¿Argentina en guerra contra Venezuela?

La frase del título puede ser una exageración. Ojalá. O puede que no lo sea. En los últimos días, Estados Unidos envió al Caribe Sur 3 destructores, 2 barcos de transporte de tropas, un buque de asalto anfibio, un crucero, un buque de combate, varios submarinos y aviones de guerra. Una amenaza concreta que en cualquier momento puede transformarse en una invasión a Venezuela, que ya puso en marcha su Plan Independencia 200, con decenas de miles de milicianos y la Fuerza Armada Bolivariana en alerta máxima. Una situación tensa que involucra también a Colombia.

Esta situación de extrema gravedad podría traer una guerra concreta a una región de paz, que tuvo su último conflicto hace 30 años, en la guerra fronteriza entre Ecuador y Perú, en 1995. Sin embargo, Estados Unidos parece no mentir cuando amenaza, muy por el contrario. Desde su independencia en 1776 mostró su vocación imperialista en la región. Ya lo advirtió Simón Bolívar hace más de 200 años: «Los Estados Unidos parecen destinados a sembrar calamidades en toda América en el nombre de la libertad». Y así fue, y así lo dejaron escrito los popes del Imperio, primero con la Doctrina Monroe y luego con la Doctrina del Destino Manifiesto, la Teoría de la Futa Madura y la Doctrina del Gran Garrote de Teodoro Roosevelt. A principios del siglo 20, el presidente William Taft dijo: «No está lejano el día en que tres banderas de franjas y estrellas señalen en tres puntos la extensión de nuestro territorio, una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y otra en el Polo Sur. Todo el continente será nuestro porque es nuestro moralmente».

Pero su vocación imperialista no quedó solo en la teoría: ya en la primera mitad del Siglo 19 le robaron a México las dos terceras partes de su territorio y en la segunda mitad de ese siglo ocuparon por la fuerza Hawaii, Cuba y Puerto Rico. Ya en el siglo 20, la lista de invasiones militares estadounidenses en América Latina es larga, basta solo con recordar algunas: Panamá en 1903, Nicaragua entre 1912 y 1925, Haití entre 1915 y 1934, República Dominicana entre 1916 y 1924, Guatemala en 1954, Cuba en 1961, República Dominicana en 1965, Nicaragua en 1980, Granada en 1983, Panamá en 1989 y Haití en 1994. Eso, sin contar las intervenciones indirectas a través de golpes de Estado y dictaduras.

Por eso, las amenazas de hoy son creíbles, sobre todo, teniendo en cuenta que Venezuela se asienta sobre un mar de petróleo y gas.

Ante esta situación grave y esta ocupación militar del Caribe, siempre considerado por el Imperio como su «Mare Nostrum» o «patio trasero», los posicionamientos de los países de la región son muy disímiles. Ahora la amenaza incluye también a Colombia, que ha levantado la voz en contra de la militarización de la región. Pero también han sido contundentes en condenar a Washington el Brasil de Lula y el México de Claudia Sheinbaum.

Del otro lado, avalando las amenazas belicistas del Imperio, algunos países como El Salvador, Ecuador, Panamá y, encabezando esa lista, la Argentina de Javier Milei. Por eso, no es descabellado el miedo a una guerra donde Argentina se ponga en contra de sus países hermanos, lo que sería una verdadera tragedia para toda Sudamérica.

Dos tipos audaces

Audaces es un término para ser educados, pero Trump y Milei comparten un desvarío que sería anecdótico si no fueran los responsables del destino de sus pueblos. De Milei hay poco que agregar en cuanto a la política exterior, después del lamentable show de indignidad y genuflexión ante el Imperio de la semana pasada.

Pero de Trump se puede decir algo más todavía. El fin de semana pasado, 7 millones de personas llenaron las calles de las principales ciudades de Estados Unidos, para protestar contra la deriva autoritaria del magnate devenido en presidente. Time Square en Nueva York, el centro de Chicago, Los Ángeles y otras muchas ciudades explotaron bajo la consigna «No kings», es decir: «No queremos reyes». ¿Y cuál fue la reacción oficial? La indiferencia primero, el desprecio después. Donald Trump dijo que le parecía un chiste. Un chiste de millones de personas protestando contra él en las calles de su país. Desde el Partido Republicano dijeron que eran comunistas y antiestadounidenses.

En este estado de situación, con un presidente insultando a sus propios ciudadanos, quién puede creerle cuando dice que Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) es el capo del Cartel de los Soles, o que Gustavo Petro (presidente de Colombia) es el jefe de todo el narcotráfico del Caribe.

Un audaz, como audaz es su amigo Milei que le festeja todas las bravuconadas. Ese desvarío hace que ambos estén cada vez más debilitados políticamente, tanto dentro de sus países como a nivel internacional. Pero ojo, porque esa misma debilidad es la que los hace cada vez más peligrosos e impredecibles. Su característica, además de la estupidez, es la audacia ante la adversidad. No existe en su esquema mental el bajar un cambio, escuchar a algún asesor, encausar el rumbo. Todo lo contrario, y por eso, una guerra en la que Argentina se involucre en contra de sus históricos hermanos, no es algo tan tan descabellado.