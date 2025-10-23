Un déspota, para adentro y para afuera

Javier Milei es un déspota y así se comporta, no lo oculta, tanto en política interna como en la política exterior de su gobierno. Y tanto con los que piensan distinto a él, a quienes persigue, insulta y humilla, como a los propios, a quienes persigue, insulta y humilla.

La renuncia de Gerardo Werthein al cargo de ministro de Relaciones Exteriores es una muestra de ello, y no es la primera vez, porque en menos de la mitad de su mandato, el déspota ya se comió a dos cancilleres. La primera fue Diana Mondino, quien estuvo en el cargo menos de un año, y hace pocos meses, en una entrevista con Al Jazzeera, dijo sobre Milei en torno al caso de la criptoestafa: «O es estúpido o es corrupto».

Lo más grave es que quienes se van del gobierno, no se van bien, no siguen militando en el partido violeta, no es un recambio normal de nombres de un equipo. Se van mal, se van enojados, humillados, usados, y maltratados. No aparecen más, como el caso de Diana Mondino, y si aparecen, es para lanzar alguna venganza personal. ¿Será el caso de Werthein, se podrá transformar en un caso Diana Mondino II?

Lo cierto es que la salida del canciller no se da en el marco de la anunciada reestructuración del gabinete, que se espera para después de las elecciones de este domingo. Se da en el peor momento, a tres días de las elecciones, como elegido por el propio Werthein para hacer el mayor daño posible al gobierno al que aún pertenece, porque dejará su oficina el lunes que viene.

Es como si Werthein dijera: «A mí no me va a echar el déspota, me voy a ir antes yo solito, por decisión propia, y voy a decir algunas cositas». Porque lo más interesante, es que él renuncia filtrando a propósito los motivos de su salida: la feroz interna dentro del gabinete, algo que desvía tiempo y energías que deberían estar puestas en gobernar; el rol nefasto del «monje negro» de este gobierno, Santiago Caputo, y, sobre todo, el fracaso estrepitoso de la última gira por Estados Unidos.

De esta manera, Werthein le ganó de mano al déspota y le robó la iniciativa. Porque, también hay que decirlo, hay déspotas y déspotas. Como ya nos lo enseñara el gran Macchiavello en su libro El Príncipe, hay déspotas inteligentes y también los hay brutos. Sería el caso de Milei, que más allá de sus ínfulas de Júpiter del subdesarrollo, no muestra muchas luces ni en economía ni en estrategia política. La jugada que tenía preparada no era mala: ante un eventual mal resultado en las elecciones de este domingo, el lunes saldría con todo a anunciar una reestructuración del gabinete y un golpe de timón para enderezar el barco. Entonces, los medios, sobre todo los mercenarios disfrazados de periodistas, hablarían todo el día de eso para no hablar de la eventual derrota electoral, parte del blindaje periodístico que tiene el déspota. Sin embargo, no contaban con su falta de astucia.

El muy déspota es también muy torpe, y salió a anunciar la jugada, con lo cual, perdió el factor sorpresa. Encima, uno de sus alfiles se le descarría. Cuando todo el mundo cuchicheaba por los pasillos del poder sobre la salida de Werthein, él pateó el tablero y se fue antes de tiempo, generando un «fuego amigo» difícil de contrarrestar.

El desastre de Washington

La gota que colmó el vaso de la paciencia de Werthein fue el último viaje oficial a Washington, con todo el circo de «lamebotismo» en el Salón Oval (tristemente célebre por episodios parecidos del pasado). Allí, el déspota no tuvo problemas en ponerse de rodillas frente a un déspota mayor.

Pero ocurre que mientras el déspota del subdesarrollo cumplía con sus bufonadas, el déspota mayor ni siquiera lo miraba a los ojos. En política internacional lo importante no es que Trump diga que Milei le cae bien, lo importante es que no diga cosas que denoten la verdadera relación asimétrica entre uno y otro. Es decir, desde siempre, en política internacional, lo importante es la hipocresía de las formas. Pero cuando Trump cree que en las elecciones del domingo se elige presidente, cuando dice que Milei lleva cuatro años en el gobierno… bueno, todos los elogios parecen poco creíbles. Eso fue exactamente lo que pasó. Y no lo dice este periodista crítico del déspota, lo dicen sus propias milicias digitales, los «camisas negras» de twitter.

El führer de esas milicias digitales, un tal Gordo Dan, dijo por X: «Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las midterms. Pero bueno, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle perdón por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta».

Resumen: el viaje fue un desastre, y todos esos detalles empañaron el supuesto «rescate» y lo que los libertarios quisieron mostrar como un éxito. Dicen que la realidad es la única verdad, y el dios mercado tuvo su respuesta implacable: los bonos y acciones argentinas siguieron bajando y el dólar no se contuvo. Pulgar para debajo de alguien que es más poderoso que el déspota.

Así, acusado de todo y vilipendiado, Werthein decidió irse antes de tiempo, un desafío para el déspota. Además, antes de irse, firmó 80 designaciones y traslados en Cancillería, algo que se hace cuando se quiere molestar, infringir daño. Y le queda todavía una carta en la manga: su pertenencia al lobby judío, tanto de Argentina como de Estados Unidos, y sus aceitadas relaciones con Israel. Fue, justamente ese, uno de los motivos por los cuales Milei lo designó canciller, en reemplazo de Mondino. Juró sobre la Torá como encargado de la política exterior del país. Ahora, con ese jugador en contra, el déspota reza en secreto para que no se le vuelva en contra uno de los pocos aliados internacionales que tiene.