El Aprendiz, el show de Donald Trump

Así se llamaba el show televisivo que hacía el ahora presidente de Estados Unidos. «El Aprendiz» era un reality show en el que aspirantes a empresarios competían por un lugar en sus empresas. En esos bizarros programas de alienación general, Trump implementó una frase tan popular como perversa: «Estás despedido».

Ahora, como presidente de una de las principales potencias del mundo, el aprendiz es él mismo, que, sobre todo en política internacional, carece de experiencia y sobre todo de credibilidad. Un día toma una actitud y al día siguiente la contraria, un día se pelea con un país y al día siguiente se amiga, y luego otra vez un «volantazo» a su política exterior.

Ahora se acercó a China, se mostró equidistante de Ucrania y Rusia, y volvió a amenazar a Venezuela, todo en el mismo día.

Taiwán, China y Japón

Por un lado, habló por teléfono con su par chino, Xi Jinping, y luego de los elogios confirmó que viajará a Beijing en abril próximo. Lejos quedó la guerra comercial y la tensión militar en torno a Taiwán, que se había trasladado a Japón.

En los últimos días, la flamante primera ministra japonesa de extrema derecha Sanae Takaichi, había amenazado con ir a la guerra contra China para defender a Taiwán, una provincia china rebelde, cuya supuesta independencia ni siquiera es reconocida por el propio Japón ni por los Estados Unidos.

De este tema hablaron Xi Jinping y Donald Trump. El chino le dijo, textualmente: «China y Estados Unidos lucharon juntos contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial y hoy deben defender juntos aquellos logros de la victoria». Y en otro tramo de la conversación le explicó la importancia que reviste para China recuperar Taiwán, parte importante del orden internacional de posguerra.

Ante los periodistas que lo consultaron, Trump dijo que habían tenido «un diálogo excelente» y que «la relación bilateral es extremadamente sólida». Con esto, no solo acerca posiciones con el gigante asiático, sino que deja muy mal parado a su aliado Japón.

Que Ucrania no siga perdiendo territorio

En cuanto a su ansiado acuerdo de paz para la Guerra de Ucrania (había dicho que cuando asumiera como presidente, terminaba esa guerra en dos días), Trump dijo que sólo se reunirá con Zelensky y Vladimir Putin cuando todo esté cerrado. También anunció que enviará nuevamente a Moscú a su hombre designado para esa negociación, Steve Witkoff, y a su propio yerno, Jared Kushner.

Consultado por los periodistas sobre qué concesiones haría Rusia en un acuerdo de paz, dijo textualmente: «La gran concesión de Rusia sería dejar de luchar y no tomar más territorio». Esa frase es lapidaria para Ucrania, porque desde un punto de vista pragmático, lo que está diciendo son dos cosas: primero, que los territorios en poder de Rusia no volverán a Ucrania, esto es todo el Donbás y la península de Crimea; y segundo, que si la guerra continúa, Rusia puede seguir ganando territorio, principalmente la zona del puerto de Odessa, lo que haría que Ucrania perdiera su salida al Mar Negro y que Rusia lograra un corredor territorial de continuidad con Transnistria, un territorio poblado por rusos, que en teoría depende de Moldavia, pero que en la práctica funciona como un país independiente.

«Queremos el petróleo de Venezuela»

Por último, luego de sugerir en los últimos días que podría dialogar con Nicolás Maduro, ahora lo incluyó en una lista de narcoterroristas como el líder del Cartel de los Soles. Hace unas semanas, había hecho algo parecido con Gustavo Petro, considerando al presidente de Colombia como un terrorista. El problema es que Trump actúa por impulsos, o regateando como si siguiera siendo un empresario negociando con un proveedor. Pero no se da cuenta de que hay lugares de no retorno. Calificar a otro presidente de terrorista o de narcotraficante, le cierra toda posibilidad de diálogo futuro, a riesgo de caer en el descrédito total.

Mientras sigue militarizando el Caribe y también el Pacífico, donde ya en dos meses ordenó la ejecución extrajudicial e ilegal de más de 80 personas, ahora provocó el cierre virtual del espacio aéreo de Venezuela, con muchísimos vuelos desde y hacia Caracas que fueron suspendidos.

Pero la noticia llegó de parte de una de sus espadas en el Congreso, la representante republicana María Elvira Salazar, de origen cubano. Ella dijo al canal Bloomberg Bussiness: «Vamos a entrar a Venezuela, será un día de campo y un festín para las empresas petroleras estadounidenses. Estamos hablando de un billón de dólares, y debemos tener un pedazo de la torta».

Un elemento más para no creer en nada de lo que dice «el Aprendiz», ni cuando alaba, ni menos cuando ataca a alguien. Podrá decir que Petro es un terrorista, que Maduro es un narco, que Estados Unidos quiere llevar la democracia a Venezuela, pero nada de eso es creíble con todo lo que está a la vista.