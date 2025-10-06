Eldor Bertorello, Jorge Vaccarini y Edgardo Tántera recibirán el premio Jorge Furt

Los escritores, historiadores e inquietos promotores culturales carlospacenses Jorge Vaccarini, Edgardo Tántera y Eldor Bertorello recibirán el premio Jorge Furt en el marco de la 2° Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz 2025, a realizarse desde el próximo jueves 30 de octubre al 03 de noviembre.

El galardón que recibirán las personalidades carlospacenses en el ámbito cultural de la ciudad fue instaurado en la primera edición de la Feria en formato internacional que se llevó a cabo en homenaje a la figura de Jorge Martín Furt. El año pasado lo recibió el poeta escritor y periodista salteño de gran prestigio internacional y cofundador de los Bosques de la Poesía, Leopoldo Teuco Castilla.

¿Quién fue Furt?

Jorge Martín Furt fue uno de los humanistas más importantes de latinoamérica, además de ser un apasionado por la escritura y lectura de libros, la arqueología y el estudio de historia, lenguas y literatura clásica. Vivió en Villa Carlos Paz, donde ha dejado un patrimonio invalorable.

Nació el 20 de mayo de 1920, en la misma casa que lo había hecho su padre, tiempo atrás, ubicada en Capital Federal. Su personalidad era solitaria, introvertida y silenciosa, todo esto marcado más que nada por la soledad que le generó la muerte de su madre a sus 14 años. Además de las vacaciones que pasaba aisladamente alejado en la estancia Los Talas en Luján.

Se formó en el Colegio Lacordaire de los Domínicos. Al finalizar sus estudios secundarios ingresó en la facultad de medicina y derecho, posteriormente en la de filosofía y letras, la cual abandonó. También estudió filología ya que le interesaban mucho las lenguas clásicas, sin embargo además de hablar estas dichas lenguas clásicas (latín y griego), se manejaba con el alemán, francés, inglés e italiano.

En 1926, el ministerio de educación le otorgó una beca para estudiar en Europa. Ahí en Europa; específicamente Italia estudió Literatura Comparada con Arturo Farinelli en Turín y folklore con Raffaele Corso en Nápoles conoció a D'Annunzio y en la Universidad Sapienza de Roma dió una conferencia en honor a Ángel de Estrada. Para mantenerse daba clases de griego a los novicios. Trabajó en el relevamiento de las ruinas de Pompeya y en los ficheros de la Biblioteca del Vaticano.

En 1925 se hizo miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires, en 1926 de la Hermann Berth Gesellschaft de Viena, en 1938 de la Asociación Folklórica Argentina. Sobre el año 1930 mandó a construir el castillo Furt en Villa Carlos Paz, Córdoba, que se finalizó en 1945, cuando se fue a vivir ahí. En 1946 adquirió la colección de Juan Bautista Alberdi con un gran valor histórico, que incorporó a su biblioteca privada, que contiene 40.000 libros fichados y 8 salas. Donó un terreno y ayuda económica a la Asociación Cultural Ameghino para la construcción de su edificio actual. En 1960 logró ser vicedirector y director del Museo Histórico de Luján. En 1966 fue miembro de la Academia Argentina de Letras. Le gustaba mucho la arqueología, ya que sin tener un título desenterraba diferentes piezas de la cultura Inca y otros pueblos sudamericanos.

En 1971 muere en Los Talas a causa de problemas cardíacos que venía arrastrando de joven, además de los problemas que le generaba fumar diariamente.

Los premiados 2025

Edgardo Tántera, historiador, gestor cultural y artista plástico carlospacense escribió su primer libro " Villa Carlos Paz: Recopilación Histórica." hace más de 50 años.

Es uno de los pioneros en la recopilación de material histográfico de la ciudad. Su último trabajo "Caminos con Historia" fue presentado en plena pandemia, publicado por Corprens editora cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura, Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

Tántera lleva más de cincuenta años de trayectoria intelectual y artística en la ciudad, y en su largo recorrido, tiene en su haber investigaciones sobre diversos temas que construyeron a nuestra gran y pujante ciudad. Además de una serie de relatos, visitas a grandes artistas, y algunas anécdotas que he vivido en esos caminos de la historia que aportaron nuevos valores de vida artística carlospoacense.

Jorge Vaccarini

Jorge Vaccarini, abogado, escritor e intelectual de Villa Carlos Paz, es uno de los fundadores de la Biblioteca Popular José H. Porto, institución cultural emblemática de la ciudad. Con una vida dedicada al pensamiento, la docencia y las letras, Vaccarini representa a una generación de pioneros que forjaron la identidad intelectual local.

Fue alumno del histórico Colegio Nacional de Monserrat, en Córdoba, y desde joven combinó su vocación por el derecho con una profunda inquietud por la historia y la literatura. A lo largo de los años publicó varios ensayos y reflexiones, entre ellos Gemas y Conjeturas, donde plasma una mirada filosófica sobre la vida y el devenir cultural de la región.

Con más de nueve décadas de trayectoria, sigue siendo una voz activa en los espacios de lectura y debate de la ciudad. Su participación constante en actividades culturales lo convierte en un referente indiscutido de la historia viva de Villa Carlos Paz y en símbolo del amor por el conocimiento y la palabra escrita.

Eldor Piti Bertorelo

Eldor “Piti” Bertorello, periodista, escritor e historiador local, nació en Sastre (Santa Fe) en 1941 y llegó con su familia a Villa Carlos Paz en 1955. Desde entonces dedicó su vida a recopilar, preservar y difundir la memoria colectiva de la ciudad a través de la palabra escrita y los medios locales.

Autor de obras como Fue noticia y es historia y Encuentros con historias sueltas, su trabajo rescata personajes, episodios y transformaciones que dieron forma a la identidad carlospacense. Su estilo combina la precisión del cronista con la sensibilidad del vecino que vivió cada cambio de la villa.

Bertorello fue declarado Ciudadano Destacado de Villa Carlos Paz por su aporte a la cultura y la divulgación histórica. Con más de seis décadas de labor, se ha convertido en un guardián de la memoria local y en una figura clave para comprender el pasado y el espíritu de la ciudad.