiere.”

Durante tres lunas de octubre, los asistentes giraron al ritmo de la alegría, y la fiesta de Eriel Gutiérrez se convirtió en algo más que un cumpleaños: fue una declaración de afecto, comunidad y celebración de la vida.