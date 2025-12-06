

Por Luis Hernán López

Alta Gracia

El hallazgo no fue un hallazgo. Estaba ahí, a la vista de todos: una pared vieja, un muro polvoriento del antiguo Hotel Plaza con perforaciones que el tiempo no había logrado borrar. Algunos vecinos las pasaban por alto, otros sabían que “algo había pasado ahí”, pero nadie lo decía con certeza. Hasta que dos investigadores —la historiadora Laura Valdemarca y el museólogo Luis Rosanova— decidieron hurgar donde casi nadie miraba: en esa línea de sombras donde duerme la historia que una ciudad no termina de contar.

Todo empezó en enero pasado. El calor pegaba fuerte en Alta Gracia cuando Valdemarca y Rosanova llevaron su inquietud al municipio. Querían organizar actividades por los 70 años del golpe de estado de 1955, convencidos de que la ciudad merecía reconstruir aquellos días turbulentos en los que estuvo asediada por las fuerzas sublevadas contra el gobierno constitucional.

El 23 de enero se reunieron con la ex viceintendenta Cristina Roca. Ella escuchó, comprendió la importancia del tema y prometió ponerlos en contacto con Cultura. Parecía un buen comienzo.

Pero la promesa se diluyó en el calendario. No hubo llamados. No hubo encuentros. Solo un silencio que obligó a los investigadores a avanzar por su cuenta. Así, el 14 de abril ingresaron al Concejo Deliberante el expediente 890/25, un documento que exponía los hechos ocurridos en la ciudad en septiembre de 1955 y solicitaba apoyo formal. Los citaron los ediles a la Comisión de Cultura, pero la respuesta fue tibia: cordialidad sin compromiso, interés sin acción. Otra vez quedaron en suspenso.

Mientras tanto, algo más se volvía urgente. Aquellas marcas de bala —testigos mudos de un ataque de metralla, confirmado luego por personal militar— corrían riesgo de desaparecer. Había rumores insistentes sobre una posible demolición de los muros del ex Hotel Plaza. Si ese edificio caía, caía con él, el último vestigio físico de aquellos días oscuros. Alta Gracia perdería no solo un testimonio, sino un fragmento irremplazable de su identidad democrática.

Con esa preocupación a cuestas, el 16 de julio, a tres meses de la reunión con los deliberantes, Valdemarca y Rosanova se reunieron con los secretarios de Cultura y Turismo. Hablaron, mostraron materiales, explicaron los hallazgos. Los funcionarios se mostraron receptivos y pidieron que enviaran la información para avanzar. Los investigadores cumplieron. Pero la respuesta tampoco llegó. Llegó, en cambio, septiembre: el mes del aniversario del golpe. Y las autoridades municipales seguían sin pronunciarse.

Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría el rumbo. No desde arriba, sino desde abajo. Desde el barrio.

El Centro Vecinal de Barrio Liniers los invitó a exponer su investigación el 27 de septiembre. El afiche de la charla retomaba una consigna casi borrada de la memoria pública: “No bombardeen Alta Gracia”. En la imagen, un avión ardiendo atravesaba un cielo turbulento: metáfora perfecta de la convulsión política de 1955.

Aquella tarde, más de treinta personas se acercaron a escuchar. Gente mayor que había oído historias en la cocina familiar, jóvenes que ignoraban por completo que su ciudad había sido blanco de ataques armados, vecinos curiosos que intuían que detrás de esas paredes agujereadas había algo que debía conocerse. El silencio en la sala, mientras se narraban los hechos, decía más que cualquier documento.

La charla hizo ruido. Los días previos, casi todas las radios locales los entrevistaron, e incluso una radio de Carlos Paz haciéndose eco de que por esas cercanías algo había sucedido setenta años atrás. La historia comenzó a circular. Y el 19 de octubre, Sumario Noticias publicó una nota que terminó de instalar el tema en la agenda pública. Alta Gracia empezaba, lentamente, a escucharse a sí misma.

Recién después de esa oleada de atención, el municipio reaccionó. El 24 de octubre se pidió el texto para la placa de señalización. El 29 aseguraron que estaría lista a principios de noviembre. El proceso parecía, al fin, encaminarse.



A 42 años de la Democracia

Y así, entre idas y vueltas, enmarcada por un hilo persistente de espera, llegó diciembre. El 3 se confirmó el acto oficial:

Miércoles 10 de diciembre, 19:30 horas, Paseo del Virrey avenida Belgrano Norte, frente al Reloj Público.

La formalidad institucional ya no continúo en suspenso. Alta Gracia se prepara para honrar su memoria.

En un año marcado por miradas hacia atrás y preguntas hacia adelante, Alta Gracia convoca a su comunidad a un encuentro que busca algo más que ocupar un espacio en el calendario: quiere recuperar sentido, identidad y memoria.

El Gobierno de la Ciudad anunció la realización del acto por el Día de los Derechos Humanos, una fecha que en esta ocasión adquirirá un significado especial. No será solo una conmemoración global: será, también, un momento para recordar los hechos de 1955 que marcaron a la ciudad y para honrar a quienes, aun en tiempos de miedo y violencia política, sostuvieron la defensa de la democracia.

La invitación municipal —sobria, institucional, casi silenciosa— resonó de inmediato entre quienes vienen trabajando por rescatar esa parte de nuestra historia local. Es que cada aniversario es una oportunidad, pero este aniversario es una herida que vuelve a tocar la superficie.

Las balas que alguna vez oscurecieron nuestros muros hoy son símbolo de otra cosa: la necesidad urgente de nombrar lo que pasó y de asumirlo como parte de la identidad colectiva.

El acto se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre, a las 19:30, en el Paseo del Virrey, un lugar cargado de tránsito cotidiano, pero que por una tarde se transformará en espacio de memoria. Allí, bajo el cielo que también fue testigo hace siete décadas, vecinos y vecinas se encontrarán para recordar y, sobre todo, para reafirmar un compromiso:

que la ciudad no olvide lo que alguna vez quiso olvidarse sola.

Será un momento sencillo, pero profundo. Un gesto colectivo que dice: “Esto nos pasó, esto nos marca, esto lo elegimos recordar para que no vuelva a suceder”.

No hay memoria sin voluntad. No hay democracia sin memoria.

Y Alta Gracia lo sabe, aunque le cueste decirlo.

El próximo miércoles 10 de diciembre, cuando la placa sea descubierta —si nada vuelve a aplazarse—, la ciudad se enfrentará a sí misma: a los días en que la violencia política irrumpió en sus calles, a las balas que todavía marcan sus paredes, a la resistencia silenciosa de un pueblo que defendió la institucionalidad.

Laura Valdemarca y Luis Rosanova estarán allí. No como héroes ni como funcionarios. Como ciudadanos que se animaron a volver a mirar de frente un capítulo que muchos preferían olvidar. Como guardianes de una verdad incómoda pero necesaria.

Porque hay historias que no esperan permisos. Porque hay paredes que no quieren ser derribadas. Porque hay marcas que, por más que el tiempo intente borrarlas, siguen hablando.

Y porque, a setenta años del golpe que partió la historia argentina, Alta Gracia está aprendiendo que también es suya la tarea de escuchar.

Porque construir democracia no es solo votar; también es contar nuestra historia con todas sus aristas, incluso las incómodas.

El municipio cerró su comunicado con una frase simple: “Esperamos contar con su presencia”.

Y en esa frase parece latir algo más grande: la invitación a caminar juntos hacia una memoria viva, compartida, activa.

El próximo miércoles, Alta Gracia no solo realizará un acto. Se mirará al espejo y elegirá, una vez más, la democracia.