La fiesta bajo el sol y la luna party under the sun and the moon durá tres vueltas del planeta. La celebración del cumpleaños 50 de Eriel Gutiérrez se extenderá del 9 al 11 de octubre, con encuentros en distintos escenarios de la ciudad y la región. Amigos, música y alegría para festejar medio siglo de vida.

uD83CuDF89 Tres noches, una sola energía: Eriel Gutiérrez celebra sus 50 años con la fiesta “Under the sun and the moon”.

uD83DuDCCDDel 9 al 11 de octubre, en distintos puntos de #VillaCarlosPaz.

Música, amigos y alegría que no se apagan uD83CuDF1EuD83CuDF19#FiestaEriel50 #CarlosPaz pic.twitter.com/RtCOWhwVfm — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 7, 2025

Todo está preparado para un evento muy especial. Eriel, querido vecino y anfitrión incansable de buenos momentos, celebra sus 50 años de vida con una fiesta que promete ser inolvidable. Serán tres noches consecutivas de encuentro, música y amistad, del jueves 9 al sábado 11 de octubre, en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad y sus alrededores.

La primera cita será el jueves 9, a partir de las 21 horas, en Los Tamarindos 641, donde comenzará la ronda de brindis y reencuentros. El festejo continuará el viernes 10, desde la medianoche, en Tío Joe – Parador de Mayu Sumaj, un clásico de las noches serranas que se vestirá de gala para recibir a los invitados y el cierre será el sábado 11, a las 20:30 horas, en Roma Restobar, donde la celebración alcanzará su punto más emotivo con una cena y baile final. Si bien, esas son las citas oficiales, trascendió que desde un punto a otro, en el intermedio habrá juntada en diferentes casas privadas.

Arribarán delegaciones de Santa Fe, Rosario, Posadas, (Misiones) Encarnación (Paraguay) que se sumarán a los diferentes grupos de contertulios carlospacenses y de Tanti que frecuenta e integra Gutiérrez.

Con espíritu participativo, los organizadores recordaron que cada asistente deberá concurrir con su bebida, en una clara señal de camaradería y complicidad entre amigos. Además, se solicita confirmar la presencia antes del 5 de octubre, indicando a cuáles de los tres días se asistirá.

Más que un cumpleaños, la celebración de los 50 años de Eriel será una oportunidad para reencontrarse con afectos, repasar anécdotas compartidas y brindar por lo que vendrá. Medio siglo de vida que se celebra con la mejor receta: amigos, música y ganas de vivir, y anticipa un verano distinto donde reinará la fiesta.