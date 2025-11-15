Javier Castejón, primer socio numerario de Granada de la Asociación Española de Médicos y Artistas

Por Fernando Mesquida Garrido

(Novelista. Autor de “El testamento de los ángeles”, “Un mar de rosa y oro” y “Luces de Bengala. Un voluntario en el corazón de India”. Miembro del grupo literario “Letraheridos de Hospital”)

El pasado día 6 de noviembre, en solemne acto celebrado en el Colegio de Médicos de Granada, el Dr. Javier Castejón Casado, perteneciente al grupo “Letraheridos de Hospital”, fue nombrado miembro numerario de ASEMEYA (Asociación Española de Médicos escritores y artistas), Una efemérides inolvidable para el aspirante y que reviste un especial significado, honor y orgullo para el grupo literario “Letraheridos de Hospital” al que pertenece. Un acto en el que pudimos conocer mejor, aprender y enriquecernos de una personalidad muy singular.

Dio la bienvenida la presidenta del Colegio de Médicos, Dª Isabel Castillo, a una sesión especial de los jueves culturales dedicada a ASEMEYA, presentando a Dª Carmen Fernández Jacob, presidenta de la citada asociación y al Dr. Julio Romero , así como al Dr. Javier Castejón Casado , aspirante a socio numerario de ASEMEYA. Intervino a continuación Carmen Fernández para referirse a una asociación que aúna Medicina y Humanismo e invitando a participar en la asociación a todos los asistentes. A esta asociación han pertenecido figuras de la talla de Ramón y Cajal, Marañón o Laín Entralgo. Los discursos de entrada toman una connotación especial cuando se celebran fuera de la sede de la asociación. Hay que destacar que Javier Castejón será el primer médico de Granada en ser nombrado miembro numerario de la citada asociación.

Semblanza de Javier Castejón Casado: Ciencia, Arte y Humanidad.

A continuación tomó la palabra el Dr. Julio Romero González, Jefe de la Unidad Médico Quirúrgica de la Infancia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, quien nos ofreció una sentida y vívida semblanza de Javier Castejón y de su poliédrica y atrayente personalidad. Su amistad, nos dijo, fue gestándose a través de conversaciones en las guardias médicas. Hacer una presentación de una persona tan versátil, no es tarea fácil, nos dijo. Javier Castejón tiene un auténtico espíritu renacentista Ha sido cirujano pediátrico del HUVN. Llegó a Granada en 1987 y en 1992 defendió su tesis doctoral con sobresaliente cum laude. Destacó su formación en Metodología de la Investigación. También sus méritos como docente: Profesor Colaborador de Pediatría de la Universidad de Granada y tutor de médicos residentes. En 1994 se le otorgó el premio Nacional de Investigación de la Asociación Española del Dolor. 66 publicaciones nacionales e internacionales, avalan su prolífica actividad en este ámbito. En Gestión Clínica cabe destacar su desempeño como Director Médico en 2007.

Un capítulo de especial relevancia son las actividades de Cooperación Sanitaria Internacional con nada menos que 14 misiones humanitarias en países del tercer mundo, su verdadera vocación, narrada en libros como “Las tres puertas”.

En su faceta literaria hay que señalar que es miembro del grupo “Letraheridos de Hospital” En 2020 publicó “Amenaza a la vocación médica” y después “El Hombre sin Dios”. Con una gran actividad como articulista en prensa y revistas.

Se trata de un médico polifacético y renacentista, cooperante y escritor. Gran amigo de sus amigos y que se siente orgulloso de su familia.

“Cuidar y comunicar:La medicina y la palabra.”

En su discurso de ingreso, como miembro numerario de ASEMEYA, el médico Javier Castejón dijo: “Hay palabras que, como semillas se lanzan al aire sin saber en que tierra se germinarán”. En su brillante alocución Castejón advierte que viene a hablar de cosas que sabemos todos los que estamos aquí, ya que se trata, nos dice, de conceptos implícitos en los genes de la humanidad.

Expresa su agradecimiento a Isabel Castillo, Carmen Fernández, Julio Romero, al grupo literario al que pertenece “Letraheridos de Hospital” , cuyo lema es “Amistad y Literatura”, así como al público asistente.

