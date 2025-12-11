Hospital Sayago: Salud pública que honra a la ciudad

Este jueves volví a atravesar una intervención quirúrgica por un tumor de piel. Lo hice, una vez más, en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz. Y lo digo con claridad y gratitud: la intervención fue un éxito, realizada con profesionalismo, calidad humana y un nivel técnico que honra a la salud pública de nuestra ciudad.

Los doctores Alberto Mallo, Alan López Lad y Janice Sainz Tribolo estuvieron a cargo de la práctica, dentro del Servicio de Dermatología y Oncodermatología del hospital. Su trabajo confirma algo que muchos vecinos ya saben y otros quizás aún no dimensionan: el Hospital Municipal no es solo un centro de atención, es un bastión y un sostén esencial del derecho a la salud en Carlos Paz.

Este prestigio no es casual ni improvisado. Es el resultado de una política de Estado sostenida en el tiempo, que tuvo un punto de inflexión a partir de 2011, cuando comenzó un proceso de jerarquización profunda del sistema sanitario municipal. Para dimensionarlo con datos concretos: en aquel año, el hospital atendía alrededor de 5.000 personas por mes. Según el último informe disponible, correspondiente a enero de 2024, la cifra asciende a 22.000 atenciones mensuales. Ese crecimiento no solo habla de demanda; habla, sobre todo, de confianza social y de un marcado vuelco de la comunidad hacia la atención pública.

Las razones de este fenómeno son múltiples. La económica es una, sin duda, en un contexto donde acceder a la salud privada resulta cada vez más difícil. Pero no es la única ni la principal. El Hospital Gumersindo Sayago se ha convertido en un orgullo local por la calidad de sus prestaciones: cuenta con una de las terapias intensivas más reconocidas de la provincia, comparables con las de hospitales públicos y privados de mayor escala; una guardia con todas las especialidades; ambulancias equipadas con tecnología de alta complejidad; y un tomógrafo de primer nivel, donado por la Fundación de la familia de Miguel Ángel Caruso, que permitió mejorar de manera sustancial la respuesta ante urgencias y accidentes.

En este entramado de avances, el Servicio de Dermatología ocupa un lugar destacado. Funciona desde 2017 y no solo atiende patologías de la piel, sino que desarrolla campañas de control de lunares y prevención del cáncer cutáneo, una enfermedad silenciosa pero creciente. Actualmente integran el servicio, además de los médicos mwncionados, las doctoras Verónica Rolandelli e Irene Tapia, el doctor Nicolás Mañalich, entre otros profesionales, bajo la coordinación de Alejandra Ortiz.

Este equipo trabaja de manera interdisciplinaria junto al cirujano Diego Avilés y el oncólogo Luciano Di Calbo, y articula acciones con entidades de bien público. Un ejemplo concreto es el programa “Sonrisas Carlos Paz”, mediante el cual se realizan cirugías reparadoras gratuitas para personas que lo necesitan, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y restituir derechos.

Como paciente, como vecino y como ciudadano comprometido con la vida comunitaria, sentí la necesidad de escribir estas líneas. No desde la excepción personal, sino desde la convicción de que cuando la salud pública funciona, cuando se sostiene con inversión, planificación y vocación, toda la sociedad se fortalece.

Mi agradecimiento es, entonces, para los profesionales que me atendieron, para los equipos que sostienen día a día el hospital y para una ciudad que supo construir, con recursos propios y gestión comunitaria, un sistema sanitario que es motivo de reconocimiento y respeto. En tiempos donde tantas certezas se desmoronan, el Hospital Municipal Gumersindo Sayago sigue siendo una de las más firmes.