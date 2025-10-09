¿Por qué el Chango Rodríguez le cantó a Villa Carlos Paz?

El famoso folclorista cordobés José Ignacio «Chango» Rodríguez escribió la canción «Noches de Carlos Paz» como una serenata a la belleza y el ambiente romántico y tranquilo de la villa turística cordobesa de los años finales de la década del 50. El motivo principal fue su sentimiento de nostalgia, romance y admiración por esta ciudad.

El Chango Rodríguez, siendo un ícono de la música popular cordobesa, naturalmente dedicó su obra a paisajes y vivencias de su provincia. «Noches de Carlos Paz» no tiene una historia trágica o controversial detrás, como sí la tiene su famosa zamba «Luna Cautiva» (compuesta en la cárcel). Es, en esencia, un retrato poético del lugar.

La letra revela exactamente qué elementos del lugar cautivaron al «Chango»:, como el Lago y la calma nocturna. El inicio de la canción se centra en la tranquilidad y el reflejo de la luna, creando una atmósfera mágica:

«Cubierta de sombras quedó la villa y en la aerosilla la oscuridad, el lago San Roque, plateando brilla, en una barquilla salí a pasear».

La canción enmarca un recuerdo de amor y esperanza que tuvo lugar en ese entorno pintoresco: «Por un caminito que baja al cerro al llegar al Cristo de la Bondad, juntos promesamos el mismo ruego y el cucú del pueblo empezó a cantar».

Toda la canción es un homenaje a Villa Carlos Paz como un escenario idílico y romántico donde la naturaleza (el lago, el cerro) y los símbolos locales (la aerosilla, el Cristo, el reloj Cucú) se combinan para crear una noche inolvidable. Aunque es difícil precisar el año exacto de composición o la primera interpretación de la canción se puede inferir que su grabación está dentro de la época más prolífica del artista, probablemente en la década de 1950 o principios de 1960, antes de 1963.

Dado que muchas de sus composiciones más populares, incluyendo zambas sobre Córdoba como la dedicada a Carlos Paz, fueron grabadas en sus álbumes de los años 50 y 60, ese período es el más probable para el estreno de la canción.

Lamentablemente, las discografías y registros no suelen especificar la fecha de estreno individual de cada tema.

Noches de Carlos Paz

José Ignacio "Chango" Rodríguez,

Cubierta de sombras quedó la villa

y en la aerosilla la oscuridad

el lago San Roque, plateando brilla,

en una barquilla salí a pasear.



Y en la calma azul de aquellas horas

donde navegaba mi esperanza,

con el tuc tuc de la canoa

batían los remos en el agua

y una noche así para recordar

con una guitarra Carlos Paz.



Por un caminito que baja al cerro

al llegar al Cristo de la Bondad,

juntos promesamos el mismo ruego

y el cucú del pueblo empezó a cantar.



Y en la calma azul de aquellas horas

donde navegaba mi esperanza,

con el tuc tuc de la canoa

batían los remos en el agua

y una noche así para recordar

con una guitarra Carlos Paz.