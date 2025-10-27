El escritor italiano Marino Magliani recibirá la distinción El Diario de Carlos Paz

El escritor italiano Marino Magliani recibirá este martes a las 19 horas en la sede de El Diario de Carlos Paz la distinción más importante que entrega el medio de comunicación decano de la prensa de Punilla.

Magliani cuenta con una prestigiosa trayectoria literaria, además de traductor. Ha escrito «Carlos Paz y otras mitologías privadas», que en versión en español, será presentado en la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz 2025 (que se abrirá el próximo jueves 30 y está abierta hasta el lunes 3 de noviembre).

El director de El Diario de Carlos Paz, Santiago Solans será el encargado de entregarle el galardón por su creación y por el aporte que hace Magliani por la comunicación y el hermanamiento de las lenguas italiana y española. Además, Solans destacó que una de sus obras ha sido bien recibida por la crítica europea y lleva como título el nombre de nuestra ciudad.