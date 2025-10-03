Booktokers del mundo literario
Las influencers literarias Ivana Kasper y Pilu (Gianna Freire) en la Feria Internacional del Libro de Carlos Paz 2025
La Feria Internacional del Libro de Carlos Paz 2025 contará con una presencia destacada de las principales influencer y booktoker del mundo literario, Ivana Kasper y Gianna Freire, quienes buscan potenciar el debate, la comunidad y el entusiasmo por la lectura entre los asistentes.
Ivana Kasper
Ivana Kasper, licenciada en comunicación social y creadora de contenido en redes sociales bajo el usuario @hoyestaparaleer, es una ferviente amante del romance y la literatura. Con más de 55,1 mil seguidores en TikTok y 34 mil en Instagram, donde comparte más de 430 publicaciones relacionadas con libros, Ivana organiza clubes de lectura y participa en podcasts especializados en literatura. Su labor busca fomentar el diálogo y la pasión por la lectura en un espacio interactivo y cercano a sus seguidores.
(Pilu)
Por su parte, Gianna Freire, también conocida como Pilu, es una joven estudiante de arquitectura y creadora de contenido en TikTok. Con más de 25.4 mil seguidores y cerca de 992 mil Me gusta, Gianna ofrece reseñas rápidas, emotivas y sinceras sobre los libros que la enamoran. Su enfoque está en conectar con una comunidad de lectores que busca redescubrir diferentes voces, géneros y clásicos literarios, promoviendo un hábito de lectura enriquecedor y accesible.
La participación de estas influencer en la feria no solo subraya el interés que la literatura juvenil y popular despierta en las nuevas generaciones, sino que también refleja el rol fundamental de las redes sociales para acercar la lectura a un público cada vez más digital. Sus intervenciones en la feria prometen ser un espacio de encuentro, inspiración y diálogo en torno a la pasión por los
libros.
La Feria Internacional del Libro de Carlos Paz 2025 se presentará, así, como un encuentro imperdible para amantes de la lectura, consolidando a estas destacadas influencers como referente y puente entre el libro, las nuevas generaciones y las redes sociales.