Tiene un gran gesto de humanidad al dedicar su conferencia IN MEMORIAM a los doctores Kamel Matar Sattuf y Manuel Martínez Moya, recientemente fallecidos.

En el viaje al origen de todo nos encontramos con el verbo CUIDAR. El hallazgo de Margaret Mead en 1951, nos muestra que esta acción es el signo más antiguo de la civilización humana: Un fémur de hombre paleolítico roto y curado. “Ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización”.

Nos habló también de la comunicación desde una perspectiva evolutiva, del lenguaje articulado, como comunicación de ideas y sentimientos.

Nos confesó que desde pequeño ha tenido afinidad por la palabra escrita y nos habla de su obra: “Amenaza a la vocación médica”, “Las tres puertas” o “El hombre sin Dios”. Así como de infinidad de artículos escritos en muchos periódicos y revistas.

Desarrolla su conferencia en tres partes que se complementan:

La mirada del médico

Es en este apartado donde el conferenciante hace un mayor alarde de su certero y afilado pensamiento crítico, al referirse a su libro “Amenaza a la vocación médica”, en el que pone de manifiesto que la relación médico-enfermo de CONFIANZA se ha ido erosionando gravemente. Los culpables son la industria farmacéutica y la presión política Se ha monetizado la medicina convirtiéndose en “El mercado del dolor”: Inventando y promoviendo enfermedades crónicas. La clase política no se queda detrás en la mercantilización de la medicina. Como resultado, el médico se ha convertido en un proveedor de servicios. Y no puede haber un diagnóstico más certero y preciso de la actual situación que atraviesa la sanidad. Esperemos que se lleve a cabo un tratamiento a la altura de lo revelado por el Dr. Castejón.

Alude con emoción a sus diferentes experiencias como cooperante, referidas en su libro “Las tres puertas”. En ese ámbito le llamaba la atención, nos dice, las condiciones en las que se hallaba la infancia. Su mayor experiencia límite fue en Haití.

2. La lente del científico

Nos habla de su novela de anticipación. “El hombre sin Dios”. Sobre Medicina y Transhumanismo . El gran dilema es si el adelanto científico técnico se hace sin una base moral.

En política se muestra muy crítico con la Ley trans, que tergiversó evidencias científicas a favor de una ideología. Hay que apelar a que la palabra sea verdadera, nos dice.

3.- La visión del humanista

Se refirió a la tendencia al mal del ser humano: Egoísmo, muerte, destrucción. Apelando a su capacidad creadora para contrarrestar las fuerzas negativas.

Concluyó de manera optimista, mostrando su esperanza en la capacidad constructiva del ser humano: El cerebro teje versos en silencio y crea metáforas. El ser humano es sensible a la belleza, que no es un lujo sino una fuerza que nos transforma. Nos ha de llenar de esperanza. Confiemos, nos dijo, en la capacidad del ser humano de acercarse a lo numinoso, esto es, a lo espiritual y trascendente. Podemos salvar la esperanza del mundo.

Concluyó el acto con un bello discurso de la presidenta de ASEMEYA, en el que se refirió al poder curativo de la palabra. El “Logos” de los griegos. Señalando que en el acto de curar tienen un gran papel las manos del médico. Transmiten lo más íntimo del ser humano. La mano cura y la palabra consuela. La medicina podría considerarse una cura a través de las manos y la literatura una cura del alma a través de las palabras. La mirada de un científico también puede ser una fuente de inspiración literaria. La medicina no es solo una ciencia, es también un arte, nos ha recordado el Dr. Castejón. Y también nos lo recordó Laín Entralgo. Cita a Kant y su concepción sobre la belleza. El ser humano ha de ser sensible a la belleza. Para los griegos la bondad iba asociada a la belleza.

Finalmente, como colofón del acto, la presidenta de ASEMEYA felicita al Dr. Javier Castejón, que es calurosamente aplaudido por el público asistente, y le da la bienvenida a la asociación como primer miembro numerario de Granada, con la entrega del correspondiente diploma conmemorativo.