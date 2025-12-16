Trump y la amenaza de una guerra en el Caribe y Sudamérica (II parte)

Es cierto que Trump actúa impulsivamente y fuera de la ley, pero tampoco hay que caer en la ingenuidad de que es una excepcionalidad. Estados Unidos desde su fundación ha sido un país con vocación imperialista, la Doctrina del Destino Manifiesto, pregonada por sus padres fundadores, que estableció a los EE.UU como la nación suprema escogida por voluntad divina por sobre el resto de los países del mundo. Luego vino la Doctrina Monroe (América para los americanos), la Doctrina de la Fruta Madura (Cuba, y todo el continente caería en sus manos por su propio peso), la Doctrina del Patio Trasero, la del Garrote y la Zanahoria y el Corolario Roosevelt (derecho a intervenir en cualquier país para defender los intereses estadounidenses).

En 1912, el presidente estadounidense William Taft dijo, textualmente: «No está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá, y la tercera en el Polo Sur. Todo el continente será nuestro, porque ya es nuestro moralmente».

Y no solo lo dijeron y lo escribieron sobre papel, sino que lo hicieron. Concluyendo la primera mitad del siglo 19 le robaron a México el 60% de su territorio. Finalizando ese siglo se quedaron con Hawái, hasta entonces un reino independiente. Usaron una acción de falsa bandera para entrar en la guerra de independencia cubana y le arrebataron al viejo y vetusto Imperio Español no solo Cuba, sino también Puerto Rico, Guam y Filipinas. Apenas iniciado el siglo 20 diseccionaron el territorio colombiano para inventar un país y quedarse con el Canal de Panamá, y luego incurrieron en infinidad de intervenciones militares en Haití, República Dominicana, Nicaragua y Honduras. Pero después de la mitad del siglo, usaron otra estrategia: la CIA para propiciar todos los golpes de Estado y los genocidios en nuestro continente.

Franklin Delano Roosevelt llegó a decir de Anastasio Somoza, el dictador de Nicaragua: «Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta». Y el supuestamente progresista John Kennedy fue el responsable de la Invasión de Bahía de Cochinos en Cuba y el que puso al mundo al borde de un conflicto nuclear por la Crisis de los Misiles.

Después vendrían personajes como Richard Nixon, Henry Kissinger y Ronald Reagan. ¿Alguien se puede olvidar del bombardeo y ocupación de la isla de Granada en 1983 para derrocar al presidente Maurice Bishop? ¿O de la invasión de Panamá en 1989 dejando 3.000 civiles muertos en el barrio de El Chorrillo?.

Hay que recordar que el 19 de septiembre de 1994 el ejército de los Estados Unidos invadió Haití en una operación llamada «Defender la Democracia» que tenía supuestamente como propósito restablecer el orden democrático después del golpe de estado en contra del presidente electo Jean-Bertrand Aristide. ¿Qué ha pasado en Haití desde entonces?.

Una guerra como no conocemos

A pesar de vivir bajo la sombra del Imperio hemisférico, los latinoamericanos hemos logrado construir una región de paz. Ningún latinoamericano ha experimentado una gran guerra, como sí los habitantes de Europa que vivieron los estragos de la I y II guerra mundial, el surgimiento del fascismo y nazismo, y su nefasto legado de muerte y destrucción.

Un ataque de Estados Unidos a Venezuela y Colombia significaría una guerra enorme, sobre todo si Trump cumple con su amenaza de una invasión terrestre. Si bien podría ser un nuevo Vietnam para el Imperio donde perdió aproximadamente 60 mil soldados, sin contar los amputados, también hay que recordar que aquella guerra le costó cerca de tres millones de muertos al heroico pueblo vietnamita. Y seguramente no queremos algo así para nuestra Patria Grande Colombo Venezolana.

En Sudamérica, para encontrar una guerra de grandes dimensiones, tenemos que remontarnos a 1932 con la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (entre la Esso y la Shell), que dejó 100 mil muertos. Para encontrar una guerra que afectara a tanta gente como podría afectar esta, hay que ir hasta el siglo 19 con la Guerra del Pacífico, en la que Chile le arrebató la salida al mar a Bolivia y todo el sur al Perú, con lo que cambió totalmente el equilibrio geopolítico en la región. O hay que retrotraerse a la Guerra de la Triple Alianza, una guerra genocida y subimperialista de Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay.

Por todo esto, no puede sorprender la actitud imperialista y agresiva de Estados Unidos para con Venezuela y Colombia. La amenaza es real. La posibilidad de tener una guerra de grandes dimensiones en el Caribe y Sudamérica lamentablemente crece cada día más. Los misiles y las bombas podrían caer sobre Venezuela y posiblemente Colombia en cualquier momento. Tomar conciencia es urgente.

Los sectores progresistas y pacifistas de nuestra región (incluyendo a los de los Estados Unidos y Canadá) tienen que despertar y darse cuenta que no se trata de defender al presidente Nicolás Maduro o al presidente Gustavo Petro, sino de defender la soberanía, la paz y la estabilidad no solo de Venezuela y Colombia sino de todos los países caribeños y latinoamericanos frente a las amenazas del Imperio estadounidense. Una intervención militar gringa incendiaria y desestabilizaría nuestra región, que, a pesar de las diferencias políticas entre los países, y los grandes retos económicos y sociales, ha logrado vivir en paz.