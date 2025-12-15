¿Quién es el nuevo presidente de Chile y qué relación tendrá con Argentina?

Finalmente, no hubo sorpresas en Chile y Juan Antonio Kast, de extrema derecha, ganó ampliamente el balotaje a Jeanette Jara, la candidata del oficialismo. Quizá lo único que puede sorprender es la diferencia de 16 puntos, de 58 contra 42 por ciento. Y también como destacable, que, por primera vez desde el regreso de la democracia en 1990, un pinochetista confeso llega a la presidencia. Porque Sebastián Piñera, el fallecido ex presidente neoliberal, nunca reivindicó a Pinochet, y en el referéndum de 1989, había votado por el No a la continuidad del dictador. En cambio, Kast había votado por el Sí, y este año en campaña llegó a decir: «Si Pinochet viviera, votaría por mí». Por lo tanto, el título de este artículo bien podría ser: «Vuelve el pinochetismo al poder en Chile».

Todo esto tiene una explicación política, y también familiar. El padre del nuevo presidente era Michael Kast, un militante del Partido Nacional Socialista Alemán y oficial nazi que participó de la ocupación de Francia, de la invasión a la Unión Soviética y que la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial lo encontró en Italia. Capturado por las tropas estadounidenses, pude escapar en Trento y cruzar a pie los Alpes hasta Alemania. Luego, siguiendo la famosa «Ruta de las Ratas» y con la complicidad del Vaticano, viajó con pasaporte falso a la Argentina y luego a Chile.

Instalado en el Gran Santiago, con su esposa tuvieron 10 hijos, entre ellos, el nuevo presidente que asumirá el próximo 11 de marzo. Un hermano mayor que tuvo mucha influencia en Juan Antonio se llamaba Miguel, fue uno de los Chicago Boys, es decir, alumno de Milton Freedman en la Escuela de Chicago, origen del neoliberalismo a principios de los años ’70. De hecho, el experimento social donde por primera vez se aplicó el liberalismo, fue el Chile de Pinochet. Por eso, Miguel Kast fue ministro de Trabajo y luego presidente del Banco Central de la dictadura. Y, por supuesto, ejemplo y maestro de su hermano menor hoy presidente electo.

Miguel murió en 1983 y entonces, Juan Antonio se acercó a Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y redactor de la constitución pinochetista aún vigente. Después de más de 20 años de militancia, Juan Antonio abandonó la UDI en 2016 para encarar su primer intento presidencialista en 2017. En 2019 creó el Partido Republicano y en 2021 volvió a presentarse como candidato. Ésta fue su tercera vez, y la vencida.

¿Pero cómo diferenciarse de la derecha tradicional chilena?, la misma que había gobernado dos veces con Piñera (2010-14 y 2018-22). Desde el punto de vista económico no tenía mucho margen, porque esa derecha ya era neoliberal. Es más, los gobiernos de la Concertación (alianza heterogénea dominada por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que gobernó desde 1990 hasta 2010, 2014-18 y 2023-26) tampoco abandonaron nunca la matriz neoliberal de Chile.

Lo que le quedaba a Kast para marcar su propio camino no era nada rebuscado, era simplemente volver a los orígenes. A sus orígenes personales, con la tradición fascista de su familia, y a los orígenes de Chile como Estado-Nación, basado en el orden (de los cementerios). Si nos fijamos en algunos símbolos, encontramos pistas. Una vez me dijo el gran historiador chileno Jorge Baradit: «Puedes encontrar la impronta del sistema político de Chile en lo que dice su escudo: ‘Por la razón o la fuerza’ o bien en lo que dice el escudo de Carabineros: ‘Orden y Patria’. Es el orden de los cementerios, efectivamente».

Y Kast lo dejó bien claro en su cierre de campaña, diciendo: «Somos una cruzada para recuperar la paz, el orden y la justicia». Y lo dijo provocadoramente en la Araucanía, territorio mapuche por excelencia.

Apelando a esos orígenes (familiares y nacionales), Kast entendió que ahí había un espacio a ocupar: el de una derecha que mantiene y potencia el neoliberalismo pero que en materia social y cultural se distancia mucho de la experiencia piñerista. Desde hace 7 años viene consolidando un discurso extremista, agresivo, claramente neofascista, que hoy avanza en gran parte de Occidente y que este domingo le dio el triunfo en Chile. Ese discurso se basa en la oposición al aborto, al matrimonio igualitario, y que pone mucho énfasis en la cuestión de la seguridad. Y en este punto crucial, hay dos colectivos en la mira de la demonización: los mapuches en el sur y los inmigrantes en el norte.

Pero también aquí debía diferenciarse del resto de los candidatos de la primera vuelta electoral que, casi todos, proponían lo mismo: mano dura y deportaciones masivas. Entonces, él dio un paso más allá y, casi rayando con el ridículo, llegó a proponer la «autodeportación», o sea que los mismos inmigrantes se paguen el pasaje de vuelta a sus países, o, en su defecto, sus empleadores. Hasta desde sus propias filas llegaron a considerar impracticable esta idea.

Relación con Argentina

Por ahora, todo es besos y flores entre Kast y Milei. El presidente argentino fue uno de los primeros en twitear una felicitación: «Es un paso más en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada». De la propiedad privada sí, pero… ¿qué vida y qué libertad puede defender un pinochetista?

Por su parte, en campaña Kast había dicho que admira y se inspira en personajes como Donald Trump, Milei, Giorgia Meloni y Nayib Bukele. Dicho sea de paso, con muchísimas diferencias entre ellos, sobre todo en materia económica. Quizá lo único que los une a todos ellos es cierto tinte neofascista, pero incluso ahí hay grandes diferencias. Porque Kast es realmente un neofascista, con todas las letras, mientras que Milei es un engendro ideológico que, si bien coquetea con el fascismo, representa más bien una mala caricatura, casi grotesca y risible.

Entonces, ¿cómo podrían ser las relaciones con Argentina?

En materia de economía política, hay un punto muy importante. Un proyecto de primarización de la economía, apertura de importaciones y endeudamiento de la Patria, como el de Milei, puede ser entendido como una entrega a potencias mundiales, pero en el caso de Chile, van a terminar chocando ambos proyectos, porque en su parecido, van a competir por iguales mercados o iguales dádivas de sus amos. El mejor ejemplo es la minería. Hoy, el gobierno de Milei plantea una reconversión de la matriz productiva, dando un gran impulso a la minería a cielo abierto, extractivista y contaminante. Pero eso es lo que viene haciendo Chile desde hace mucho más tiempo que la Argentina. Así que ahí puede llegar a haber algún cortocircuito a futuro.

Y ni hablemos de geopolítica. Por ejemplo, con Boric, Chile viene apoyando en la ONU a la Argentina en la causa Malvinas, y eso casi seguramente cambie con Kast. Lo mismo podemos prever en la competencia de ambos países por el territorio antártico.

Y en el norte también por la cuestión inmigrante, aunque ahí el problema principal lo tendría Chile con Bolivia y el Perú. A pesar de que todos estos países están gobernados por la derecha, habrá problemas. Tan es así que, en campaña, Kast llegó a proponer una zanja en la frontera con estos dos países, llevándonos en el tiempo atrás hasta la famosa «Zanja de Alsina» del siglo XIX.