La Feria Internacional del Libro de Carlos Paz 2025 contará con una presencia destacada de las principales influencer y booktoker del mundo literario, Ivana Kasper y Gianna Freire, quienes buscan potenciar el debate, la comunidad y el entusiasmo por la lectura entre los asistentes.

Ivana Kasper

Ivana Kasper, licenciada en comunicación social y creadora de contenido en redes sociales bajo el usuario @hoyestaparaleer, es una ferviente amante del romance y la literatura. Con más de 55,1 mil seguidores en TikTok y 34 mil en Instagram, donde comparte más de 430 publicaciones relacionadas con libros, Ivana organiza clubes de lectura y participa en podcasts especializados en literatura. Su labor busca fomentar el diálogo y la pasión por la lectura en un espacio interactivo y cercano a sus seguidores.

(Pilu)

Por su parte, Gianna Freire, también conocida como Pilu, es una joven estudiante de arquitectura y creadora de contenido en TikTok. Con más de 25.4 mil seguidores y cerca de 992 mil Me gusta, Gianna ofrece reseñas rápidas, emotivas y sinceras sobre los libros que la enamoran. Su enfoque está en conectar con una comunidad de lectores que busca redescubrir diferentes voces, géneros y clásicos literarios, promoviendo un hábito de lectura enriquecedor y accesible.

La participación de estas influencer en la feria no solo subraya el interés que la literatura juvenil y popular despierta en las nuevas generaciones, sino que también refleja el rol fundamental de las redes sociales para acercar la lectura a un público cada vez más digital. Sus intervenciones en la feria prometen ser un espacio de encuentro, inspiración y diálogo en torno a la pasión por los

libros.

La Feria Internacional del Libro de Carlos Paz 2025 se presentará, así, como un encuentro imperdible para amantes de la lectura, consolidando a estas destacadas influencers como referente y puente entre el libro, las nuevas generaciones y las redes sociales.