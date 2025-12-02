El próximo 5 de diciembre, a las once de la mañana, el Espacio Escénico de las Cocheras del Puerto de Huelva volverá a convertirse en un punto de encuentro entre memoria, identidad y compromiso cívico. La Subdelegación del Gobierno entregará el Premio Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales a las organizaciones sindicales UGT y CCOO, en reconocimiento a décadas de defensa de los derechos laborales y la consolidación de la democracia española desde la base social.

No será, sin embargo, una ceremonia cerrada en las consignas institucionales. Este año, la Subdelegación ha querido subrayar el papel de quienes, desde otros territorios simbólicos —la cultura, la acción social, la pedagogía o la solidaridad ciudadana— han construido también una España más justa. Y por ello concederá una Mención Especial al promotor cultural Jaime de Vicente Núñez, presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI) y director del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb), uno de los proyectos de cooperación cultural más prestigiosos de la región.

Un reconocimiento que trasciende fronteras

La distinción a Jaime de Vicente llega en un momento particularmente significativo de su trayectoria. Hace apenas unos días regresó de la República Dominicana, donde fue invitado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) —institución que ostenta el título de Primada de América— para ofrecer una conferencia magistral en el marco del VI Congreso de Filosofía, celebrado bajo el lema “Pensar en español. Una apuesta por la identidad dominicana”.

Su ponencia, titulada “Pensar en iberoamericano: una visión desde Huelva”, desplegó una reflexión profunda sobre el espacio cultural compartido entre España, Portugal y América Latina, y sobre el papel que ciudades como Huelva —históricamente puerta de ida y vuelta hacia el Nuevo Mundo— pueden desempeñar en la relectura contemporánea de esa identidad común. El texto completo será publicado próximamente para los interesados en acceder al contenido de la conferencia.

Siete nombres para una memoria colectiva

La Subdelegación del Gobierno ha querido además rendir un tributo póstumo a siete onubenses cuya vida y obra encarnaron los valores esenciales de la Constitución: Isaías Pérez Saldaña, Félix Manuel Pérez Millares, Ana Vives, Súper Hugo, La Moni de Huelva, Elena Ruiz y José Antonio Marín Rite. Sus trayectorias —diversas, singulares, a veces silenciosas y otras intensamente públicas— forman parte del relato social de la provincia. Constituyen un puente entre generaciones y un recordatorio del compromiso cotidiano que sostiene a una comunidad.

Una ceremonia entre pasado y futuro

El acto del 5 de diciembre no solo celebrará premios. Funcionará como un espacio para pensar la convivencia democrática desde distintos ángulos: la negociación laboral, la cultura como herramienta de cohesión y la memoria de quienes dejaron huella en Huelva. Como cada año, el Premio Alonso Pinzón busca recordar que los valores constitucionales no son un patrimonio abstracto, sino un ejercicio activo, una práctica diaria que se manifiesta en la defensa de derechos, en la creación cultural y en las pequeñas acciones que fortalecen la vida común.

Huelva, que sabe de encuentros y de travesías, ofrece nuevamente un gesto de reconocimiento colectivo, mirando al mismo tiempo hacia su pasado y hacia las nuevas formas de identidad iberoamericana que hoy cruzan el Atlántico en ambas direcciones.