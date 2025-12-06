Por Pedro Jorge Solans

Quizás la muerte sea sólo un rumor, un temblor de la conciencia ante un umbral que no tiene nombre. Llamamos “muerte” al silencio que sigue al último latido, pero ¿y si ese silencio no fuera un apagón, sino el inicio de una música que ya no podemos oír con los oídos del cuerpo?

Desde tiempos remotos inventamos rituales para comprender esa frontera. Los antiguos egipcios llenaban sus cámaras funerarias de objetos como quien le deja llaves al viajero que parte hacia otra casa. Los griegos imaginaban sombras que persistían. Las culturas americanas conversaban con sus muertos como quien dialoga con un río que no se ve, aunque, su corriente siga empujando las raíces. Aun las religiones más severas escondieron bajo sus dogmas una intuición suave: nadie desaparece del todo.

En este siglo —tan lleno de datos y tan huérfano de asombro— reaparece la pregunta que nunca logramos sepultar: ¿qué pasa con lo que somos cuando ya no podemos decirlo? La ciencia, que alguna vez se erigió como guardiana de la muerte definitiva, empieza a admitir que ignora el destino de la conciencia. Habla de información que nunca se destruye. Algunos médicos, haablan de pacientes que “regresan” con relatos que desafían la biología, y hay también filósofos que se atreven a lo impensable: la muerte no sería una verdad, apenas una interpretación de lo que sucede.

Por lo tanto, el cerebro se reduzca a una ventana de la gran casa. Y al quebrarse la ventana, la luz sigue allí, expandiéndose sin marco. También se podría pensar que la conciencia sea una frecuencia que el cuerpo sintoniza mientras puede; y cuando ya no puede, la frecuencia continúa en un territorio sin nombre. ¿Será, por eso, que los jóvenes desafíian a lo denominado tiempo y juegan con el temido peligro?

¿Qué sería la muerte, entonces? El poeta puede responder, suelto de cuerpo: un cambio de estación en la única travesía, una mudanza de paisaje, solo eso, pero eestá muy lejos de ser el fin del viaje.

En muchas comunidades indígenas esta certeza es cotidiana: los muertos son presencias. No caminan entre nosotros como fantasmas, sino que laten en los árboles, en el viento que se desvía, en la palabra que uno no esperaba pronunciar y que llega como si la hubiera dictado otra voz. Allí la muerte se concibe como redistribución. Como si la vida tuviera demasiada fuerza para quedarse quieta en un solo cuerpo.

No sé decir cómo se debe enfrentarla. Lo que, a veces pienso, que una manera podría ser dejar de pensar y aceptar la identidad como una cápsula personal y más bien, como un cauce de múltiples afluentes. Somos memoria de otros, gesto heredado, relato transmitido. Somos una continuidad que no empieza ni termina en nuestro cuerpo. Somos un río que atraviesa nombres, un impulso que nos antecede y nos sobrevive. Y si así fuera, la muerte no tendría dónde instalarse: sería apenas un pequeño remanso en la corriente.

El tiempo también contribuye a sostener la ilusión de final. Lo imaginamos como una línea que avanza: principio, desarrollo, desenlace. Pero los físicos insisten en que el tiempo podría no avanzar en absoluto; simplemente existe, desplegado como un territorio en el que cada instante convive con todos los demás. Si eso fuera cierto, nuestra muerte ya ocurrió y aún no ocurre, y ocurre siempre. Cada momento de nuestra vida permanece vibrando en una capa de realidad que no se borra con un certificado de defunción.

Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Un evento biológico? ¿Un ritual social? ¿Una palabra demasiado pequeña para contener un misterio demasiado grande?

El miedo que le tenemos no surge de la muerte en sí, sino de una suposición: creemos que morir es dejar de ser. Sin embargo, nadie ha demostrado que eso sea cierto. Sólo hemos observado que el cuerpo se detiene. Lo demás —la desaparición total, el fin de la conciencia— es un acto de fe. Una convicción sin pruebas.

¿Y si nuestra angustia fuera el resultado de un error semántico? ¿Y si lo que llamamos “muerte” fuera simplemente un pasaje, como pasar del sueño a la vigilia, o de la vigilia al sueño? ¿Y si la conciencia tuviera formas que el cuerpo no puede sostener, pero que siguen existiendo en otro plano, con otro ritmo, con otra sintaxis?

Incluso en el dolor de la ausencia, esa idea persiste como un murmullo. Quien perdió a alguien querido lo sabe: hay momentos —un olor, una palabra, una aparición fugaz en la memoria— en que el muerto parece más presente que nunca. No es nostalgia; es una forma distinta de presencia. Una forma que contradice la desaparición absoluta.

Y si aceptaríamos esa sospecha, aunque fuera como ejercicio imaginativo, algo cambiaría. Nos permitiríamos mirar el mundo con la serenidad de quien sabe que nada se pierde. Que todo sigue, incluso cuando creemos que termina.

Quizás la muerte no exista porque nunca existió. O porque existe sólo como una palabra, un relato, una convención. La existencia, en cambio, es un misterio que no se agota, un fuego que no sabe apagarse, una conciencia que se desplaza más allá de sus formas.

La verdadera cuestión no es si la muerte existe o no, sino qué hacemos con la posibilidad de que no exista. Si la vida es continuidad, si la conciencia es un tejido universal en el que participamos sin comprenderlo, entonces, morir no un final. Sino una variación de perspectiva en el infinito campo del ser. No dejamos de existir; dejamos de existir así. Y en ese paso, que imaginamos oscuro y definitivo, podría ocultarse la evidencia más luminosa: que la vida no depende del cuerpo, que el tiempo no nos contiene, y que somos parte de algo que no declina.

La muerte es paarte de la vida que no sabe terminar. Y lo que llamamos “morir” sea apenas el instante en que, por fin, dejamos de confundir el límite con la verdad.