Jaime Dávalos y su "Carpa de Salta" en Carlos PazPor Pedro Jorge Solans. (Escritor y periodista)
A finales de los años 70, el poeta y cantor Jaime Dávalos instaló la famosa "Carpa de Salta" en Villa Carlos Paz y se convirtió en un evento cultural clave en la provincia de Córdoba. La ubicó en el predio que actualmente ocupa la Estación de Servicio "Puma" sobre la avenida San Martín, mientras él y su familia alquilaron una casa en el cerro. Se llegaba por la calle Florida. Allí el poeta recibía de visita a sus amistades que llegaban de Salta y de varios lugares del país, y se había hecho muy amigo de jóvenes poetas y cantantes carlospacenses, entre ellos, Kelito Romero Cortés y Aldo Parfeniuk, con quienes mantenía largas tertulias nocturnas.
De una de esas noches surgió la idea de abrir el espectáculo en la "Carpa de Salta" con una zamba a Carlos Paz que sirviera como himno de apertura. En la creación de la canción participó Jaime y su Julia Elena Dávalos.
La primera parte de la "Zamba a Carlos Paz" fue escrita por Jaime Dávalos y la segunda parte fue co-escrita por Julia Elena Dávalos junto a su hermano Luis María Dávalos. En cuanto al contenido de la letra se menciona: "...mi alma resulta solo una más / que al rodar tierra buscando climas / halló las noches de Carlos Paz..."
La zamba es un homenaje poético que describe y elogia la belleza y el encanto de Carlos Paz, en este caso, enfocándose en las "noches" y en su condición de "capital de las aguas cerradas". La intención fue "encantar" a la ciudad con la canción.
Zamba a Carlos Paz
Cuando la luna sueña metales
y encienda el lago su claridad
chorros de sombra
por los azahares
llora la noche de Carlos Paz
chorros de sombra
por los sauzales llora
la noche de Carlos Paz.
En la bandada de golondrinas
mi alma resulta
solo una más
que al rodar tierras
buscando climas halló
las noches de Carlos Paz
que al rodar tierras
buscando climas halló
las noches de Carlos Paz.
Capital de las aguas cerradas
quiero encantarte con mi canción
cuando el lucero de la mañana
late juntito a mi corazón.
A media zamba suele entonar
trae el perfume
de aquellas noches
de serenatas en Carlos Paz
trae el perfume
de aquellas noches de serenatas en Carlos Paz.
Capital de las aguas cerradas
quiero encantarte con mi canción
cuando el lucero de la mañana
late juntito a mi corazón
cuando el lucero de la mañana
late juntito a mi corazón.
La Carpa de Salta
Por conflictos municipales, de autorizaciones, permisos y quejas de los vecinos, la carpa tuvo que ser trasladada y recayó en el predio donde atendía el armonizador Jaime Press, propiedad de Pedro Cassano, en Villa San Nicolás, jurisdicción de Malagueño.
Se había convertidp en un faro para el folclore argentino en la provincia de Córdoba, atrayendo a artistas de todo el país y consolidándose como un espacio fundamental para la música de raíz en la temporada de verano, un concepto que luego inspiraría otros espacios culturales.
La obra de Dávalos tuvo su mayor difusión y recopilación en los años 50 y principios de los 60, y con ese prestigio y fama, emprende su proyecto cultural que arrasa en las provincias del NOA y ese éxito logrado en Salta, Tucumán y Santiago del Estero, lo motiva para proyectarse a Carlos Paz. La "Carpa de Salta" fue un símbolo de la presencia del folclore del Noroeste Argentino en Córdoba.
Jaime Dávalos murió 3 de diciembre de 1981, pero su hija siguió cantando la zamba a Carlos Paz. La grabó e integra su álbum
JULIA ELENA DAVALOS/CHASCAN~AHUIS que fue lanzado en el año 2002.